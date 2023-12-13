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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Докшицах

Пистолет игрушечный.

Договорная

Пистолет игрушечный.

Витебская, Докшицы

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Коллекция медных старинных колец.

Договорная

Коллекция медных старинных колец.

Витебская, Докшицы

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Запчасть от бензиновай зажигалки.

Договорная

Запчасть от бензиновай зажигалки.

Витебская, Докшицы

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Старинные колокольчики.

Договорная

Старинные колокольчики.

Витебская, Докшицы

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Банкноты

Договорная

Банкноты

Витебская, Докшицы

Старинные (советские) вещи

Договорная

Старинные (советские) вещи

Витебская, Докшицы

Часы

50 р.

Часы

Витебская, Докшицы

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Пуговицы немецкие.

Договорная

Пуговицы немецкие.

Витебская, Докшицы

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Раритет

Договорная

Раритет

Витебская, Докшицы

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Значок Майкла Джексона

5 р.

Значок Майкла Джексона

Витебская, Докшицы

Серебренный хрестик.

400 р.

Серебренный хрестик.

Витебская, Докшицы

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Держатель для галстуков.

Договорная

Держатель для галстуков.

Витебская, Докшицы

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Ложка-вилка запчасть.

Договорная

Ложка-вилка запчасть.

Витебская, Докшицы

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Коллекция бубенчиков

250 р.

Коллекция бубенчиков

Витебская, Докшицы

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Рюмки и бутылка

12 р.

Рюмки и бутылка

Витебская, Докшицы

Бумажные купюры

Договорная

Бумажные купюры

Витебская, Докшицы

Символ веры ,псалом 90

5 р.

Символ веры ,псалом 90

Витебская, Докшицы

Иконы

20 р.

Иконы

Витебская, Докшицы

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Футбол

6 р.

Футбол

Витебская, Докшицы

Царские купюры

Договорная

Царские купюры

Витебская, Докшицы

Рушник

15 р.

Рушник

Витебская, Докшицы

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Старинные вещи.

Договорная

Старинные вещи.

Витебская, Докшицы

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Пряжка царская.

Договорная

Пряжка царская.

Витебская, Докшицы

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Старинные крестики

Договорная

Старинные крестики

Витебская, Докшицы

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Башмачок

3 р.

Башмачок

Витебская, Докшицы

Вазочки

3 р.

Вазочки

Витебская, Докшицы

Антиквариат

20 р.

Антиквариат

Витебская, Докшицы

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В И Ленин

52 р.

В И Ленин

Витебская, Докшицы

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Старинные бутылочки.

Договорная

Старинные бутылочки.

Витебская, Докшицы

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Фляжки.

Договорная

Фляжки.

Витебская, Докшицы

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Серебряные монеты

Договорная

Серебряные монеты

Витебская, Докшицы

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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