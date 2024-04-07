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Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
vip

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция
vip

2 000 р.

Разнорабочий, сборщик деревянных конструкция

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе
Рабочий на мебельное производство в г. Сенно
vip

950 р.

Рабочий на мебельное производство в г. Сенно

Витебская, Сенно

Вакансия в другом регионе

Договорная

Секретарь/помощник руководителя

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск

600 р.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Заведующий хозяйством

Брест

Вакансия в другом регионе
Требуется специалист по стрижке растений

Договорная

Требуется специалист по стрижке растений

Могилев

Вакансия в другом регионе
Машинист мини экскаватора

1 500 р.

Машинист мини экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется работники в питомник растений

Договорная

Требуется работники в питомник растений

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

7 900 р.

Комплектовщик(ца) на вахту без опыта

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Швея

1 500 р.

Вакансия Швея

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется Швея

Договорная

Требуется Швея

Могилев

Вакансия в другом регионе
Автомаляром

Договорная

Автомаляром

Могилев

Вакансия в другом регионе
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

3 500 р.

СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Автослесарь грузовых автомобилей

2 500 р.

Автослесарь грузовых автомобилей

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется слесарь механо-сборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Шеф-монтажник

Договорная

Шеф-монтажник

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Трейдер в инвестиционную компанию

2 278.29 р.

Трейдер в инвестиционную компанию

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Договорная

Водитель на МАЗ с манипулятором. Категория С.

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

на работу требуется токарь

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на логистические склады

Гродно

Вакансия в другом регионе
Каменщики

3 500 р.

Каменщики

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

4 000 р.

Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик на логистический склад

4 000 р.

Упаковщик на логистический склад

Витебск

Вакансия в другом регионе
Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

2 500 р.

Мастер по ремонту телевизоров /возможна подработка

Брест

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на OZON (Московская область)

4 000 р.

Комплектовщик на OZON (Московская область)

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

3 500 р.

Штукатур

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Упаковщик морепродуктов

2 100 р.

Упаковщик морепродуктов

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

900 р.

Вакансия жестянщик

Гродно

Вакансия в другом регионе
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

4 900 р.

Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

5 200 р.

Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

7 900 р.

Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Работа на складах вахтой в РФ.

125 000 р.

Работа на складах вахтой в РФ.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

125 000 р.

Специалисты и разнорабочие на стройку. Вахта в РФ

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сборщики бань-бочек.

Договорная

Сборщики бань-бочек.

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сантехник

3 500 р.

Сантехник

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Сборка установка теплиц

Договорная

Сборка установка теплиц

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

3 000 р.

Фасовщики. Вахта

Гомель

Вакансия в другом регионе
Упаковщик рыбной продукции вахта

2 100 р.

Упаковщик рыбной продукции вахта

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Сортировщики. Вахта

3 000 р.

Сортировщики. Вахта

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на тепличное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на тепличное производство. Вахта

Витебск

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

7 900 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
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