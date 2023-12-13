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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Гомеле

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

6 700 р.

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

Гомель

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

1 700 р.

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

Гомель

Бак из нержавеющей стали 80 л

190 р.

Бак из нержавеющей стали 80 л

Гомель

Доставка по Беларуси
Бак из нержавейки 100 л

210 р.

Бак из нержавейки 100 л

Гомель

Доставка по Беларуси
Бани под заказ под ключ

Договорная

Бани под заказ под ключ

Гомель

Доставка по Беларуси
КВАДРО-БАНЯ 3 м. 4 м. 5 м. 6 м.

6 900 р.

КВАДРО-БАНЯ 3 м. 4 м. 5 м. 6 м.

Гомель

Печь в баню

Договорная

Печь в баню

Гомель

Баня

8 500 р.

Баня

Гомель

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Гомель

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Соль для бани. Гималайская соль

20 р.

Соль для бани. Гималайская соль

Гомель

Светильники для бани сауны улицы и деревянного инт

20 р.

Светильники для бани сауны улицы и деревянного инт

Гомель

Сруб баня

100 р.

Сруб баня

Гомель

Баня-квадро под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров с козырьком

9 590 р.

Баня-квадро под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров с козырьком

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня-бочка под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров с козырьком

8 290 р.

Баня-бочка под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров с козырьком

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня-бочка в Гомеле под ключ: 2,5 метра с козырьком 1 помещение

5 290 р.

Баня-бочка в Гомеле под ключ: 2,5 метра с козырьком 1 помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня-бочка в Гомеле под ключ: 4,5 метра 2 помещения

7 190 р.

Баня-бочка в Гомеле под ключ: 4,5 метра 2 помещения

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня-квадро в Гомеле под ключ: 5,5 метра 3 помещения

9 790 р.

Баня-квадро в Гомеле под ключ: 5,5 метра 3 помещения

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня-квадро под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров

9 290 р.

Баня-квадро под ключ в Гомеле: 3 помещения 5 метров

Гомель

Доставка по Беларуси
Печка для бани

230 р.

Печка для бани

Гомель

Договорная

Веники банные березовые, дубовые, смешанные

Гомель

Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня бочка 3 м., 4 м., 5 м., 6 м.

5 900 р.

Баня бочка 3 м., 4 м., 5 м., 6 м.

Гомель

Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Гомель

Ёмкасть с нержавеющей стали,550л

Договорная

Ёмкасть с нержавеющей стали,550л

Гомель

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Бак для бани из нержавейки

Договорная

Бак для бани из нержавейки

Гомель

Доставка по Беларуси
двери в баню

Договорная

двери в баню

Гомель

Дверца поддувальная

22 р.

Дверца поддувальная

Гомель

Готовая Баня для дома. 2.3.4 м. + Подарок и Рассрочка.

4 990 р.

Готовая Баня для дома. 2.3.4 м. + Подарок и Рассрочка.

Гомель

Доставка
Рассрочка
фольга для бани. 100 мкм на 12 квадратов

80 р.

фольга для бани. 100 мкм на 12 квадратов

Гомель

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Печь для бани

1 500 р.

Печь для бани

Гомель

Печь для бани

1 115 р.

Печь для бани

Гомель

Баня

Договорная

Баня

Гомель

Баня / сруб 3x5 метров

350 р.

Баня / сруб 3x5 метров

Гомель

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4.50 р.

Веники банные

Гомель

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Брус лага доска пол крыша потолок р-р 60х240х3700

5 р.

Брус лага доска пол крыша потолок р-р 60х240х3700

Гомель

Сауна инфракрасная

7 000 р.

Сауна инфракрасная

Гомель

Баня из сруба

12 500 р.

Баня из сруба

Гомель

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Сауна

3 000 р.

Сауна

Гомель

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Печь для бани. котёл

690 р.

Печь для бани. котёл

Гомель

Веники для бани.

3.50 р.

Веники для бани.

Гомель

Бани-бочки, квадро бани, сауны. СКИДКА НА ДОСТАВКУ

4 400 р.

Бани-бочки, квадро бани, сауны. СКИДКА НА ДОСТАВКУ

Гомель

НЕРЖАВЕЙКА печь для бани из нержавейки

3 000 р.

НЕРЖАВЕЙКА печь для бани из нержавейки

Гомель

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Печь банная Колизей 24 ВЧ

950 р.

Печь банная Колизей 24 ВЧ

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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