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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Брестской области

ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Договорная

ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Брестская, Пинск

Шлифовальные диски, насадки, листы

Договорная

Шлифовальные диски, насадки, листы

Брестская, Барановичи

Электронные модули

5 р.

Электронные модули

Брестская, Пружаны

Аккумулятор

35 р.

Аккумулятор

Брест

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Диски зачестные

10 р.

Диски зачестные

Брестская, Иваново

Лобзик Makita 4329 электролобзик макита

195 р.

Лобзик Makita 4329 электролобзик макита

Брестская, Столин

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Диски для болгарки

50 р.

Диски для болгарки

Брестская, Пинск

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Замок

7 р.

Замок

Брестская, Пинск

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Замок

5 р.

Замок

Брестская, Пинск

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Круг абразивный

Договорная

Круг абразивный

Брестская, Пинск

Дер

Договорная

Дер

Брестская, Пинск

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Инструмент

Договорная

Инструмент

Брестская, Пинск

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Диски на болгарка

50 р.

Диски на болгарка

Брестская, Пинск

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Набор надфилей

10 р.

Набор надфилей

Брестская, Барановичи

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Диспенсер для малярки

35 р.

Диспенсер для малярки

Брестская, Барановичи

Обрезные диски

35 р.

Обрезные диски

Брестская, Пинск

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Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)

189 р.

Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)

Брест

Торцовка пила макита makita 2400

370 р.

Торцовка пила макита makita 2400

Брест

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Нож

10 р.

Нож

Брест

Адаптер для пыли

30 р.

Адаптер для пыли

Брест

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Клещи токовые

125 р.

Клещи токовые

Брест

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Фуганок на церкулярку

Договорная

Фуганок на церкулярку

Брестская, Пинск

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универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Диски отрезные

20 р.

Диски отрезные

Брестская, Иваново

Перфоратор 2х режимный макита

280 р.

Перфоратор 2х режимный макита

Брестская, Пинск

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Вороток большой дюймовый.

90 р.

Вороток большой дюймовый.

Брест

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Паяльная лампа

Договорная

Паяльная лампа

Брест

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Хопер ковш

130 р.

Хопер ковш

Брестская, Столин

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Вороток для метчиков и плашек

33 р.

Вороток для метчиков и плашек

Брест

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Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал

140 р.

Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал

Брест

Доставка
Стол железный для инструментов

20 р.

Стол железный для инструментов

Брестская, Пружаны

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Уровень строительный 1метр

20 р.

Уровень строительный 1метр

Брестская, Пинск

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Сверло круговое

30 р.

Сверло круговое

Брест

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Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат

20 р.

Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат

Брест

Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK

0.85 р.

Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK

Брест

Шурик

20 р.

Шурик

Брестская, Барановичи

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Бур сверло по бетону.

160 р.

Бур сверло по бетону.

Брестская, Барановичи

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Набор инструментов

750 р.

Набор инструментов

Брестская, Барановичи

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Набор абразивных паст

25 р.

Набор абразивных паст

Брестская, Барановичи

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киянка резиновая

13 р.

киянка резиновая

Брест

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Пистолет штукатурный

45 р.

Пистолет штукатурный

Брестская, Ляховичи

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Зажим

17 р.

Зажим

Брестская, Иваново

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Рейсмус Makita 2012NB

1 900 р.

Рейсмус Makita 2012NB

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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