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Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Прочее в Докшицах

Рога. Заготовки для таксидермии.

60 р.

Рога. Заготовки для таксидермии.

Витебская, Докшицы

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Пепельница декоративная хрусталь

10 р.

Пепельница декоративная хрусталь

Витебская, Докшицы

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Горшочки декоративные

15 р.

Горшочки декоративные

Витебская, Докшицы

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Табличка в баню

25 р.

Табличка в баню

Витебская, Докшицы

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Перья Павлина

1 р.

Перья Павлина

Могилев

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веер винтаж 46*25 см

10 р.

веер винтаж 46*25 см

Гомель

45 р.

Корзина пасхальная

Гродно

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Парусник сувенир

55 р.

Парусник сувенир

Гродно

Подхваты для штор

15 р.

Подхваты для штор

Минск, Фрунзенский

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Ширма деревянная

200 р.

Ширма деревянная

Витебск

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Самовары электрические

35 р.

Самовары электрические

Гомельская, Жлобин

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Магниты дерево

7 р.

Магниты дерево

Витебск

Ручная работа

55 р.

Ручная работа

Гродно

Панно

14 р.

Панно

Минская, Борисов

Набор декоративных коробок

15 р.

Набор декоративных коробок

Витебск

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Магниты на холодильник

5 р.

Магниты на холодильник

Минск, Советский

Декоративная клетка/ декор для дома

20 р.

Декоративная клетка/ декор для дома

Гомель

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Чеканка из Ливии

10 р.

Чеканка из Ливии

Минск, Фрунзенский

Для интерьера

5 р.

Для интерьера

Брестская, Пинск

Поднос

45 р.

Поднос

Гомель

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Короб ikea drona

20 р.

Короб ikea drona

Минск, Центральный

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Пепельница хрустальная

5 р.

Пепельница хрустальная

Брест

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Доска настенная для записей. Jysk

20 р.

Доска настенная для записей. Jysk

Минск, Московский

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Интерьерная композиция

20 р.

Интерьерная композиция

Гомель

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Перо

Договорная

Перо

Минск, Московский

Сувенирная тарелка

5 р.

Сувенирная тарелка

Брест

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Рога северного оленя 1947г из Нарьян-Мара За все

190 р.

Рога северного оленя 1947г из Нарьян-Мара За все

Минск, Первомайский

Рога разные

80 р.

Рога разные

Минск, Ленинский

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Сапожок

5 р.

Сапожок

Витебск

Пепельница

15 р.

Пепельница

Минск, Центральный

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Рама дерево, ручная работа 110*70

22 р.

Рама дерево, ручная работа 110*70

Могилев

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Пепельница

15 р.

Пепельница

Минск, Центральный

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Ракушка

Договорная

Ракушка

Витебск

Пепельница

12 р.

Пепельница

Минск, Центральный

''Акция'' Биокамин «КЛАССИК 001»(Камин)

250 р.

''Акция'' Биокамин «КЛАССИК 001»(Камин)

Минск, Октябрьский

Ловец снов

50 р.

Ловец снов

Могилев

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Подставка для карандашей, телефона, салфеток и т.

5 р.

Подставка для карандашей, телефона, салфеток и т.

Минск, Октябрьский

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Глобус политический 32 см

69 р.

Глобус политический 32 см

Минск, Октябрьский

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Большая ракушка

55 р.

Большая ракушка

Минск, Ленинский

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Интерьерный букет цветов в вазе

140 р.

Интерьерный букет цветов в вазе

Минск, Первомайский

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Чеканка девушка латунь

10 р.

Чеканка девушка латунь

Минск, Центральный

Настенная карта из дерева

750 р.

Настенная карта из дерева

Минск, Фрунзенский

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Цифры деревянные

20 р.

Цифры деревянные

Могилев

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Деревянные египетские фигурки

150 р.

Деревянные египетские фигурки

Гродно

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Макраме

70 р.

Макраме

Могилев

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Макраме

70 р.

Макраме

Могилев

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Корзинка из шнура

25 р.

Корзинка из шнура

Минская, Жодино

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Корзинка из хлопкового шнура

45 р.

Корзинка из хлопкового шнура

Минская, Жодино

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Подставка с неизвестным животным из ссср

12 р.

Подставка с неизвестным животным из ссср

Витебская, Другие города

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Панно ''Весенние цветы''

45 р.

Панно ''Весенние цветы''

Минская, Клецк

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Игрушка мягкая, Китай.

5 р.

Игрушка мягкая, Китай.

Гродно

Камин декоративный с подсветкой

330 р.

Камин декоративный с подсветкой

Гомель

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Интерьерные тыковки

5 р.

Интерьерные тыковки

Витебская, Новолукомль

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Декоративные бутылки

10 р.

Декоративные бутылки

Брестская, Барановичи

Шелковое панно Италия

Договорная

Шелковое панно Италия

Минск, Октябрьский

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Букет сухоцветов

10 р.

Букет сухоцветов

Минск, Советский

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Хрустальная пепельница

20 р.

Хрустальная пепельница

Минск, Заводской

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Ваза

Договорная

Ваза

Витебск

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Рога

Договорная

Рога

Гомель

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декоративная корзинка

5 р.

декоративная корзинка

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Решетки для батарей

100 р.

Решетки для батарей

Могилев

Доставка по Беларуси
Пластиковая Адресная табличка. Домовой знак.

16 р.

Пластиковая Адресная табличка. Домовой знак.

Могилевская, Костюковичи

Доставка по Беларуси
Отопительная печь Stoker Cадовая 70-ОВ

396 р.

Отопительная печь Stoker Cадовая 70-ОВ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
камин декоративный

180 р.

камин декоративный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Искусственный газон, искусственная трава ( ворс от 6 мм. до 40 мм. )

14 р.

Искусственный газон, искусственная трава ( ворс от 6 мм. до 40 мм. )

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рамка с песком антистресс вращающаяся песчаная

40.99 р.

Рамка с песком антистресс вращающаяся песчаная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная домашняя охранная сигнализация с пультом KERUI (сирена, 5 датчиков движения, 2 пульта)

119.90 р.

Беспроводная домашняя охранная сигнализация с пультом KERUI (сирена, 5 датчиков движения, 2 пульта)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочка дубовая 5 литров ''Не пьянства ради-здоровья для''

247.59 р.

Бочка дубовая 5 литров ''Не пьянства ради-здоровья для''

Минск, Первомайский

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