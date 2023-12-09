Бизнес в сфере услуг в Гомеле
22 500 р.
Студия маникюра.
Гомель
950 р.
Бизнес квадрокоптер,фото дрон для видеосъёмки
Гомель
19 980 р.
Школа английского языка в разных районах Гомеля
Гомель
36 000 р.
Продается клининговая компания
Гомель
Договорная
Студия ногтевого сервиса
Гомель
Договорная
B2B сфера электрохозяйсво (энергоаутсорсинг)
Гомель
300 р.
Кабинет педикюра -маникюра
Гомель
Договорная
Аренда места мастера маникюра
Гомель
40 000 р.
Прокат детских товаров и тренажеров (срочно ДЕШЕВЛ
Гомель
1 500 р.
Аренда Парикмахерская Гомельчанка , Гомель ул. Ват
Гомель
Договорная
Продажа готового бизнеса
Гомель
Договорная
Ларёк (ремонт телефонов)
Гомель
9 000 р.
Свадебный товар
Гомель
500 р.
Светодиодный экран
Гомель
9 900 р.
Надувная тарзанка Джампинг аттракцион
Гомель
15 500 р.
бизнес
Гомель
32 800 р.
Сервис приема заказов на изготовление мебели
Гомель
35 000 р.
Типография
Гомель
550 р.
Фоггер ,сухой туман,для удаления запахов
Гомель
2 000 р.
Диспетчерская Яндекс
Гомель
3 500 р.
Продается мастерская по ремонту телефонов
Гомель
Договорная
Продажа действующего бизнеса
Гомель
80 р.
Консультация по открытию своего дела (ведению учёт
Гомель
Договорная
Барная стойка
Гомель
Договорная
Готовый Бизнес
Гомель