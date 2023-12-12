Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Брестской области
45 р.
Лопата снеговая движок
Брест
20 р.
Корзина
Брестская, Пинск
19 р.
Лопата снеговая
Брест
180 р.
Снегоуборщик насадка на тример
Брестская, Барановичи
Договорная
Кошики
Брестская, Лунинец
15 р.
Тяпка
Брест
60 р.
Для рубки дров
Брестская, Береза
50 р.
Сечкарня
Брестская, Кобрин
55 р.
Лопата, лопатка для автомобиля.
Брестская, Пинск
22 р.
Лента газонная
Брест
Договорная
Совок шипля лопата кому как
Брестская, Дрогичин
75 р.
Лопата из поликарбоната
Брестская, Барановичи
600 р.
Дробилка ( шредер, измельчитель) мощная
Брестская, Столин
Договорная
Лопаты снеговые
Брестская, Пружаны
20 р.
Лента для покоса травы
Брестская, Пинск
15 р.
Лопата снеговая, складная.
Брест
700 р.
Сеелка для ячеек
Брестская, Пинск
60 р.
плуг для лошади
Брестская, Каменец
60 р.
борона для лошади
Брестская, Каменец
50 р.
Вазон бетонный, кадка, ваза.
Брест
40 р.
Топор большой..
Брестская, Барановичи
50 р.
Топор колун кувалда
Брестская, Барановичи
Договорная
Кормозапарник
Брестская, Дрогичин
45 р.
Лопата
Брестская, Пинск
Договорная
Для сада огорода
Брест
Договорная
Конный плуг
Брестская, Малорита
120 р.
Сечкарня
Брест
12 р.
3в1 лот
Брестская, Пинск
20 р.
Бидон
Брест
10 р.
Пила двуручная СССР
Брест
10 р.
Вилы СССР
Брест
80 р.
Урна уличная
Брестская, Барановичи
3 р.
Кассеты для рассады
Брест
30 р.
Лопата для уборки снега
Брестская, Белоозёрск
3 200 р.
Пленкоукладчик / грядообразователь
Брестская, Ганцевичи
35 р.
Колун
Брестская, Барановичи
12 р.
Корзины (кошики), для сада огорода дачи.
Брест
Договорная
Пластмассовая канистра
Брест
1 400 р.
КПП на Беларус 82.1 с боковой кулисой
Брестская, Пинск
35 р.
Кирки и тесло.
Брестская, Иваново
13 р.
Корзины
Брест
20 р.
Окучник (плуг)
Брест
70 р.
Грядка
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный