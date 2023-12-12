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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Брестской области

Лопата снеговая движок

45 р.

Лопата снеговая движок

Брест

Корзина

20 р.

Корзина

Брестская, Пинск

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Лопата снеговая

19 р.

Лопата снеговая

Брест

Снегоуборщик насадка на тример

180 р.

Снегоуборщик насадка на тример

Брестская, Барановичи

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Кошики

Договорная

Кошики

Брестская, Лунинец

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Тяпка

15 р.

Тяпка

Брест

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Для рубки дров

60 р.

Для рубки дров

Брестская, Береза

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Сечкарня

50 р.

Сечкарня

Брестская, Кобрин

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Лопата, лопатка для автомобиля.

55 р.

Лопата, лопатка для автомобиля.

Брестская, Пинск

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Лента газонная

22 р.

Лента газонная

Брест

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Совок шипля лопата кому как

Договорная

Совок шипля лопата кому как

Брестская, Дрогичин

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Лопата из поликарбоната

75 р.

Лопата из поликарбоната

Брестская, Барановичи

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Дробилка ( шредер, измельчитель) мощная

600 р.

Дробилка ( шредер, измельчитель) мощная

Брестская, Столин

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Лопаты снеговые

Договорная

Лопаты снеговые

Брестская, Пружаны

Лента для покоса травы

20 р.

Лента для покоса травы

Брестская, Пинск

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Лопата снеговая, складная.

15 р.

Лопата снеговая, складная.

Брест

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Сеелка для ячеек

700 р.

Сеелка для ячеек

Брестская, Пинск

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плуг для лошади

60 р.

плуг для лошади

Брестская, Каменец

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борона для лошади

60 р.

борона для лошади

Брестская, Каменец

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Вазон бетонный, кадка, ваза.

50 р.

Вазон бетонный, кадка, ваза.

Брест

Топор большой..

40 р.

Топор большой..

Брестская, Барановичи

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Топор колун кувалда

50 р.

Топор колун кувалда

Брестская, Барановичи

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Кормозапарник

Договорная

Кормозапарник

Брестская, Дрогичин

Лопата

45 р.

Лопата

Брестская, Пинск

Для сада огорода

Договорная

Для сада огорода

Брест

Договорная

Конный плуг

Брестская, Малорита

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Сечкарня

120 р.

Сечкарня

Брест

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3в1 лот

12 р.

3в1 лот

Брестская, Пинск

Бидон

20 р.

Бидон

Брест

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Пила двуручная СССР

10 р.

Пила двуручная СССР

Брест

Вилы СССР

10 р.

Вилы СССР

Брест

Урна уличная

80 р.

Урна уличная

Брестская, Барановичи

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Кассеты для рассады

3 р.

Кассеты для рассады

Брест

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Лопата для уборки снега

30 р.

Лопата для уборки снега

Брестская, Белоозёрск

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Пленкоукладчик / грядообразователь

3 200 р.

Пленкоукладчик / грядообразователь

Брестская, Ганцевичи

Колун

35 р.

Колун

Брестская, Барановичи

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Корзины (кошики), для сада огорода дачи.

12 р.

Корзины (кошики), для сада огорода дачи.

Брест

Пластмассовая канистра

Договорная

Пластмассовая канистра

Брест

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КПП на Беларус 82.1 с боковой кулисой

1 400 р.

КПП на Беларус 82.1 с боковой кулисой

Брестская, Пинск

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Кирки и тесло.

35 р.

Кирки и тесло.

Брестская, Иваново

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Корзины

13 р.

Корзины

Брест

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Окучник (плуг)

20 р.

Окучник (плуг)

Брест

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Грядка

70 р.

Грядка

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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