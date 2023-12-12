Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Брестской области
100 р.
Волосы
Брестская, Столин
400 р.
Аппарат Marathon3 Champion White
Брест
95 р.
Сауна для лица
Брестская, Пинск
46 р.
Электропемза
Брест
95 р.
Щипцы для волос
Брест
15 р.
Ирригатор
Брест
15 р.
Массажёр.
Брестская, Кобрин
39 р.
Банки вакуумные
Брест
1 600 р.
Сауна домашняя
Брест
2 200 р.
Кислородный концентратор BITMOS OXY 6000
Брест
2 500 р.
Портативный кислородный концентратор INOGEN ONE G3
Брест
80 р.
Ирригатор
Брест
7 р.
Корректор осанки с вибрацией
Брестская, Кобрин
150 р.
Прибор для микродермабразии beurer beauty FC 76
Брест
40 р.
Oral-B насадки 4 шт
Брестская, Пинск
100 р.
МАВИТ
Брестская, Барановичи
Договорная
Ионизатор воды
Брестская, Барановичи
30 р.
Волосы искусственные
Брест
65 р.
Парафиновая ванночка
Брест
48 р.
ТРИММЕР ДЛЯ НОСА ENCHEN MOCHA N
Брестская, Пинск
95 р.
Вакуумный аппарат для чистки лица Xiaomi InFace Bl
Брестская, Пинск
119 р.
Аппарат ультразвуковой чистки лица Xiaomi InFace M
Брестская, Пинск
65 р.
Аппарат для чистки лица Xiaomi in Face Electronic S
Брестская, Пинск
45 р.
Настольное зеркало с подсветкой Xiaomi Jordan Judy
Брестская, Пинск
60 р.
Дарсонваль
Брестская, Барановичи
850 р.
Кислородный концентратор
Брест
20 р.
Пульсометр НОВЫЙ с батарейками
Брестская, Барановичи
20 р.
Термошапка для волос
Брестская, Пинск
2 950 р.
Вертикальный солярий
Брест
15 р.
Электрическая плойка для подкручивания ресниц.
Брест
5 р.
Массажёр для лица
Брест
100 р.
Волосы
Брестская, Столин
10 р.
Аппарат для УЗ-чистки
Брест
170 р.
Тату Машинка
Брестская, Пинск
80 р.
Аппарат для чистки лица
Брест
5 р.
Ножницы
Брест
50 р.
Аэрозольный распылитель
Брестская, Пинск
9.99 р.
Триммер для носа и ушей
Брест
1 400 р.
Кислородный концентратор
Брестская, Барановичи
15 р.
Массажная расческа новая
Брест
8 400 р.
Диодный лазерный аппарат
Брестская, Береза
15 р.
Плойка рабочая
Брест
30 р.
Продам мед.синию лампу
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный