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Ремонт квартир в Быхове

Электрик электроотопление видеонаблюдение

40 р.

Электрик электроотопление видеонаблюдение

Могилевская, Быхов

Балкон ПВХ

Договорная

Балкон ПВХ

Могилевская, Быхов

Рассрочка
натяжные потолки в Быхове в рассрочку 0%

Договорная

натяжные потолки в Быхове в рассрочку 0%

Могилевская, Быхов

Натяжные потолки в Быхове

10 р.

Натяжные потолки в Быхове

Могилевская, Быхов

Рассрочка
Натяжные потолки БЫХОВ

12 р.

Натяжные потолки БЫХОВ

Могилевская, Быхов

Натяжные потолки в Быхов

Договорная

Натяжные потолки в Быхов

Могилевская, Быхов

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки любой сложности.

10 р.

Натяжные потолки любой сложности.

Могилевская, Быхов

Окна и двери ПВХ на заказ

150 р.

Окна и двери ПВХ на заказ

Могилевская, Быхов

Окна ПВХ. РАССРОЧКА

Договорная

Окна ПВХ. РАССРОЧКА

Могилевская, Быхов

Электрик Электромонтажные работы Электроотопление

Договорная

Электрик Электромонтажные работы Электроотопление

Могилевская, Быхов

Внутренние отделочные работы

Договорная

Внутренние отделочные работы

Могилевская, Быхов

Натяжные потолки

15 р.

Натяжные потолки

Могилевская, Быхов

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10 р.

Электромонтажные работы

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Демонтаж снос ветхих аварийных строений

100 р.

Демонтаж снос ветхих аварийных строений

Могилев

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Договорная

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Минск, Октябрьский

Муж на час . Домашний мастер.

Договорная

Муж на час . Домашний мастер.

Брестская, Барановичи

штукатурка. шпатлевка, покраска

Договорная

штукатурка. шпатлевка, покраска

Могилев

Отделка, ремонт квартиры, дома

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Отделка, ремонт квартиры, дома

Могилев

Укладка плитки Полоцк, Новополоцк

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Могилев

Поклейка обоев любых видов

1.50 р.

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Электрика Электро-монтажные работы

10 р.

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7 р.

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10 р.

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15 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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Договорная

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12 р.

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Слив воды с натяжного потолка

190 р.

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Установка натяжных потолков в Минске

25.39 р.

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150 р.

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150 р.

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170 р.

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Минская, Смолевичи

Натяжные потолки в Логойске

Договорная

Натяжные потолки в Логойске

Минская, Логойск

Рассрочка
Натяжные потолки в Жодино

25 р.

Натяжные потолки в Жодино

Минская, Жодино

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

25 р.

Натяжные потолки в Борисове. Установка натяжных потолков. Слив воды.

Минская, Борисов

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

8 р.

Натяжные потолки в Смолевичах. Установка натяжных потолков в городе Смолевичи

Минская, Смолевичи

Поклейка обой

Договорная

Поклейка обой

Гродно

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

7 р.

Шлифовка пола ремонт всех видов полов

Брест

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Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Договорная

Поклейка обоев, шпатлёвка ,ламинат ,потолки натяжн

Минск, Ленинский

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Договорная

Поклейка обоев,шпаклёвка, ламинат,потолки

Минск, Ленинский

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Договорная

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Минск, Заводской

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Штукатурка ,укладка плитки , ламинат

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Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

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Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

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Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

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Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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