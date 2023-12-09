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Бизнес в сфере услуг в Гомеле

Студия маникюра.

22 500 р.

Студия маникюра.

Гомель

Бизнес квадрокоптер,фото дрон для видеосъёмки

950 р.

Бизнес квадрокоптер,фото дрон для видеосъёмки

Гомель

Школа английского языка в разных районах Гомеля

19 980 р.

Школа английского языка в разных районах Гомеля

Гомель

Продается клининговая компания

36 000 р.

Продается клининговая компания

Гомель

Студия ногтевого сервиса

Договорная

Студия ногтевого сервиса

Гомель

B2B сфера электрохозяйсво (энергоаутсорсинг)

Договорная

B2B сфера электрохозяйсво (энергоаутсорсинг)

Гомель

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Кабинет педикюра -маникюра

300 р.

Кабинет педикюра -маникюра

Гомель

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Договорная

Аренда места мастера маникюра

Гомель

Прокат детских товаров и тренажеров (срочно ДЕШЕВЛ

40 000 р.

Прокат детских товаров и тренажеров (срочно ДЕШЕВЛ

Гомель

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Аренда Парикмахерская Гомельчанка , Гомель ул. Ват

1 500 р.

Аренда Парикмахерская Гомельчанка , Гомель ул. Ват

Гомель

Продажа готового бизнеса

Договорная

Продажа готового бизнеса

Гомель

Ларёк (ремонт телефонов)

Договорная

Ларёк (ремонт телефонов)

Гомель

Свадебный товар

9 000 р.

Свадебный товар

Гомель

Светодиодный экран

500 р.

Светодиодный экран

Гомель

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Надувная тарзанка Джампинг аттракцион

9 900 р.

Надувная тарзанка Джампинг аттракцион

Гомель

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15 500 р.

бизнес

Гомель

Сервис приема заказов на изготовление мебели

32 800 р.

Сервис приема заказов на изготовление мебели

Гомель

Типография

35 000 р.

Типография

Гомель

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Фоггер ,сухой туман,для удаления запахов

550 р.

Фоггер ,сухой туман,для удаления запахов

Гомель

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Диспетчерская Яндекс

2 000 р.

Диспетчерская Яндекс

Гомель

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Продается мастерская по ремонту телефонов

3 500 р.

Продается мастерская по ремонту телефонов

Гомель

Продажа действующего бизнеса

Договорная

Продажа действующего бизнеса

Гомель

Консультация по открытию своего дела (ведению учёт

80 р.

Консультация по открытию своего дела (ведению учёт

Гомель

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Барная стойка

Договорная

Барная стойка

Гомель

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Готовый Бизнес

Договорная

Готовый Бизнес

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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