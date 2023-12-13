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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Брестской области

Замок с ручкой для калиток

65 р.

Замок с ручкой для калиток

Брестская, Барановичи

Универсальная лампа с антеной Home Gate

60 р.

Универсальная лампа с антеной Home Gate

Брестская, Барановичи

Фотоэлементы Home Gate

60 р.

Фотоэлементы Home Gate

Брестская, Барановичи

Автоматика для откатных ворот Nice Италия (Монтаж)

760 р.

Автоматика для откатных ворот Nice Италия (Монтаж)

Брестская, Барановичи

Автоматика для откатных ворот Nice KIT2 комплект

1 000 р.

Автоматика для откатных ворот Nice KIT2 комплект

Брестская, Барановичи

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Замок гаражный

85 р.

Замок гаражный

Брестская, Барановичи

Коробка для гаражных ворот

100 р.

Коробка для гаражных ворот

Брестская, Кобрин

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Комплект приводов распашных ворот SWING-4000 от дилера в рассрочку

1 470 р.

Комплект приводов распашных ворот SWING-4000 от дилера в рассрочку

Брест

Рассрочка
Комплект приводов распашных ворот SWING-3000PRO от дилера в рассрочку

1 720 р.

Комплект приводов распашных ворот SWING-3000PRO от дилера в рассрочку

Брест

Засов на двери, ворота.

15 р.

Засов на двери, ворота.

Брест

30 р.

Электроды уони13-55 d4mm Эсаб

Брест

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Квадрат труба , уголок , швеллер , цена договорная

Договорная

Квадрат труба , уголок , швеллер , цена договорная

Брест

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Замок гаражный.

105 р.

Замок гаражный.

Брестская, Пинск

Швеллер,труба

2 р.

Швеллер,труба

Брестская, Иваново

Завесы, петли точеные ф35

8 р.

Завесы, петли точеные ф35

Брестская, Кобрин

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Автоматика для ворот Nice

740 р.

Автоматика для ворот Nice

Брестская, Дрогичин

Штакетник

1 р.

Штакетник

Брестская, Береза

Доставка
Завесы гаражные

7 р.

Завесы гаражные

Брестская, Пинск

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Евроограждение ЗD панель

66 р.

Евроограждение ЗD панель

Брест

Проволока в ПВХ д. 2,4мм, бухта 50м

15 р.

Проволока в ПВХ д. 2,4мм, бухта 50м

Брест

Петля металлическая d-18, d-22, d-25

4.50 р.

Петля металлическая d-18, d-22, d-25

Брест

Колючая проволока двухосн. d 1,6мм (моток 200м.п.)

80 р.

Колючая проволока двухосн. d 1,6мм (моток 200м.п.)

Брест

Металлоштакетник

3.20 р.

Металлоштакетник

Брестская, Пинск

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3D панели (3D забор)

Договорная

3D панели (3D забор)

Брестская, Барановичи

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ NICE RD 400

Договорная

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ NICE RD 400

Брест

Гибка прфильной трубы

Договорная

Гибка прфильной трубы

Брест

Завес петля гаражная

4.60 р.

Завес петля гаражная

Брест

Трубы из нержавейки для ограды.

130 р.

Трубы из нержавейки для ограды.

Брестская, Кобрин

Редуктор

100 р.

Редуктор

Брестская, Ивацевичи

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Цепи металл крепчайшие

5 р.

Цепи металл крепчайшие

Брест

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плиты для забора

Бесплатно

плиты для забора

Брестская, Береза

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Фотоэлементы

40 р.

Фотоэлементы

Брест

Лампа BFT

45 р.

Лампа BFT

Брест

Столбы для забора

Договорная

Столбы для забора

Брестская, Барановичи

Замок навесной

10 р.

Замок навесной

Брестская, Пинск

Ролики для ворот. Роликовая опора для откатных вор

160 р.

Ролики для ворот. Роликовая опора для откатных вор

Брест

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Столбы оцинкованные

36 р.

Столбы оцинкованные

Брестская, Барановичи

Калитка

Договорная

Калитка

Брестская, Лунинец

Кованные элементы

Договорная

Кованные элементы

Брестская, Жабинка

Крепление для труб 25р. За всё

25 р.

Крепление для труб 25р. За всё

Брестская, Кобрин

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Замок реечный

Договорная

Замок реечный

Брестская, Пинск

Труба нержавеющая

22 р.

Труба нержавеющая

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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