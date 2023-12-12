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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Брестской области

Механический ручной пылесос

10 р.

Механический ручной пылесос

Брест

Паровая Швабра МOP x 5

85 р.

Паровая Швабра МOP x 5

Брестская, Барановичи

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Паровая швабра Китфорт

Договорная

Паровая швабра Китфорт

Брестская, Пинск

Короб

80 р.

Короб

Брест

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Швабра

105 р.

Швабра

Брест

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Электро веник

100 р.

Электро веник

Брест

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Робот для мытья окон Hobot 388 Ultrasonic

820 р.

Робот для мытья окон Hobot 388 Ultrasonic

Брестская, Пинск

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Стир. Машина LG 8004 на запчасти

25 р.

Стир. Машина LG 8004 на запчасти

Брестская, Кобрин

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Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ

32 р.

Швабра с колбой-дозатором НОВАЯ В УПАКОВКЕ

Брест

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Поломоечные машины б/у

Договорная

Поломоечные машины б/у

Брест

Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi

75 р.

Электрошвабра SWDK Wireless от Xiaomi

Брест

Аренда моющего пылесоса karcher puzzi 10

25 р.

Аренда моющего пылесоса karcher puzzi 10

Брестская, Барановичи

Швабра Xiaomi Deerma Spray Mop TB500

45 р.

Швабра Xiaomi Deerma Spray Mop TB500

Брестская, Пинск

Продам мойку высокого давления

2 800 р.

Продам мойку высокого давления

Брест

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Техника для уборки

450 р.

Техника для уборки

Брест

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Контейнер

5 р.

Контейнер

Брестская, Барановичи

Паровая швабра

70 р.

Паровая швабра

Брест

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Турбощетка к пылесосу Zelmer

40 р.

Турбощетка к пылесосу Zelmer

Брест

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Мойщик-робот окон

170 р.

Мойщик-робот окон

Брест

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Щётка-скребок

10 р.

Щётка-скребок

Брестская, Пинск

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Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из

2 200 р.

Моющий пылесос Керхер Puzzi 10. Новый. Привезли из

Брест

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Беспроводной оконный пылесос

40 р.

Беспроводной оконный пылесос

Брестская, Пинск

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Швабра гринвей (GreenWay).

135 р.

Швабра гринвей (GreenWay).

Брестская, Барановичи

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Karcher Валики новые для электрошвабры

45 р.

Karcher Валики новые для электрошвабры

Брест

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Автоматически вращающаяся щетка для мойки машины

50 р.

Автоматически вращающаяся щетка для мойки машины

Брестская, Барановичи

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Электрополотер

130 р.

Электрополотер

Брестская, Лунинец

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Мойка Karcher K 5.200

425 р.

Мойка Karcher K 5.200

Брест

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Аккумулятор (батарея) для робота пылесоса

100 р.

Аккумулятор (батарея) для робота пылесоса

Брестская, Кобрин

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Пылесос для постели

110 р.

Пылесос для постели

Брест

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Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе

520 р.

Электрошвабра FC 5. Работа и отзывы в Ютубе

Брест

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Минимойка Керхер

500 р.

Минимойка Керхер

Брест

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Утюг

200 р.

Утюг

Брест

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Элетродвигатель

30 р.

Элетродвигатель

Брест

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ТЭН

15 р.

ТЭН

Брест

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Насадка для мойки KARCHER FJ пенная

95 р.

Насадка для мойки KARCHER FJ пенная

Брест

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Мойка высокого давления KARCHER K5

880 р.

Мойка высокого давления KARCHER K5

Брест

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Керхер К2

200 р.

Керхер К2

Брест

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Швабра беспроводная Xiaomi Mijia

Договорная

Швабра беспроводная Xiaomi Mijia

Брестская, Пинск

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Стиральная машина

250 р.

Стиральная машина

Брестская, Береза

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Пылесос

Договорная

Пылесос

Брестская, Пинск

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Karcher K 5 compact

1 149 р.

Karcher K 5 compact

Брест

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щётка роллер

Договорная

щётка роллер

Брестская, Давид - Городок

Пылесос

40 р.

Пылесос

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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