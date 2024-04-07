Вакансии в других регионахВсе объявления
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
Витебская, Орша
2 000 р.
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
Минская, Дзержинск
950 р.
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
Витебская, Сенно
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
Минск, Октябрьский
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Брестская, Барановичи
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
Минск, Советский
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Брест
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
Минск, Московский
1 500 р.
Вакансия Швея
Минск, Центральный
Договорная
Требуется Швея
Могилев
Договорная
Автомаляром
Могилев
3 500 р.
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ
Минская, Минский район
2 500 р.
Автослесарь грузовых автомобилей
Могилев
Договорная
Требуется слесарь механо-сборочных работ
Витебская, Орша
Договорная
Шеф-монтажник
Минская, Минский район
2 278.29 р.
Трейдер в инвестиционную компанию
Минск, Советский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.
Гомель
Договорная
на работу требуется токарь
Гродненская, Лида
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады
Гродно
3 500 р.
Каменщики
Минск, Центральный
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Брест
4 000 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.
Гомель
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Витебск
2 500 р.
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка
Брест
4 000 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Минск, Центральный
3 500 р.
Штукатур
Минск, Центральный
2 100 р.
Упаковщик морепродуктов
Минск, Первомайский
900 р.
Вакансия жестянщик
Гродно
4 900 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
Гомель
5 200 р.
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
Минск, Фрунзенский
125 000 р.
Работа на складах вахтой в РФ.
Могилев
125 000 р.
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ
Витебск
Договорная
Сборщики бань-бочек.
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сантехник
Минск, Центральный
Договорная
Сборка установка теплиц
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Фасовщики. Вахта
Гомель
2 100 р.
Упаковщик рыбной продукции вахта
Минск, Московский
3 000 р.
Сортировщики. Вахта
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на тепличное производство. Вахта
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
Могилев
7 900 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
Минск, Центральный