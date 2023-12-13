Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Брестской области
Договорная
ПРОКАТ АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Брестская, Пинск
Договорная
Шлифовальные диски, насадки, листы
Брестская, Барановичи
5 р.
Электронные модули
Брестская, Пружаны
35 р.
Аккумулятор
Брест
10 р.
Диски зачестные
Брестская, Иваново
195 р.
Лобзик Makita 4329 электролобзик макита
Брестская, Столин
50 р.
Диски для болгарки
Брестская, Пинск
7 р.
Замок
Брестская, Пинск
5 р.
Замок
Брестская, Пинск
Договорная
Круг абразивный
Брестская, Пинск
Договорная
Дер
Брестская, Пинск
Договорная
Инструмент
Брестская, Пинск
50 р.
Диски на болгарка
Брестская, Пинск
10 р.
Набор надфилей
Брестская, Барановичи
35 р.
Диспенсер для малярки
Брестская, Барановичи
35 р.
Обрезные диски
Брестская, Пинск
189 р.
Газовая тепловая пушка GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч (есть 15+)
Брест
370 р.
Торцовка пила макита makita 2400
Брест
10 р.
Нож
Брест
30 р.
Адаптер для пыли
Брест
125 р.
Клещи токовые
Брест
Договорная
Фуганок на церкулярку
Брестская, Пинск
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06
Брестская, Барановичи
20 р.
Диски отрезные
Брестская, Иваново
280 р.
Перфоратор 2х режимный макита
Брестская, Пинск
90 р.
Вороток большой дюймовый.
Брест
Договорная
Паяльная лампа
Брест
130 р.
Хопер ковш
Брестская, Столин
33 р.
Вороток для метчиков и плашек
Брест
140 р.
Гравер Shtenli 270W 400 предметов гибкий вал
Брест
20 р.
Стол железный для инструментов
Брестская, Пружаны
20 р.
Уровень строительный 1метр
Брестская, Пинск
30 р.
Сверло круговое
Брест
20 р.
Штроборез Фиолент Б2-30 Прокат
Брест
0.85 р.
Круг отрезной по металлу ЛУГА, MOSTEK
Брест
20 р.
Шурик
Брестская, Барановичи
160 р.
Бур сверло по бетону.
Брестская, Барановичи
750 р.
Набор инструментов
Брестская, Барановичи
25 р.
Набор абразивных паст
Брестская, Барановичи
13 р.
киянка резиновая
Брест
45 р.
Пистолет штукатурный
Брестская, Ляховичи
17 р.
Зажим
Брестская, Иваново
1 900 р.
Рейсмус Makita 2012NB
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный