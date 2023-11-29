Услуги по благоустройству в саду в Быхове
100 р.
Спил деревьев
Могилев
9 р.
Обрезка деревьев. Услуги садовника.
Минск, Фрунзенский
18 р.
Спил деревьев.Уборка участка .
Минск, Первомайский
Договорная
Консультация по черенкам и саженцам.
Минск, Первомайский
Договорная
Спил валка деревьев в Гомеле, расчистка участков,
Гомель
Договорная
Обрезка деревьев, стрижка туй, уход за газоном
Гродно
8 р.
РАСЧИСТКА УЧАСТКА. ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Минск, Московский
6 р.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ .
Минск, Октябрьский
85 р.
окажу услуги по уборке снега
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Чистка снега
Минск, Московский
50 р.
Спилить дерево
Гродно
90 р.
Уборка снега в Мозыре
Гомельская, Мозырь
10 р.
Обрезка деревьев, все услуги по уходу за приусаде
Гродно
9 р.
Зимняя ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Минск, Центральный
Договорная
Спилить дерево,обрезка деревьев,корчевка пней,вывоз ветки,расчистка участка
Минская, Логойск
Договорная
Спил деревьев. Удаление пней. Обрезка веток. Уборка веток.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Удаление деревьев,дробление пней,расчистка участко
Минская, Минский район
Договорная
Удаление. Валка.Обрезка.Спил опасных, аварийных де
Могилев
8 р.
Садовод
Брестская, Ляховичи
60 р.
Аренда мини экскаваторе
Могилев
35 р.
Сетка Рабица(метал, пластик), проволока
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Услуги мотоблока Новогрудок
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Устройство газона
Брест
Договорная
Спил аварийных деревьев, корчевание
Гомель
Договорная
Расчистка и уборка запущенных участков
Гродно
Договорная
Спил деревьев, обрезка деревьев, вырубка кустарник
Гродно
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минская, Минский район
Договорная
Спилить Аварийное Дерево По Частям. Безопасно
Могилев
Договорная
Расчистка участка, вывоз мусора, спил деревьев
Брестская, Барановичи
Договорная
Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Окажу услуги по распиловке древесины на дрова
Гродненская, Слоним
Договорная
Корчевание пней,расчистка участка,вывоз мусора,
Брестская, Барановичи
Договорная
Удаление деревьев
Могилев
Договорная
Покос травы ,бурьяна
Брест
20 р.
Распиловка дров
Минск, Октябрьский
Договорная
Уборка снега. Чистка снега. Подсыпка дорог ПСС.
Минская, Борисов
1 р.
Распил дров
Гомель
Договорная
ПОКОС ТРАВЫ, бурьяна.+375298428128 Руслан
Гродненская, Кореличи
Договорная
Покос травы, спил и обрезка деревьев
Брест
10 р.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .
Минск, Первомайский
Договорная
Канализация.Бетонные кольца.
Гродненская, Другие города
100 р.
Спилить дерево
Минск, Первомайский
40 р.
Обрезка сада
Минск, Первомайский
Договорная
Расчистка участка от деревьев и растительности
Минск, Первомайский
100 р.
Спилить дерево
Минская, Минский район
7 р.
СТРИЖКА ТУЙ. ПОСАДКА ТУЙ.
Минск, Первомайский
9 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .
Брест
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА.
Гомель
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. СТРИЖКА ТУЙ.
Брестская, Барановичи
8 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.УБОРКА УЧАСТКА.
Витебск
Договорная
Расчистка участка , демонтаж квартир, зданий
Гомель
Договорная
Распил дров
Гомель
Договорная
Расчистка Очистка участка
Брест
1 р.
Забор Фундамент забора
Брест
Договорная
Попилю дрова, спилю дерево
Витебская, Орша
Бесплатно
ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДА, КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Минская, Любань
Договорная
поколю дрова и другие работы
Витебская, Полоцк
Договорная
Мини экскаватор, Очистка участка от зарослей
Брест
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
300 р.
Замывка скважин
Брест
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Договорная
Геотекстиль
Брест
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно