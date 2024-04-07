Прочие сельхоз животные в Брестской области
8 р.
Овцы и ягнята
Брестская, Ляховичи
0.20 р.
Картофель на корм (крупный, мелкий,не кондит)
Брестская, Пружаны
Бесплатно
Овцы
Брестская, Иваново
2 р.
Яйца гусиные, утиные
Брестская, Малорита
Договорная
Продам овечек и барана
Брестская, Барановичи
Договорная
Овцы романовской породы
Брестская, Береза
4 р.
Цыплята
Брестская, Пинск
4 р.
Цыплята
Брестская, Пинск
Договорная
Козёл, козочка и козлята
Брестская, Кобрин
15 р.
Петух
Брестская, Ивацевичи
Договорная
петьки
Брест
Договорная
Маран голубое, чёрное серебро
Брест
60 р.
Нутрия
Брестская, Барановичи
80 р.
Козы
Брестская, Пинск
1 000 р.
Бараны
Брестская, Столин
30 р.
Чистопородный петух Амераукан
Брест
5 р.
Козлёнок
Брест
3.50 р.
Маран черно-медный.
Брестская, Ивацевичи
2 р.
Овечья шерсть
Брестская, Барановичи
25 р.
Индоутки (селезни)
Брестская, Пинск
Договорная
Овцы дорпер
Брестская, Малорита
0.25 р.
Продам свёклу кормовую
Брестская, Пинск
45 р.
Индюк
Брест
Договорная
мясо кроликов
Брестская, Иваново
320 р.
ослик с тележкой
Брестская, Кобрин
3 200 р.
Ярки Дорпер
Брест
20 р.
Прибор для убоя
Брестская, Барановичи
Договорная
Сани, возок
Брестская, Ивацевичи
150 р.
Сельхоз животные
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Кормовая свекла
Брестская, Иваново
7 р.
Бараны , овцы , ягнята тексель
Брестская, Пинск
Договорная
Овцы
Брестская, Ганцевичи