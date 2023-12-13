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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Гомеле

Печь с расширительным баком для воды

350 р.

Печь с расширительным баком для воды

Гомель

Батареи большие для цеха 3м на 70см

400 р.

Батареи большие для цеха 3м на 70см

Гомель

Тепловая пушка flawair

500 р.

Тепловая пушка flawair

Гомель

Радиатор отопления

160 р.

Радиатор отопления

Гомель

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Решетки для чугунных радиаторов

10 р.

Решетки для чугунных радиаторов

Гомель

Батарея чугунная

125 р.

Батарея чугунная

Гомель

Печь+батареи+пушка и насос,все в сборе

1 400 р.

Печь+батареи+пушка и насос,все в сборе

Гомель

Радиатор трубчатый

280 р.

Радиатор трубчатый

Гомель

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прокладки паронитовые. ф75, 65, 30 мм.

0.20 р.

прокладки паронитовые. ф75, 65, 30 мм.

Гомель

Радиатор отопления

210 р.

Радиатор отопления

Гомель

Экран для радиатора Решётка на батарею

9 р.

Экран для радиатора Решётка на батарею

Гомель

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Решетка радиатора 50/80 и 50/96

16 р.

Решетка радиатора 50/80 и 50/96

Гомель

Доставка по Беларуси
Радиаторы отопительные чугунные STI НОВА

330 р.

Радиаторы отопительные чугунные STI НОВА

Гомель

Радиаторы отопительные биметаллические STI

19.90 р.

Радиаторы отопительные биметаллические STI

Гомель

Радиатор алюминиевый Armatura Gavia 50 Plus

Договорная

Радиатор алюминиевый Armatura Gavia 50 Plus

Гомель

Термостатическая головка HEIMEIER

30 р.

Термостатическая головка HEIMEIER

Гомель

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Остатки после ремонта всё новое

Договорная

Остатки после ремонта всё новое

Гомель

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Крепления для радиатор

1 р.

Крепления для радиатор

Гомель

Терморегулятор для батарей

Договорная

Терморегулятор для батарей

Гомель

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Радиатор 300х1200

220 р.

Радиатор 300х1200

Гомель

Рамка для батареи

35 р.

Рамка для батареи

Гомель

Труба 57 диаметр ,регистры, батареи

5 р.

Труба 57 диаметр ,регистры, батареи

Гомель

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Радиаторы отопления стальные

100 р.

Радиаторы отопления стальные

Гомель

Головка термостатическая Giacomini R460X001

20 р.

Головка термостатическая Giacomini R460X001

Гомель

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Радиатор Лидея

120 р.

Радиатор Лидея

Гомель

Батарея отопления

40 р.

Батарея отопления

Гомель

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Кран радиаторный

14 р.

Кран радиаторный

Гомель

Кран

10 р.

Кран

Гомель

Радиатор отопления

60 р.

Радиатор отопления

Гомель

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royal thermo

25 р.

royal thermo

Гомель

Радиатор Лемакс Valve Compact 22 500x700 из новост

200 р.

Радиатор Лемакс Valve Compact 22 500x700 из новост

Гомель

Радиаторы чугунные

8 р.

Радиаторы чугунные

Гомель

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Кран пропиленовый для отопления.

15 р.

Кран пропиленовый для отопления.

Гомель

Углы, резьбы, сгоны

Договорная

Углы, резьбы, сгоны

Гомель

Экран, решетка, радиатор на 5 секций

8 р.

Экран, решетка, радиатор на 5 секций

Гомель

Радиатор

60 р.

Радиатор

Гомель

Металлический экран на батарею

15 р.

Металлический экран на батарею

Гомель

Радиатор отопления

90 р.

Радиатор отопления

Гомель

Полотенцесушитель

200 р.

Полотенцесушитель

Гомель

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Биметаллический радиатор 5секций

100 р.

Биметаллический радиатор 5секций

Гомель

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Терморегулятор

50 р.

Терморегулятор

Гомель

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Радиатор

50 р.

Радиатор

Гомель

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Экран ,решётка для батарей, радиатор

20 р.

Экран ,решётка для батарей, радиатор

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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