logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Прочие инструменты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Ельске

Наковальная

320 р.

Наковальная

Гомельская, Ельск

badge-icon
badge-icon
Плашки для резьбы в ассортименте.

4 р.

Плашки для резьбы в ассортименте.

Гомельская, Ельск

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Электродрель

80 р.

Электродрель

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Диски по плитке

20 р.

Диски по плитке

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Точильный станочек

35 р.

Точильный станочек

Гомельская, Речица

badge-icon
badge-icon
Сверло

15 р.

Сверло

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ

65 р.

СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ

Минск, Центральный

badge-icon
Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель

429 р.

Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Инструмент

Договорная

Инструмент

Минск, Партизанский

Инструмент

Договорная

Инструмент

Брест

Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

49.95 р.

Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Инструмент строительный

Договорная

Инструмент строительный

Брест

Инструмент из СССР

Договорная

Инструмент из СССР

Брест

Отрезные диски по бетонну

23 р.

Отрезные диски по бетонну

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ленточная пила / Пила по металлу

750 р.

Ленточная пила / Пила по металлу

Минск, Заводской

Ножовка по газосиликату

55 р.

Ножовка по газосиликату

Минская, Молодечно

badge-icon
Круги абразивные

20 р.

Круги абразивные

Витебск

badge-icon
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)

15.93 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Правило 2 метра Словик

50 р.

Правило 2 метра Словик

Гродненская, Волковыск

badge-icon
badge-icon
Алмазная кольцевая пила 35/60мм

120 р.

Алмазная кольцевая пила 35/60мм

Брестская, Барановичи

badge-icon
Патрон сверлильный самозажимной

30 р.

Патрон сверлильный самозажимной

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Редуктор

50 р.

Редуктор

Могилев

badge-icon
badge-icon
Ножовка по блокам

15 р.

Ножовка по блокам

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Заклепочный инструмент Rivet Nut Tools (а.40-039629)

175 р.

Заклепочный инструмент Rivet Nut Tools (а.40-039629)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Набор ступенчатых сверл

38 р.

Набор ступенчатых сверл

Гомель

Фрезы

110 р.

Фрезы

Гомель

badge-icon
Якоря для болгарок дрелей.

Договорная

Якоря для болгарок дрелей.

Гомель

badge-icon
Уровень

100 р.

Уровень

Минск, Центральный

badge-icon
Лерка

9 р.

Лерка

Минск, Партизанский

badge-icon
Плашкодержатель с плашкой

25 р.

Плашкодержатель с плашкой

Могилев

Шнур разметочный

7 р.

Шнур разметочный

Минск, Московский

badge-icon
Макита

120 р.

Макита

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Верстак стол

630 р.

Верстак стол

Минск, Заводской

badge-icon
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)

25.48 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Система выравнивания плитки

50 р.

Система выравнивания плитки

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Пояс монтажный

15 р.

Пояс монтажный

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ

115 р.

Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила по металлу Makita LC1230

1 450 р.

Пила по металлу Makita LC1230

Минск, Московский

Диски алмазные

10 р.

Диски алмазные

Гомель

badge-icon
Диск отрезной

0.80 р.

Диск отрезной

Гомель

badge-icon
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)

19.11 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шаблон (кондуктор) для сборки мебели

Договорная

Шаблон (кондуктор) для сборки мебели

Брест

Злектро точилка

50 р.

Злектро точилка

Минск, Первомайский

badge-icon
Резак пропановый комплект

580 р.

Резак пропановый комплект

Брест

резак пропановый комплект

580 р.

резак пропановый комплект

Минск, Центральный

Бензобур - АРЕНДА

Договорная

Бензобур - АРЕНДА

Витебск

Баллоны смесь сварочная углекислота и аргон

180 р.

Баллоны смесь сварочная углекислота и аргон

Минск, Фрунзенский

Паяльная лампа

20 р.

Паяльная лампа

Могилев

badge-icon
badge-icon
Профессиональный пистолет для вязки арматуры Frosp GS-880

277.11 р.

Профессиональный пистолет для вязки арматуры Frosp GS-880

Гродненская, Сморгонь

Мотопомба - водяной насос - АРЕНДА

Договорная

Мотопомба - водяной насос - АРЕНДА

Витебск

Зубило

5 р.

Зубило

Витебская, Новополоцк

Головки торцевые

50 р.

Головки торцевые

Минская, Минский район

badge-icon
Круг отрезной

3 р.

Круг отрезной

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Захват бордюра

200 р.

Захват бордюра

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Кочедык, старинный инструмент Латунь/бронза

15 р.

Кочедык, старинный инструмент Латунь/бронза

Витебск

badge-icon
badge-icon
Гайковёрт аккумуляторный гайковерт дрель

150 р.

Гайковёрт аккумуляторный гайковерт дрель

Витебская, Новополоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Клупп 1/2, для нарезки резьбы

20 р.

Клупп 1/2, для нарезки резьбы

Брестская, Барановичи

badge-icon
Вибаста

130 р.

Вибаста

Витебск

badge-icon
HILTI ручка от болгарки M10

20 р.

HILTI ручка от болгарки M10

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пила NoName DKCS1800 (063-4191)дисковая

Онлайн-заказ

236 р.
183 р.-22%

Пила NoName DKCS1800 (063-4191)дисковая

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель

429 р.

Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

49.95 р.

Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)

15.93 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)

25.48 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ

115 р.

Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)

19.11 р.

Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Технический пылесос Bort BSS 1530 новый

385 р.

Технический пылесос Bort BSS 1530 новый

Брест

Доставка по Беларуси
Гвоздезабивной пистолет FROSP AF-6434

300 р.

Гвоздезабивной пистолет FROSP AF-6434

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиЗарядные устройства, аккумуляторыИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки