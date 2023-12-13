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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Брестской области

Кащпо

40 р.

Кащпо

Брест

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Опилки

17 р.

Опилки

Брест

Ёмкость из дерева

40 р.

Ёмкость из дерева

Брестская, Пинск

Банки разные с крышками 80шт

50 р.

Банки разные с крышками 80шт

Брест

фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости

55 р.

фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости

Брест

Стружка, опилки

2.50 р.

Стружка, опилки

Брестская, Пружаны

колодец декоративный

120 р.

колодец декоративный

Брестская, Барановичи

Опилки щепа

Договорная

Опилки щепа

Брестская, Каменец

Ваза с пробиркой

15 р.

Ваза с пробиркой

Брест

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10 р.

Торнадо от сорняков 1,5 литра

Брестская, Барановичи

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Продам мешки с под зерна и муки цена 0.50 копеек

0.50 р.

Продам мешки с под зерна и муки цена 0.50 копеек

Брестская, Пинск

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КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд

Договорная

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд

Брестская, Кобрин

Мульчирующая пленка для клубники

Договорная

Мульчирующая пленка для клубники

Брестская, Кобрин

Ящик от луковиц тюльпана

5 р.

Ящик от луковиц тюльпана

Брестская, Дрогичин

Мельница деревянная, декоративная

150 р.

Мельница деревянная, декоративная

Брестская, Барановичи

Лопаты для снега из фанеры

10 р.

Лопаты для снега из фанеры

Брест

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Втулка опрыскивателя ВОЛПИ. Втулка VOLPI. Распылитель ВОЛПИ

20 р.

Втулка опрыскивателя ВОЛПИ. Втулка VOLPI. Распылитель ВОЛПИ

Брестская, Пинск

Доставка
изготовление теплиц

1 р.

изготовление теплиц

Брест

Пожарные поливы

50 р.

Пожарные поливы

Брестская, Лунинец

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Щепа хвойных пород

35 р.

Щепа хвойных пород

Брест

Доставка по Беларуси
Вывеска « Моя любимая дача»

50 р.

Вывеска « Моя любимая дача»

Брестская, Барановичи

Агровата

Договорная

Агровата

Брест

Колун

75 р.

Колун

Брестская, Барановичи

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Дачный участок

500 р.

Дачный участок

Брестская, Пинск

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Ящик хозяйственный

4 р.

Ящик хозяйственный

Брест

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Земля для огорода

30 р.

Земля для огорода

Брест

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Маска защитная, новая. Польша.

30 р.

Маска защитная, новая. Польша.

Брест

Доктор Робик-609 (биоочиститель)

10 р.

Доктор Робик-609 (биоочиститель)

Брест

Чернозём, полевка, поднятие участка

25 р.

Чернозём, полевка, поднятие участка

Брест

Торф, грунт из Глинки в БИГ-БЕЙЛАХ.

Договорная

Торф, грунт из Глинки в БИГ-БЕЙЛАХ.

Брестская, Пинск

Договорная

Распелетель

Брестская, Пружаны

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Лейка воронка

Договорная

Лейка воронка

Брест

Кормушки домики для птиц из дерева

20 р.

Кормушки домики для птиц из дерева

Брестская, Другие города

Хозяйственная ёмкость.

900 р.

Хозяйственная ёмкость.

Брестская, Барановичи

Кошыки

15 р.

Кошыки

Брестская, Ивацевичи

Буржуйка

160 р.

Буржуйка

Брест

1 р.

ящик шпилька (грибной)

Брестская, Пинск

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Растительный грунт, полевка, чернозем, земля

Договорная

Растительный грунт, полевка, чернозем, земля

Брест

Датчик давления 4-20 мА

Договорная

Датчик давления 4-20 мА

Брест

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Аккумулятор AS-2

160 р.

Аккумулятор AS-2

Брест

Ящики шпилька 35 штук

30 р.

Ящики шпилька 35 штук

Брестская, Лунинец

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Колонка для полива под гидрофор

120 р.

Колонка для полива под гидрофор

Брест

Горшочки для рассады.

Договорная

Горшочки для рассады.

Брестская, Ивацевичи

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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