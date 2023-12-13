Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Брестской области
40 р.
Кащпо
Брест
17 р.
Опилки
Брест
40 р.
Ёмкость из дерева
Брестская, Пинск
50 р.
Банки разные с крышками 80шт
Брест
55 р.
фитолампа полный спектр 4 луча таймер рег.яркости
Брест
2.50 р.
Стружка, опилки
Брестская, Пружаны
120 р.
колодец декоративный
Брестская, Барановичи
Договорная
Опилки щепа
Брестская, Каменец
15 р.
Ваза с пробиркой
Брест
10 р.
Торнадо от сорняков 1,5 литра
Брестская, Барановичи
0.50 р.
Продам мешки с под зерна и муки цена 0.50 копеек
Брестская, Пинск
Договорная
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, удобрения, пленка, спандбонд
Брестская, Кобрин
Договорная
Мульчирующая пленка для клубники
Брестская, Кобрин
5 р.
Ящик от луковиц тюльпана
Брестская, Дрогичин
150 р.
Мельница деревянная, декоративная
Брестская, Барановичи
10 р.
Лопаты для снега из фанеры
Брест
20 р.
Втулка опрыскивателя ВОЛПИ. Втулка VOLPI. Распылитель ВОЛПИ
Брестская, Пинск
1 р.
изготовление теплиц
Брест
50 р.
Пожарные поливы
Брестская, Лунинец
35 р.
Щепа хвойных пород
Брест
50 р.
Вывеска « Моя любимая дача»
Брестская, Барановичи
Договорная
Агровата
Брест
75 р.
Колун
Брестская, Барановичи
500 р.
Дачный участок
Брестская, Пинск
4 р.
Ящик хозяйственный
Брест
30 р.
Земля для огорода
Брест
30 р.
Маска защитная, новая. Польша.
Брест
10 р.
Доктор Робик-609 (биоочиститель)
Брест
25 р.
Чернозём, полевка, поднятие участка
Брест
Договорная
Торф, грунт из Глинки в БИГ-БЕЙЛАХ.
Брестская, Пинск
Договорная
Распелетель
Брестская, Пружаны
Договорная
Лейка воронка
Брест
20 р.
Кормушки домики для птиц из дерева
Брестская, Другие города
900 р.
Хозяйственная ёмкость.
Брестская, Барановичи
15 р.
Кошыки
Брестская, Ивацевичи
160 р.
Буржуйка
Брест
1 р.
ящик шпилька (грибной)
Брестская, Пинск
Договорная
Растительный грунт, полевка, чернозем, земля
Брест
Договорная
Датчик давления 4-20 мА
Брест
160 р.
Аккумулятор AS-2
Брест
30 р.
Ящики шпилька 35 штук
Брестская, Лунинец
120 р.
Колонка для полива под гидрофор
Брест
Договорная
Горшочки для рассады.
Брестская, Ивацевичи
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный