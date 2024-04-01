Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Докшицах
150 р.
Емкость бак для бани
Витебская, Докшицы
555 р.
Туалет деревянный с доставкой Докшицы
Витебская, Докшицы
Договорная
Банная дверь
Гродно
7 300 р.
Баня бочка
Брест
1 100 р.
Бытовка
Брестская, Кобрин
3 850 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м
Минская, Дзержинск
850 р.
Котел в баню
Могилев
540 р.
Туалет
Витебская, Новополоцк
100 р.
Контейнер для биотуалета
Минская, Минский район
30 р.
Трап для бани. ЛИСТВЕННИЦА. Покрыты маслом
Минск, Фрунзенский
520 р.
Туалет, Садовый.
Минск, Центральный
Договорная
Баня бочка квадро 6м
Могилев
150 р.
Корпус печи в баню под камни
Минская, Борисов
Договорная
Веники банные
Гомельская, Рогачев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилевская, Бобруйск
260 р.
Уборная на одно место
Минская, Молодечно
Договорная
биотуалет
Минск, Фрунзенский
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов
95 р.
New Обливное устройство с автоматическим наполнени
Минск, Московский
440 р.
Туалет уличный
Минская, Копыль
1 600 р.
Продам металический хозблок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Хозблок/ Сарай/ Бытовка
Витебская, Орша
400 р.
Туалет уличный
Витебская, Толочин
Договорная
Вольер с Хозблоком
Минская, Молодечно
Договорная
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Поддон под душевую кабину
Витебская, Миоры
540 р.
Котёл для бани
Гомельская, Добруш
3 890 р.
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.
Минск, Фрунзенский
5 р.
Веники
Могилевская, Бобруйск
2 650 р.
Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ
Минская, Дзержинск
7 743 р.
Баня Квадро-бочка 3,5 м
Минская, Дзержинск
Договорная
Хозблок сарай дровник
Витебск
Договорная
Кабина сантехническая
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бытовка хоз блок.
Витебская, Орша
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р
Минск, Центральный
Договорная
Каркасная баня с комнатой отдыха
Минск, Центральный
50 р.
Туалет.
Витебск
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Витебская, Орша
1 700 р.
Павильоны б/у, хозблоки, бытовки
Минск, Ленинский
Договорная
Котел для бани
Могилевская, Кировск
700 р.
Печь для бани с баком для воды
Минская, Копыль
220 р.
Бак из нержавейки
Гомель
375 р.
Купель
Гродненская, Волковыск
8 500 р.
Баня- квадро 4,0 с террасой
Минская, Минский район
599 р.
Печь банная
Минск, Московский
1 000 р.
Вагончик
Брест
7 997 р.
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м
Минская, Дзержинск
400 р.
Туалет деревянный (АКЦИЯ)
Витебск
260 р.
Бак для бани самовар 100 л
Гомель
350 р.
Туалет деревянный полной комплектации
Гродненская, Ошмяны
350 р.
Биотуалет Thetford Porta Potti 365
Гродно
250 р.
Бак банный с нержавейки
Минская, Борисов
8 300 р.
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
580 р.
Туалет
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
3 850 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня бочка квадро 6м
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилевская, Бобруйск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов