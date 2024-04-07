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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Брестской области

Картофель

0.50 р.

Картофель

Брестская, Береза

Морозник

10 р.

Морозник

Брестская, Пинск

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0.25 р.

Картофель семенной

Брестская, Иваново

Саженцы клубники

0.90 р.

Саженцы клубники

Брест

Туя

560 р.

Туя

Брестская, Пинск

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Туи

20 р.

Туи

Брестская, Кобрин

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Картофель

0.30 р.

Картофель

Брестская, Барановичи

0.20 р.

Картофель

Брестская, Иваново

Туя смарагд высота 2 метра

75 р.

Туя смарагд высота 2 метра

Брестская, Пружаны

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Туя смарагд 3,5 метра

130 р.

Туя смарагд 3,5 метра

Брестская, Пружаны

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Семена каролева Анна 2 фракции

0.40 р.

Семена каролева Анна 2 фракции

Брест

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Многолетние цветы

1 р.

Многолетние цветы

Брестская, Барановичи

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Вертикальная грядка

60 р.

Вертикальная грядка

Брестская, Лунинец

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0.30 р.

Картофель семенной

Брестская, Кобрин

Стебли ревеня

5 р.

Стебли ревеня

Брестская, Кобрин

Калган, корень калгана.

12 р.

Калган, корень калгана.

Брестская, Барановичи

Сабельник, корень сабельника.

12 р.

Сабельник, корень сабельника.

Брестская, Барановичи

Зелёные грецкие орехи молочной спелости 600 гр.

18 р.

Зелёные грецкие орехи молочной спелости 600 гр.

Брестская, Барановичи

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Корень одуванчика, корень лопуха.

12 р.

Корень одуванчика, корень лопуха.

Брестская, Барановичи

0.50 р.

Картофель семенной

Брестская, Пинск

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Разнотравье, травы, рассада, корни.

5 р.

Разнотравье, травы, рассада, корни.

Брестская, Барановичи

Корень окопника

12 р.

Корень окопника

Брестская, Барановичи

Семенной картофель

0.40 р.

Семенной картофель

Брестская, Барановичи

Картофель(картошка) семенной, Коломбо, Уладар

0.70 р.

Картофель(картошка) семенной, Коломбо, Уладар

Брест

Самшит

30 р.

Самшит

Брестская, Барановичи

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Гейхера

2 р.

Гейхера

Брестская, Барановичи

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Редис

Договорная

Редис

Брестская, Пинск

Договорная

Семенной картофель

Брестская, Столин

Гортензия вариегатная эйфория Пинк в двух размерах предзаказ на понедельник

65 р.

Гортензия вариегатная эйфория Пинк в двух размерах предзаказ на понедельник

Брестская, Барановичи

40 р.

Белый клевер, люцерна и другое

Брестская, Кобрин

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Картошку

0.25 р.

Картошку

Брестская, Малорита

Кипарисовик

70 р.

Кипарисовик

Брестская, Дрогичин

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Малина

1 р.

Малина

Брестская, Барановичи

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Стриженые растения, Туи, Кипарисовики, Самшит

Договорная

Стриженые растения, Туи, Кипарисовики, Самшит

Брестская, Пинск

Павловния войлочная, гибриды z07, 9501

20 р.

Павловния войлочная, гибриды z07, 9501

Брестская, Пинск

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Договорная

Семена раннего картофеля

Брестская, Пинск

Картофель семенной

13 р.

Картофель семенной

Брестская, Пинск

Отдам даром

Бесплатно

Отдам даром

Брестская, Пинск

Роза кустовая

35 р.

Роза кустовая

Брестская, Барановичи

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Роза плетущаяся

35 р.

Роза плетущаяся

Брестская, Барановичи

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Бересклет

4 р.

Бересклет

Брест

Бересклет

15 р.

Бересклет

Брестская, Пинск

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Тропическое цветущее растение

Договорная

Тропическое цветущее растение

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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