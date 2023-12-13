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Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Гомеле
40 р.
Реклинатор ортопедический
Гомель
5 р.
Бандаж Польза
Гомель
Договорная
Бандаж женский
Гомель
15 р.
Абдукционные трусики
Гомель
5 р.
Бандаж
Гомель
60 р.
Бандаж послеоперационный Тривес
Гомель
15 р.
Бандаж при опущении внутренних органов
Гомель
35 р.
Корсет
Гомель
10 р.
Корректор осанки детский
Гомель
10 р.
Бандаж
Гомель
5 р.
Бандаж размер 1 и 2
Гомель
50 р.
Бандаж плечевой
Гомель
Договорная
Бандаж
Гомель
Договорная
Бандаж эластичный
Гомель
20 р.
Фиксатор для голеностопа
Гомель
3 р.
Бандаж для беременных
Гомель
70 р.
Корсет ортопедический ОррО
Гомель
40 р.
Ортез на коленный
Гомель
20 р.
Бандаж послеоперационный
Гомель
30 р.
Бандаж
Гомель
Договорная
Корректор осанки
Гомель
15 р.
Корсет (бандаж) пояснично-крестцовый Размер S
Гомель
15 р.
Бандаж(от пупочной грыжи)
Гомель
20 р.
космодиск
Гомель
45 р.
Бандаж послеоперационный
Гомель
15 р.
Бандаж для беременных
Гомель
50 р.
Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо
Гомель
15 р.
Бандаж фиксирующий при дисплазии ( шина фрейка)
Гомель
15 р.
Бандаж на палец размер 3
Гомель
8 р.
Бандаж шейный детский
Гомель
10 р.
Бандаж для шеи
Гомель
60 р.
Бондаж плечо, рука
Гомель
100 р.
Корсет медицинский
Гомель
95 р.
бандаж на плечевой сустав
Гомель
55 р.
Повязка ''ДЕЗО'', универсального размера
Гомель
20 р.
Корректор осанки
Гомель
20 р.
Бинт медицинский 2 уп
Гомель
5 р.
Шина Фрейка ( бандаж Trives) 4xl 2 шт
Гомель
50 р.
Корсет корректирующий медицинский
Гомель
60 р.
Бандаж для беременных
Гомель
10 р.
Коректор осанки
Гомель
15 р.
Утягивающий пояс
Гомель
15 р.
Бандаж
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
4.50 р.
Бандаж для лица.
Минск, Заводской
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси