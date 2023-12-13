Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Гомеле
5 р.
18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla
Гомель
5 р.
18650 Батарейки Аккумуляторы Panasonic Tesla
Гомель
14 р.
Батарейки AA DURACELL (12шт.) новые
Гомель
4 р.
Футляры ВЕГА для батареек (СССР)
Гомель
5 р.
Аккумулятор Samsung 18650
Гомель
120 р.
Литий-ионный аккумулятор 3.7в
Гомель
100 р.
Imax b6
Гомель
4 р.
Батарейка (17шт) Все батарейки стоят 4 рубля.
Гомель
10 р.
Liitokala NCR18650B - 10 шт
Гомель
15 р.
Зарядное
Гомель
410 р.
Литий-ионный аккумулятор 3.7в
Гомель
5 р.
Батарейки АА
Гомель
3.50 р.
Контроллер заряда
Гомель
10 р.
блок питания
Гомель
5 р.
Аккумуляторы 18650
Гомель
1 р.
Батарейки 3R12 4.5v
Гомель
4 р.
TP4056 заряда аккумуляторов с защитой Type-С
Гомель
Договорная
Зарядка для батареек
Гомель
14 р.
Батарейки АА новые.
Гомель
100 р.
Imax
Гомель
1 р.
АКБ 18650 (Высокотоковые)
Гомель
2 р.
Батарейка крона
Гомель
5 р.
Зарядка для батареек
Гомель
2 р.
Батарейки
Гомель
30 р.
Зарядное устройство для аккумуляторов, батарек PAL
Гомель
Договорная
Фонарики бу.
Гомель
10 р.
Аккумуляторы
Гомель
7 р.
Батарейки
Гомель
Договорная
Аккумулятор
Гомель
Договорная
Аккумулятор Ааа
Гомель
10 р.
Зарядное устройство Camelion BC-0615 Fast
Гомель
18 р.
Зарядное устройство Ansmann Photo Cam III
Гомель
15 р.
Плата bms 3s 12.6v 60a,для сборки аккумуляторов
Гомель
5 р.
Зарядное
Гомель
1 р.
Батарейка Perfeo
Гомель
15 р.
Плата BMS 12.6в 60А для сборок на 18650
Гомель
8 р.
Зарядное устройство для батареек
Гомель
10 р.
Аккумуляторы
Гомель
55 р.
Никелевая лента 10м для сборки аккумуляторов 18650
Гомель
1 р.
Аккумуляторы 18650
Гомель
100 р.
Зарядное устройство,тестер ёмкость,для 18650
Гомель
20 р.
Зарядное устройство Kodak для аккумуляторов(x4)
Гомель
15 р.
Плата BMS 3S 12.6 вольт 60 Ампер для 18650
Гомель
120 р.
Литий-ионный аккумулятор 3.7в
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
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0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный