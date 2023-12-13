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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Гомеле

Реклинатор ортопедический

40 р.

Реклинатор ортопедический

Гомель

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Бандаж Польза

5 р.

Бандаж Польза

Гомель

Бандаж женский

Договорная

Бандаж женский

Гомель

Абдукционные трусики

15 р.

Абдукционные трусики

Гомель

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Бандаж

5 р.

Бандаж

Гомель

Бандаж послеоперационный Тривес

60 р.

Бандаж послеоперационный Тривес

Гомель

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Бандаж при опущении внутренних органов

15 р.

Бандаж при опущении внутренних органов

Гомель

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Корсет

35 р.

Корсет

Гомель

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Корректор осанки детский

10 р.

Корректор осанки детский

Гомель

Бандаж

10 р.

Бандаж

Гомель

Бандаж размер 1 и 2

5 р.

Бандаж размер 1 и 2

Гомель

Бандаж плечевой

50 р.

Бандаж плечевой

Гомель

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Бандаж

Договорная

Бандаж

Гомель

Бандаж эластичный

Договорная

Бандаж эластичный

Гомель

Фиксатор для голеностопа

20 р.

Фиксатор для голеностопа

Гомель

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Бандаж для беременных

3 р.

Бандаж для беременных

Гомель

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Корсет ортопедический ОррО

70 р.

Корсет ортопедический ОррО

Гомель

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Ортез на коленный

40 р.

Ортез на коленный

Гомель

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Бандаж послеоперационный

20 р.

Бандаж послеоперационный

Гомель

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Бандаж

30 р.

Бандаж

Гомель

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Корректор осанки

Договорная

Корректор осанки

Гомель

Корсет (бандаж) пояснично-крестцовый Размер S

15 р.

Корсет (бандаж) пояснично-крестцовый Размер S

Гомель

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Бандаж(от пупочной грыжи)

15 р.

Бандаж(от пупочной грыжи)

Гомель

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космодиск

20 р.

космодиск

Гомель

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Бандаж послеоперационный

45 р.

Бандаж послеоперационный

Гомель

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Бандаж для беременных

15 р.

Бандаж для беременных

Гомель

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Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

50 р.

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

Гомель

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Бандаж фиксирующий при дисплазии ( шина фрейка)

15 р.

Бандаж фиксирующий при дисплазии ( шина фрейка)

Гомель

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Бандаж на палец размер 3

15 р.

Бандаж на палец размер 3

Гомель

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Бандаж шейный детский

8 р.

Бандаж шейный детский

Гомель

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Бандаж для шеи

10 р.

Бандаж для шеи

Гомель

Бондаж плечо, рука

60 р.

Бондаж плечо, рука

Гомель

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Корсет медицинский

100 р.

Корсет медицинский

Гомель

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бандаж на плечевой сустав

95 р.

бандаж на плечевой сустав

Гомель

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Повязка ''ДЕЗО'', универсального размера

55 р.

Повязка ''ДЕЗО'', универсального размера

Гомель

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Корректор осанки

20 р.

Корректор осанки

Гомель

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Бинт медицинский 2 уп

20 р.

Бинт медицинский 2 уп

Гомель

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Шина Фрейка ( бандаж Trives) 4xl 2 шт

5 р.

Шина Фрейка ( бандаж Trives) 4xl 2 шт

Гомель

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Корсет корректирующий медицинский

50 р.

Корсет корректирующий медицинский

Гомель

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Бандаж для беременных

60 р.

Бандаж для беременных

Гомель

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Коректор осанки

10 р.

Коректор осанки

Гомель

Утягивающий пояс

15 р.

Утягивающий пояс

Гомель

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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