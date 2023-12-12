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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Брестской области

Волосы

100 р.

Волосы

Брестская, Столин

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Аппарат Marathon3 Champion White

400 р.

Аппарат Marathon3 Champion White

Брест

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Сауна для лица

95 р.

Сауна для лица

Брестская, Пинск

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Электропемза

46 р.

Электропемза

Брест

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Щипцы для волос

95 р.

Щипцы для волос

Брест

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Ирригатор

15 р.

Ирригатор

Брест

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Массажёр.

15 р.

Массажёр.

Брестская, Кобрин

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Банки вакуумные

39 р.

Банки вакуумные

Брест

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Сауна домашняя

1 600 р.

Сауна домашняя

Брест

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Кислородный концентратор BITMOS OXY 6000

2 200 р.

Кислородный концентратор BITMOS OXY 6000

Брест

Портативный кислородный концентратор INOGEN ONE G3

2 500 р.

Портативный кислородный концентратор INOGEN ONE G3

Брест

Ирригатор

80 р.

Ирригатор

Брест

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Корректор осанки с вибрацией

7 р.

Корректор осанки с вибрацией

Брестская, Кобрин

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Прибор для микродермабразии beurer beauty FC 76

150 р.

Прибор для микродермабразии beurer beauty FC 76

Брест

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Oral-B насадки 4 шт

40 р.

Oral-B насадки 4 шт

Брестская, Пинск

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МАВИТ

100 р.

МАВИТ

Брестская, Барановичи

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Ионизатор воды

Договорная

Ионизатор воды

Брестская, Барановичи

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Волосы искусственные

30 р.

Волосы искусственные

Брест

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Парафиновая ванночка

65 р.

Парафиновая ванночка

Брест

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ТРИММЕР ДЛЯ НОСА ENCHEN MOCHA N

48 р.

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА ENCHEN MOCHA N

Брестская, Пинск

Вакуумный аппарат для чистки лица Xiaomi InFace Bl

95 р.

Вакуумный аппарат для чистки лица Xiaomi InFace Bl

Брестская, Пинск

Аппарат ультразвуковой чистки лица Xiaomi InFace M

119 р.

Аппарат ультразвуковой чистки лица Xiaomi InFace M

Брестская, Пинск

Аппарат для чистки лица Xiaomi in Face Electronic S

65 р.

Аппарат для чистки лица Xiaomi in Face Electronic S

Брестская, Пинск

Настольное зеркало с подсветкой Xiaomi Jordan Judy

45 р.

Настольное зеркало с подсветкой Xiaomi Jordan Judy

Брестская, Пинск

Дарсонваль

60 р.

Дарсонваль

Брестская, Барановичи

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Кислородный концентратор

850 р.

Кислородный концентратор

Брест

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Пульсометр НОВЫЙ с батарейками

20 р.

Пульсометр НОВЫЙ с батарейками

Брестская, Барановичи

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Термошапка для волос

20 р.

Термошапка для волос

Брестская, Пинск

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Вертикальный солярий

2 950 р.

Вертикальный солярий

Брест

Электрическая плойка для подкручивания ресниц.

15 р.

Электрическая плойка для подкручивания ресниц.

Брест

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Массажёр для лица

5 р.

Массажёр для лица

Брест

Волосы

100 р.

Волосы

Брестская, Столин

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Аппарат для УЗ-чистки

10 р.

Аппарат для УЗ-чистки

Брест

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Тату Машинка

170 р.

Тату Машинка

Брестская, Пинск

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Аппарат для чистки лица

80 р.

Аппарат для чистки лица

Брест

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Ножницы

5 р.

Ножницы

Брест

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Аэрозольный распылитель

50 р.

Аэрозольный распылитель

Брестская, Пинск

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Триммер для носа и ушей

9.99 р.

Триммер для носа и ушей

Брест

Кислородный концентратор

1 400 р.

Кислородный концентратор

Брестская, Барановичи

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Массажная расческа новая

15 р.

Массажная расческа новая

Брест

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Диодный лазерный аппарат

8 400 р.

Диодный лазерный аппарат

Брестская, Береза

Плойка рабочая

15 р.

Плойка рабочая

Брест

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Продам мед.синию лампу

30 р.

Продам мед.синию лампу

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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