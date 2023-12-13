Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Чаусах
Договорная
Монеты СССР
Могилевская, Чаусы
Договорная
Монеты
Могилевская, Чаусы
300 р.
Всё одним лотом ,частями не продаю
Могилевская, Чаусы
55 р.
Сережки Новые, серебро в позолоте. ЦЕНА СНИЖЕНА
Могилевская, Чаусы
50 р.
100 елочных игрушек
Могилевская, Чаусы
100 р.
Громкоговоритель СССР
Могилевская, Чаусы
200 р.
Медведь, СССР , силумин, высота 28 см
Могилевская, Чаусы
50 р.
Огромные вокзальные часы СССР Стрела
Могилевская, Чаусы
50 р.
Подстаканник СССР, мельхиор
Могилевская, Чаусы
50 р.
Панно СССР резьба по дереву 70 лет Октября 52 см н
Могилевская, Чаусы
50 р.
Оловянные солдатики СССР
Могилевская, Чаусы
20 р.
Открытки
Могилевская, Чаусы
50 р.
Картина потомка великого живописца Ивана Хруцкого
Могилевская, Чаусы
Бесплатно
Подсвечник трезубец
Могилевская, Чаусы
Договорная
Швейная машинка Singer
Могилевская, Чаусы
50 р.
Картина
Могилевская, Чаусы
5 р.
Винтажная наклейка
Могилевская, Чаусы
13 р.
Редкие открытки 1959 г.
Минск, Московский
0.30 р.
Открытки с новым годом подписанные СССР
Гомельская, Другие города
0.40 р.
Открытки чистые СССР
Гомельская, Другие города
150 р.
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл
Минск, Первомайский
0.50 р.
Открытки с новым годом чистые СССР
Гомельская, Другие города
10 р.
Старинная икона
Минск, Фрунзенский
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
15 р.
Кружка для пива
Гомель
30 р.
елочные игрушки советские СССР винтаж
Гомель
Договорная
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
Договорная
Антиквариат
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Договорная
Серебро
Брестская, Белоозёрск
170 р.
Картины-триптих
Брестская, Пинск
3 р.
Банкнота Три рубля
Минск, Первомайский
5 р.
Карточки Скуби-Ду
Минск, Первомайский
5 р.
Счеты 2шт СССР
Могилев
160 р.
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
35 р.
Браслет винтажный.
Минск, Ленинский
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
25 р.
Краски художественные масляные
Гомельская, Калинковичи
1 180 р.
Набор''Эгоист'' (84)
Витебск
10 р.
Коллекционные миньоны из Мака.
Минск, Заводской
85 р.
Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc
Минск, Фрунзенский
Договорная
Домино времен ссср
Минск, Заводской
270 р.
Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ
Витебск
Договорная
Бокал из Кузнецовского фарфора
Минская, Молодечно
25 р.
Блюдо 35 см, 1965 г
Брест
24.80 р.
Египетские боги и другие
Гродненская, Другие города
30 р.
Куклы Германия, цена за две
Могилев
Договорная
Часы наручные
Могилев
Договорная
Солдатики оловянные
Могилев
12 р.
ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
Могилев
30 р.
Старинная бутылка
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский