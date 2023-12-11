Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Гомеле
1 400 р.
Снаряжение альпиниста
Гомель
320 р.
Ботинки альпинистские
Гомель
5 р.
Карабины
Гомель
170 р.
Беговая дорожка
Гомель
60 р.
Скальные туфли (скалки, скальники) Python 35-36
Гомель
Договорная
Палки для ходьбы
Гомель
60 р.
Хобби спорт и туризм
Гомель
90 р.
Скальники
Гомель
115 р.
Гамаши гетры RAB Gore Tex
Гомель
320 р.
Скальные туфли Evolv Kaos Lace 40 разм нов
Гомель
90 р.
Майка жилет для бега/вел
Гомель
70 р.
Скальники скальные туфли
Могилев
25 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Орша
49 р.
Скальные туфли
Витебская, Новополоцк
25 р.
Зимние кроссовки ''Марко'' 36р.
Витебск
200 р.
Скальные туфли
Могилев
Договорная
Палки для скандинавской хотьбы
Гродно
60 р.
Палки телескопические для скандинавской ходьбы
Гродно
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
80 р.
Скальники
Брестская, Пинск
Бесплатно
Скальники
Гродно
15 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Брест
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
20 р.
Обвязка грудная
Брест
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
600 р.
Ледоруб Petzl SUMMIT EVO
Минская, Заславль
260 р.
Petzl Elia Каска для альпинизма
Минская, Заславль
100 р.
Жумар
Витебск
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
15 р.
Ракс карабин латунный для стакселя (яхтинг)
Витебск
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
50 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минская, Молодечно
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
70 р.
Альпинистское снаряжение Капля Vento
Могилев
12 р.
Продам новые ледоступы где-то на р.37-38
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
30 р.
Пояс боевой, по
Минская, Другие города
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
40 р.
Трос страховочный для альпинизма
Гомельская, Речица
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
830 р.
Продам обвязку PETZL AVAO SIT FAST
Минская, Жодино
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
75 р.
Скальники ROCK PILLARS
Витебск
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
130 р.
Треккенговые палки фирмы ''SPLAV'' ''Спорт компакт
Брестская, Береза
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский
20 р.
Камера
Витебск
70 р.
Скальники
Брестская, Пинск
80 р.
Скальники
Минск, Октябрьский