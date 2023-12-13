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Ремонтно-строительные работы в Гомеле

Кровельные работы любой сложности.

Договорная

Кровельные работы любой сложности.

Гомель

Стяжка пола за один день

Договорная

Стяжка пола за один день

Гомель

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

10 р.

Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Договорная

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Гомель

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Договорная

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Гомель

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Лестница

Договорная

Лестница

Гомель

Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

14 р.

Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

Гомель

Рассрочка
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

10 р.

Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

Гомель

Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж

5 р.

Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж

Гомель

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомель

Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

150 р.

Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

Гомель

Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно

Договорная

Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно

Гомель

Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту

Договорная

Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту

Гомель

Сварочные работы под ключ

25 р.

Сварочные работы под ключ

Гомель

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Договорная

Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14

Гомель

Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т

40 р.

Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т

Гомель

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомель

Шпатлёвка стен

Договорная

Шпатлёвка стен

Гомель

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Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области

Договорная

Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка

120 р.

Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка

Гомель

Стяжка пола (полусухая)

12 р.

Стяжка пола (полусухая)

Гомель

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Договорная

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Гомель

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

2.30 р.

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

Гомель

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Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.

12 р.

Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.

Гомель

Рассрочка
Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.

11 р.

Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.

Гомель

Решетки на окна

40 р.

Решетки на окна

Гомель

Рассрочка
Реставрация ванн. Два способа.

180 р.

Реставрация ванн. Два способа.

Гомель

Изготовление Навесов в Гомеле с установкой

180 р.

Изготовление Навесов в Гомеле с установкой

Гомель

Козырек коричневый

150 р.

Козырек коричневый

Гомель

Рассрочка
Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Договорная

Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Гомель

Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

15 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Навесы из поликарбоната

Договорная

Навесы из поликарбоната

Гомель

Рассрочка
Металлические лестницы (внутренние, наружные)

Договорная

Металлические лестницы (внутренние, наружные)

Гомель

Рассрочка
Гидроизоляция, кровля, Технониколь.

Договорная

Гидроизоляция, кровля, Технониколь.

Гомель

Рассрочка
Сруб домов бань ручной рубки под рубанок

550 р.

Сруб домов бань ручной рубки под рубанок

Гомель

Забор из металлического штакетника.Заборы в Гомеле

17 р.

Забор из металлического штакетника.Заборы в Гомеле

Гомель

Бурение скважин

Бесплатно

Бурение скважин

Гомель

Навес с проф трубы

160 р.

Навес с проф трубы

Гомель

Рассрочка
Навес с поликарбоната

150 р.

Навес с поликарбоната

Гомель

Рассрочка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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