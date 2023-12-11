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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Брестской области

Привод

40 р.

Привод

Брест

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6 р.

Гладильная доска

Брест

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Нож раскройняый

200 р.

Нож раскройняый

Брестская, Барановичи

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Машинка от катышек

15 р.

Машинка от катышек

Брест

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Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Брест

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Договорная

стиральная машина

Брестская, Дрогичин

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Швейная машина

400 р.

Швейная машина

Брест

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Центрифуга для отжима белья

40 р.

Центрифуга для отжима белья

Брестская, Пинск

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Машинка для сбора катушек с одежды

7 р.

Машинка для сбора катушек с одежды

Брест

Автомат пуговичный промышленный Siruba

4 100 р.

Автомат пуговичный промышленный Siruba

Брестская, Барановичи

Промышленная петельная машина Jack

4 000 р.

Промышленная петельная машина Jack

Брестская, Барановичи

Сабельный нож

700 р.

Сабельный нож

Брестская, Барановичи

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Набор иголок

2 р.

Набор иголок

Брестская, Барановичи

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Брест

Парогенератор

1 200 р.

Парогенератор

Брест

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электрогладильная доска

Договорная

электрогладильная доска

Брестская, Малорита

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Гладильная доска мини

10 р.

Гладильная доска мини

Брестская, Пинск

Гладильная доска мини для глажки рукавов Швабра

Договорная

Гладильная доска мини для глажки рукавов Швабра

Брест

Подставка под утюг СССР

5 р.

Подставка под утюг СССР

Брестская, Пинск

Для глажки рукавов

19 р.

Для глажки рукавов

Брест

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Карандаш для чистки утюгов

1.50 р.

Карандаш для чистки утюгов

Брестская, Барановичи

Насос

10 р.

Насос

Брест

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Машинка для снятия катышек с одежды

5 р.

Машинка для снятия катышек с одежды

Брестская, Белоозёрск

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Сушилка для обуви

50 р.

Сушилка для обуви

Брест

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Стиральная доска

20 р.

Стиральная доска

Брестская, Пинск

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Пральник, рубель, валёк

50 р.

Пральник, рубель, валёк

Брестская, Пинск

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Пресс для установки блочек, кнопок...

120 р.

Пресс для установки блочек, кнопок...

Брестская, Кобрин

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Новая Машинка для удаления катышков

23 р.

Новая Машинка для удаления катышков

Брестская, Барановичи

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Ручной вязальный аппарат БУКОВИНКА

Договорная

Ручной вязальный аппарат БУКОВИНКА

Брестская, Береза

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Распошивалка

Договорная

Распошивалка

Брест

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шапка мужская норкавая зимняя р57-58

80 р.

шапка мужская норкавая зимняя р57-58

Брестская, Ивацевичи

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Гладильная доска-Крепкая.

45 р.

Гладильная доска-Крепкая.

Брестская, Кобрин

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Машинка для снятия катышек

20 р.

Машинка для снятия катышек

Брестская, Барановичи

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Насадка под лапу сапожника

50 р.

Насадка под лапу сапожника

Брест

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Продажа, запчасти

55 р.

Продажа, запчасти

Брестская, Белоозёрск

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Привод ножной к швейной машине

15 р.

Привод ножной к швейной машине

Брест

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Вязальная машина СЕВЕРЯНКА

100 р.

Вязальная машина СЕВЕРЯНКА

Брестская, Барановичи

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электродвигатель от стиральной машины

40 р.

электродвигатель от стиральной машины

Брестская, Барановичи

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НОВЫЕ Щётки от шерсти, для одежды

16 р.

НОВЫЕ Щётки от шерсти, для одежды

Брест

Утюг советский

10 р.

Утюг советский

Брестская, Кобрин

кнопки швейные, обмен

5 р.

кнопки швейные, обмен

Брест

Гладильная доска

36 р.

Гладильная доска

Брест

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Вязальное устройство

27 р.

Вязальное устройство

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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