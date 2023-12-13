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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Гомеле

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla
vip

5 р.

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla

Гомель

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla
vip

5 р.

18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla

Гомель

Батарейки AA DURACELL (12шт.) новые

14 р.

Батарейки AA DURACELL (12шт.) новые

Гомель

Футляры ВЕГА для батареек (СССР)

4 р.

Футляры ВЕГА для батареек (СССР)

Гомель

Аккумулятор Samsung 18650

5 р.

Аккумулятор Samsung 18650

Гомель

Литий-ионный аккумулятор 3.7в

120 р.

Литий-ионный аккумулятор 3.7в

Гомель

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Imax b6

100 р.

Imax b6

Гомель

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Батарейка (17шт) Все батарейки стоят 4 рубля.

4 р.

Батарейка (17шт) Все батарейки стоят 4 рубля.

Гомель

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Liitokala NCR18650B - 10 шт

10 р.

Liitokala NCR18650B - 10 шт

Гомель

Зарядное

15 р.

Зарядное

Гомель

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Литий-ионный аккумулятор 3.7в

410 р.

Литий-ионный аккумулятор 3.7в

Гомель

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Батарейки АА

5 р.

Батарейки АА

Гомель

Контроллер заряда

3.50 р.

Контроллер заряда

Гомель

блок питания

10 р.

блок питания

Гомель

Аккумуляторы 18650

5 р.

Аккумуляторы 18650

Гомель

Батарейки 3R12 4.5v

1 р.

Батарейки 3R12 4.5v

Гомель

TP4056 заряда аккумуляторов с защитой Type-С

4 р.

TP4056 заряда аккумуляторов с защитой Type-С

Гомель

Зарядка для батареек

Договорная

Зарядка для батареек

Гомель

Батарейки АА новые.

14 р.

Батарейки АА новые.

Гомель

Imax

100 р.

Imax

Гомель

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АКБ 18650 (Высокотоковые)

1 р.

АКБ 18650 (Высокотоковые)

Гомель

Батарейка крона

2 р.

Батарейка крона

Гомель

Зарядка для батареек

5 р.

Зарядка для батареек

Гомель

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Батарейки

2 р.

Батарейки

Гомель

Зарядное устройство для аккумуляторов, батарек PAL

30 р.

Зарядное устройство для аккумуляторов, батарек PAL

Гомель

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Фонарики бу.

Договорная

Фонарики бу.

Гомель

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Аккумуляторы

10 р.

Аккумуляторы

Гомель

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Батарейки

7 р.

Батарейки

Гомель

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Аккумулятор

Договорная

Аккумулятор

Гомель

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Аккумулятор Ааа

Договорная

Аккумулятор Ааа

Гомель

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Зарядное устройство Camelion BC-0615 Fast

10 р.

Зарядное устройство Camelion BC-0615 Fast

Гомель

Зарядное устройство Ansmann Photo Cam III

18 р.

Зарядное устройство Ansmann Photo Cam III

Гомель

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Плата bms 3s 12.6v 60a,для сборки аккумуляторов

15 р.

Плата bms 3s 12.6v 60a,для сборки аккумуляторов

Гомель

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Зарядное

5 р.

Зарядное

Гомель

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Батарейка Perfeo

1 р.

Батарейка Perfeo

Гомель

Плата BMS 12.6в 60А для сборок на 18650

15 р.

Плата BMS 12.6в 60А для сборок на 18650

Гомель

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Зарядное устройство для батареек

8 р.

Зарядное устройство для батареек

Гомель

Аккумуляторы

10 р.

Аккумуляторы

Гомель

Никелевая лента 10м для сборки аккумуляторов 18650

55 р.

Никелевая лента 10м для сборки аккумуляторов 18650

Гомель

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Аккумуляторы 18650

1 р.

Аккумуляторы 18650

Гомель

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Зарядное устройство,тестер ёмкость,для 18650

100 р.

Зарядное устройство,тестер ёмкость,для 18650

Гомель

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Зарядное устройство Kodak для аккумуляторов(x4)

20 р.

Зарядное устройство Kodak для аккумуляторов(x4)

Гомель

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Плата BMS 3S 12.6 вольт 60 Ампер для 18650

15 р.

Плата BMS 3S 12.6 вольт 60 Ампер для 18650

Гомель

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Литий-ионный аккумулятор 3.7в

120 р.

Литий-ионный аккумулятор 3.7в

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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