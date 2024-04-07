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Прочие сельхоз животные в Брестской области

Овцы и ягнята

8 р.

Овцы и ягнята

Брестская, Ляховичи

Картофель на корм (крупный, мелкий,не кондит)

0.20 р.

Картофель на корм (крупный, мелкий,не кондит)

Брестская, Пружаны

Бесплатно

Овцы

Брестская, Иваново

Яйца гусиные, утиные

2 р.

Яйца гусиные, утиные

Брестская, Малорита

Продам овечек и барана

Договорная

Продам овечек и барана

Брестская, Барановичи

Договорная

Овцы романовской породы

Брестская, Береза

Цыплята

4 р.

Цыплята

Брестская, Пинск

Цыплята

4 р.

Цыплята

Брестская, Пинск

Козёл, козочка и козлята

Договорная

Козёл, козочка и козлята

Брестская, Кобрин

Петух

15 р.

Петух

Брестская, Ивацевичи

Договорная

петьки

Брест

Маран голубое, чёрное серебро

Договорная

Маран голубое, чёрное серебро

Брест

Нутрия

60 р.

Нутрия

Брестская, Барановичи

Козы

80 р.

Козы

Брестская, Пинск

Бараны

1 000 р.

Бараны

Брестская, Столин

Чистопородный петух Амераукан

30 р.

Чистопородный петух Амераукан

Брест

Козлёнок

5 р.

Козлёнок

Брест

Маран черно-медный.

3.50 р.

Маран черно-медный.

Брестская, Ивацевичи

2 р.

Овечья шерсть

Брестская, Барановичи

Индоутки (селезни)

25 р.

Индоутки (селезни)

Брестская, Пинск

Овцы дорпер

Договорная

Овцы дорпер

Брестская, Малорита

Продам свёклу кормовую

0.25 р.

Продам свёклу кормовую

Брестская, Пинск

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Индюк

45 р.

Индюк

Брест

Договорная

мясо кроликов

Брестская, Иваново

ослик с тележкой

320 р.

ослик с тележкой

Брестская, Кобрин

Ярки Дорпер

3 200 р.

Ярки Дорпер

Брест

20 р.

Прибор для убоя

Брестская, Барановичи

Сани, возок

Договорная

Сани, возок

Брестская, Ивацевичи

Сельхоз животные

150 р.

Сельхоз животные

Брестская, Ивацевичи

Кормовая свекла

Договорная

Кормовая свекла

Брестская, Иваново

Бараны , овцы , ягнята тексель

7 р.

Бараны , овцы , ягнята тексель

Брестская, Пинск

Овцы

Договорная

Овцы

Брестская, Ганцевичи

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