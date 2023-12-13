Ремонтно-строительные работы в Гомеле
Договорная
Кровельные работы любой сложности.
Гомель
Договорная
Стяжка пола за один день
Гомель
10 р.
Укладка шифера. Замена кровли. Ремонт крыши.
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж
Гомель
Договорная
Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола
Гомель
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Лестница
Гомель
14 р.
Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.
Гомель
Рассрочка
10 р.
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора
Гомель
5 р.
Вывоз мусора. Подготовка к ремонту. Демонтаж
Гомель
15 р.
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас
Гомель
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомель
150 р.
Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.
Гомель
Договорная
Демонтаж старых ванн и радиаторов вывоз бесплатно
Гомель
Договорная
Демонтаж. Подготовка квартир к ремонту
Гомель
25 р.
Сварочные работы под ключ
Гомель
Договорная
Аренда бульдозера Б10 и экскаватора ЕК-14
Гомель
40 р.
Грузоперевозки самосвалом 10т и 20т
Гомель
Договорная
Кровельные работы
Гомель
Договорная
Шпатлёвка стен
Гомель
Договорная
Навес под ключ в Гомеле и Гомельской области
Гомель
120 р.
Перила, нерж или из черн. металлов. Рассрочка
Гомель
12 р.
Стяжка пола (полусухая)
Гомель
Договорная
Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс
Гомель
2.30 р.
Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,
Гомель
12 р.
Реконструкция кровли. Замена ондулина в Гомеле.
Гомель
Рассрочка
11 р.
Монтаж заборов. Рабица. Профлист. Штакетник.
Гомель
40 р.
Решетки на окна
Гомель
Рассрочка
180 р.
Реставрация ванн. Два способа.
Гомель
180 р.
Изготовление Навесов в Гомеле с установкой
Гомель
150 р.
Козырек коричневый
Гомель
Рассрочка
Договорная
Услуги экскаватора-подрузчика.ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА
Гомель
15 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Навесы из поликарбоната
Гомель
Рассрочка
Договорная
Металлические лестницы (внутренние, наружные)
Гомель
Рассрочка
Договорная
Гидроизоляция, кровля, Технониколь.
Гомель
Рассрочка
550 р.
Сруб домов бань ручной рубки под рубанок
Гомель
17 р.
Забор из металлического штакетника.Заборы в Гомеле
Гомель
Бесплатно
Бурение скважин
Гомель
160 р.
Навес с проф трубы
Гомель
Рассрочка
150 р.
Навес с поликарбоната
Гомель
Рассрочка
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
Услуга с выездом в регионы
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы