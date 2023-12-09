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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Гомеле

Электронный диспенсер Tork Elevation

150 р.

Электронный диспенсер Tork Elevation

Гомель

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Коврик б/л ванной

10 р.

Коврик б/л ванной

Гомель

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Люк для плитки

Договорная

Люк для плитки

Гомель

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Набор для ванной Ами, новый

25 р.

Набор для ванной Ами, новый

Гомель

Покрытие на унитаз

6 р.

Покрытие на унитаз

Гомель

Шторка для ванной и коврик

30 р.

Шторка для ванной и коврик

Гомель

Ершик для унитаза

8 р.

Ершик для унитаза

Гомель

Змеевик, полотенцесушитель чугун 57,5х70см

35 р.

Змеевик, полотенцесушитель чугун 57,5х70см

Гомель

ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА ИКЕЯ

50 р.

ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА ИКЕЯ

Гомель

Полка для душевой кабины, стекло б/у

18 р.

Полка для душевой кабины, стекло б/у

Гомель

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экран для ванной 170 см. из МДФ

250 р.

экран для ванной 170 см. из МДФ

Гомель

Штанга для душа

20 р.

Штанга для душа

Гомель

Штора для ванной 2 шт

6 р.

Штора для ванной 2 шт

Гомель

Шторка для ванной

5 р.

Шторка для ванной

Гомель

Полоска стеклянная

Договорная

Полоска стеклянная

Гомель

Дверьки для трб

Договорная

Дверьки для трб

Гомель

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Держатель душевой лейки

3 р.

Держатель душевой лейки

Гомель

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Стойка по раковину

10 р.

Стойка по раковину

Гомель

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Комплект для ванной. Тумба, зеркало и полка

980 р.

Комплект для ванной. Тумба, зеркало и полка

Гомель

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Вешалка металлическая 5 крючков Solinne

20 р.

Вешалка металлическая 5 крючков Solinne

Гомель

Отражатели для крана или полотенцесушителя

5 р.

Отражатели для крана или полотенцесушителя

Гомель

ВАННА ЧУГУННАЯ С ФУРНИТУРОЙ СЛВ-ПЕРЕЛИВ(АВТОМА

950 р.

ВАННА ЧУГУННАЯ С ФУРНИТУРОЙ СЛВ-ПЕРЕЛИВ(АВТОМА

Гомель

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Штора для ванной + коврик Фаберлик

25 р.

Штора для ванной + коврик Фаберлик

Гомель

Полка в ванную

30 р.

Полка в ванную

Гомель

Донный клапан.

17 р.

Донный клапан.

Гомель

Карниз для душа 90х90

50 р.

Карниз для душа 90х90

Гомель

Экран под ванну

50 р.

Экран под ванну

Гомель

Подставка-столик на ванну ручной работы складная

55 р.

Подставка-столик на ванну ручной работы складная

Гомель

Мыльница к стене НОВАЯ

10 р.

Мыльница к стене НОВАЯ

Гомель

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ДВЕРИ ДЛЯ ВАНН ПОДВИЖНЫЕ ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ Ravak

850 р.

ДВЕРИ ДЛЯ ВАНН ПОДВИЖНЫЕ ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ Ravak

Гомель

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Коврики в ванну и туалет 2 шт 40 см на 60 см

10 р.

Коврики в ванну и туалет 2 шт 40 см на 60 см

Гомель

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Пробка для ванн и раковин

5 р.

Пробка для ванн и раковин

Гомель

Набор для ванной и туалета

20 р.

Набор для ванной и туалета

Гомель

Штора для ванны

170 р.

Штора для ванны

Гомель

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Две упаковки колец для штор, занавесок. Новые.

10 р.

Две упаковки колец для штор, занавесок. Новые.

Гомель

Держатель для туалетной бумаги

20 р.

Держатель для туалетной бумаги

Гомель

Экран под ванну раздвижной

25 р.

Экран под ванну раздвижной

Гомель

Герметик Момент и Гепард. Белые.

7 р.

Герметик Момент и Гепард. Белые.

Гомель

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Экран ванны

50 р.

Экран ванны

Гомель

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Шторка для ванны 180/180 см

20 р.

Шторка для ванны 180/180 см

Гомель

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Лейка для душа Мануфактура Сантехники LE18

15 р.

Лейка для душа Мануфактура Сантехники LE18

Гомель

Ножки для ванной

15 р.

Ножки для ванной

Гомель

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Только Стакан для зубных щеток Керамика

5 р.

Только Стакан для зубных щеток Керамика

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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