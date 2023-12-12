Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Брестской области
10 р.
Механический ручной пылесос
Брест
85 р.
Паровая Швабра МOP x 5
Брестская, Барановичи
Договорная
Паровая швабра Китфорт
Брестская, Пинск
80 р.
Короб
Брест
105 р.
Швабра
Брест
100 р.
Электро веник
Брест
820 р.
Робот для мытья окон Hobot 388 Ultrasonic
Брестская, Пинск
25 р.
Стир. Машина LG 8004 на запчасти
Брестская, Кобрин
32 р.
Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ
Брест
Договорная
Поломоечные машины б/у
Брест
75 р.
Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi
Брест
25 р.
Аренда моющего пылесоса karcher puzzi 10
Брестская, Барановичи
45 р.
Швабра Xiaomi Deerma Spray Mop TB500
Брестская, Пинск
2 800 р.
Продам мойку высокого давления
Брест
450 р.
Техника для уборки
Брест
5 р.
Контейнер
Брестская, Барановичи
70 р.
Паровая швабра
Брест
40 р.
Турбощетка к пылесосу Zelmer
Брест
170 р.
Мойщик-робот окон
Брест
10 р.
Щётка-скребок
Брестская, Пинск
2 200 р.
Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из
Брест
40 р.
Беспроводной оконный пылесос
Брестская, Пинск
135 р.
Швабра гринвей (GreenWay).
Брестская, Барановичи
45 р.
Karcher Валики новые для электрошвабры
Брест
50 р.
Автоматически вращающаяся щетка для мойки машины
Брестская, Барановичи
130 р.
Электрополотер
Брестская, Лунинец
425 р.
Мойка Karcher K 5.200
Брест
100 р.
Аккумулятор (батарея) для робота пылесоса
Брестская, Кобрин
110 р.
Пылесос для постели
Брест
520 р.
Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе
Брест
500 р.
Минимойка Керхер
Брест
200 р.
Утюг
Брест
30 р.
Элетродвигатель
Брест
15 р.
ТЭН
Брест
95 р.
Насадка для мойки KARCHER FJ пенная
Брест
880 р.
Мойка высокого давления KARCHER K5
Брест
200 р.
Керхер К2
Брест
Договорная
Швабра беспроводная Xiaomi Mijia
Брестская, Пинск
250 р.
Стиральная машина
Брестская, Береза
Договорная
Пылесос
Брестская, Пинск
1 149 р.
Karcher K 5 compact
Брест
Договорная
щётка роллер
Брестская, Давид - Городок
40 р.
Пылесос
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный