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Услуги в Чашниках

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ Чашники-Новолукомль

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ В РАССРОЧКУ Чашники-Новолукомль

Витебская, Чашники

Рассрочка
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Витебская, Чашники

Окрашивание бровей / ламинирование / построение фо

13 р.

Окрашивание бровей / ламинирование / построение фо

Витебская, Чашники

Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Витебская, Чашники

Установка конвекторов

Договорная

Установка конвекторов

Витебская, Чашники

Рассрочка
Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Договорная

Канализация, Водоснабжение под ключ.Скважина.

Витебская, Чашники

Помогу с ремонтом мягкой мебели.перетяжка

Бесплатно

Помогу с ремонтом мягкой мебели.перетяжка

Витебская, Чашники

Курсовые работы, эссе, рефераты для правоведения

45 р.

Курсовые работы, эссе, рефераты для правоведения

Витебская, Чашники

Провожу праздники и торжественные мероприятия а та

Договорная

Провожу праздники и торжественные мероприятия а та

Витебская, Чашники

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Дискотека по чашникам

15 р.

Дискотека по чашникам

Витебская, Чашники

Отопление под ключ

85 р.

Отопление под ключ

Витебская, Чашники

Услуга с выездом в регионы
Провожу праздники, дискотеки по городу

Договорная

Провожу праздники, дискотеки по городу

Витебская, Чашники

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100 р.

Ремонт телефонов Android

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СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

30 р.

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

Минск, Московский

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Груминг/ грумер кошек

30 р.

Груминг/ грумер кошек

Минск, Заводской

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Ремонт стиральных машин на ДОМУ СРОЧНО

10 р.

Ремонт стиральных машин на ДОМУ СРОЧНО

Могилев

Усадьба Деда Мороза

20 р.

Усадьба Деда Мороза

Гомельская, Светлогорск

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

5 000 р.

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

Минск, Партизанский

Договорная

Логопед, подготовка к школе

Витебск

Ремонт холодильников на дому

10 р.

Ремонт холодильников на дому

Витебск

Натяжные потолки Soffitti.by

0.99 р.

Натяжные потолки Soffitti.by

Брестская, Барановичи

Реставрация ванн / душевых поддонов

Договорная

Реставрация ванн / душевых поддонов

Брестская, Барановичи

Услуги манипулятора

45 р.

Услуги манипулятора

Гомель

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Договорная

Стяжка пола, Сухопрессованная стяжка

Брестская, Лунинец

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

20 р.

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

Минск, Московский

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35 р.

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Минск, Центральный

Капитальный ремонт Амкодор

Договорная

Капитальный ремонт Амкодор

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50 р.

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4 000 р.

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Минск, Центральный

Фитнес тренер/ тренировки

Договорная

Фитнес тренер/ тренировки

Минск, Центральный

Репетитор по английскому

35 р.

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Договорная

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Минск, Октябрьский

Покраска помещений, безвоздушная покраска.

Договорная

Покраска помещений, безвоздушная покраска.

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Золотой медведь на ваш праздник

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Золотой медведь на ваш праздник

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Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

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Рассрочка
Грузовое такси, Грузчики, Разбока-сборка мебели

10 р.

Грузовое такси, Грузчики, Разбока-сборка мебели

Гомель

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Шпатлевка, штукатурка стен

Договорная

Шпатлевка, штукатурка стен

Могилев

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
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Минск, Центральный

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Репетитор по английскому языку

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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ/ ГРУЗЧИКИ/ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ/ ГРУЗЧИКИ/ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Брест

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

30 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

Минск, Московский

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В ПИНСКЕ И РЕГИОНЕ

Брестская, Пинск

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

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Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

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Услуга с выездом в регионы
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10 р.

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Услуга с выездом в регионы
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Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

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Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

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Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
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Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

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Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

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