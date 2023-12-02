Услуги в Чашниках
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ Чашники-Новолукомль
Витебская, Чашники
Договорная
Бурение скважин
Витебская, Чашники
13 р.
Окрашивание бровей / ламинирование / построение фо
Витебская, Чашники
Договорная
Ремонт мебели
Витебская, Чашники
Договорная
Установка конвекторов
Витебская, Чашники
Договорная
Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.
Витебская, Чашники
Бесплатно
Помогу с ремонтом мягкой мебели.перетяжка
Витебская, Чашники
45 р.
Курсовые работы, эссе, рефераты для правоведения
Витебская, Чашники
Договорная
Провожу праздники и торжественные мероприятия а та
Витебская, Чашники
15 р.
Дискотека по чашникам
Витебская, Чашники
85 р.
Отопление под ключ
Витебская, Чашники
Договорная
Провожу праздники, дискотеки по городу
Витебская, Чашники
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
25 р.
Адресные таблички, указатели, домовые знаки
Витебск
130 р.
Прописка, временная регистрация
Брестская, Барановичи
100 р.
3D визуализация архитектуры
Минская, Минский район
10 р.
Ремонт стиральных машин
Минская, Борисов
20 р.
Маникюр/Наращивание
Витебская, Новополоцк
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки/Грузовое такси Брест/Вывоз мусора
Брест
99 р.
Демонтажные работы,Демонтаж под ключ.Демонтаж
Могилев
100 р.
Ремонт телефонов Android
Могилевская, Бобруйск
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
Договорная
Строительные работы
Могилевская, Шклов
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт стиральных машин на ДОМУ СРОЧНО
Могилев
20 р.
Усадьба Деда Мороза
Гомельская, Светлогорск
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
Договорная
Логопед, подготовка к школе
Витебск
10 р.
Ремонт холодильников на дому
Витебск
0.99 р.
Натяжные потолки Soffitti.by
Брестская, Барановичи
Договорная
Реставрация ванн / душевых поддонов
Брестская, Барановичи
45 р.
Услуги манипулятора
Гомель
Договорная
Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка
Брестская, Лунинец
20 р.
Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.
Минск, Московский
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
50 р.
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Минск, Первомайский
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
35 р.
Репетитор по английскому
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор по китайскому языку
Минск, Октябрьский
Договорная
Покраска помещений, безвоздушная покраска.
Брест
60 р.
Золотой медведь на ваш праздник
Могилев
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
40 р.
Аренда тепловизора в Гомеле
Гомель
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Октябрьский
10 р.
Грузовое такси, Грузчики, Разбока-сборка мебели
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
Договорная
Шпатлевка, штукатурка стен
Могилев
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор по английскому языку
Минск, Первомайский
Договорная
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ/ ГРУЗЧИКИ/ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Брест
30 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора
Минск, Московский
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ
Брестская, Пинск
24 р.
Декоративная штукатурка
Минская, Минский район
Услуги из других регионов
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель
10 р.
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия
Могилев