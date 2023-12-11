Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для ухода за одеждой в Брестской области
40 р.
Привод
Брест
6 р.
Гладильная доска
Брест
200 р.
Нож раскройняый
Брестская, Барановичи
15 р.
Машинка от катышек
Брест
15 р.
Машинка для удаления катышков
Брест
Договорная
стиральная машина
Брестская, Дрогичин
400 р.
Швейная машина
Брест
40 р.
Центрифуга для отжима белья
Брестская, Пинск
7 р.
Машинка для сбора катушек с одежды
Брест
4 100 р.
Автомат пуговичный промышленный Siruba
Брестская, Барановичи
4 000 р.
Промышленная петельная машина Jack
Брестская, Барановичи
700 р.
Сабельный нож
Брестская, Барановичи
2 р.
Набор иголок
Брестская, Барановичи
10 р.
Машинка для удаления катышков
Брест
1 200 р.
Парогенератор
Брест
Договорная
электрогладильная доска
Брестская, Малорита
10 р.
Гладильная доска мини
Брестская, Пинск
Договорная
Гладильная доска мини для глажки рукавов Швабра
Брест
5 р.
Подставка под утюг СССР
Брестская, Пинск
19 р.
Для глажки рукавов
Брест
1.50 р.
Карандаш для чистки утюгов
Брестская, Барановичи
10 р.
Насос
Брест
5 р.
Машинка для снятия катышек с одежды
Брестская, Белоозёрск
50 р.
Сушилка для обуви
Брест
20 р.
Стиральная доска
Брестская, Пинск
50 р.
Пральник, рубель, валёк
Брестская, Пинск
120 р.
Пресс для установки блочек, кнопок...
Брестская, Кобрин
23 р.
Новая Машинка для удаления катышков
Брестская, Барановичи
Договорная
Ручной вязальный аппарат БУКОВИНКА
Брестская, Береза
Договорная
Распошивалка
Брест
80 р.
шапка мужская норкавая зимняя р57-58
Брестская, Ивацевичи
45 р.
Гладильная доска-Крепкая.
Брестская, Кобрин
20 р.
Машинка для снятия катышек
Брестская, Барановичи
50 р.
Насадка под лапу сапожника
Брест
55 р.
Продажа, запчасти
Брестская, Белоозёрск
15 р.
Привод ножной к швейной машине
Брест
100 р.
Вязальная машина СЕВЕРЯНКА
Брестская, Барановичи
40 р.
электродвигатель от стиральной машины
Брестская, Барановичи
16 р.
НОВЫЕ Щётки от шерсти, для одежды
Брест
10 р.
Утюг советский
Брестская, Кобрин
5 р.
кнопки швейные, обмен
Брест
36 р.
Гладильная доска
Брест
27 р.
Вязальное устройство
Брест
Товары с доставкой от магазинов
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31 р.
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.31 р.
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34 р.
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
54 р.
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.96 р.
Машинка для удаления катышков Energy EN-826
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
59.43 р.
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL
Минск, Центральный