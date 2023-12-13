Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Брестской области
25 р.
Комплект трубы на дымоход
Брестская, Пинск
8 р.
Сантехника цена за все
Брестская, Барановичи
10 р.
Гофра вентиляционная 150 мл
Брест
5 р.
Картридж для фильт
Брестская, Пинск
100 р.
Экран в ванну
Брест
5 р.
Шланги для стиральной машины (2 шт) 1.5 м
Брест
7 р.
Сантехника, сгоны, муфты, цена за все
Брестская, Барановичи
20 р.
газовый клапан альфа колор
Брест
Договорная
Стабилизатор напряжения
Брест
35 р.
Гофра
Брест
Договорная
Паяльник для полипропиленовых труб, продажа, аренда
Брест
200 р.
Кнопка для инсталляции TECE
Брест
210 р.
Трап
Брест
10 р.
Кран сливной
Брест
450 р.
Душевая система
Брестская, Барановичи
Договорная
Канализация ( трубы и соединения)
Брест
5 р.
Держатель для душа, эксцентрики.
Брестская, Кобрин
10 р.
Трос Для чистки канализации 3 метра
Брестская, Барановичи
70 р.
Расширительный бачок
Брестская, Барановичи
100 р.
Печька на отработке
Брестская, Барановичи
Договорная
Продам держатель для умывальника
Брестская, Кобрин
20 р.
Вентиль латунный ДЕШЕВО
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Горелка газовая.
Брестская, Пружаны
35 р.
Loctite 542, 50 мл. Резьбовой герметик фиксатор ср
Брест
Договорная
Распределитель, ( коллектор) ( гребенка) для те
Брест
45 р.
Краны и др.
Брестская, Барановичи
Договорная
Теплоноситель Теплый дом -65 (ЖИДКОСТЬ)
Брест
Договорная
Врезка, врезной хомут
Брест
Договорная
Насос циркуляционный для отопления
Брест
250 р.
Котел газовый Альфа Калор
Брестская, Жабинка
Договорная
Теплосчетчик
Брестская, Другие города
350 р.
Система для промывки отопления,теплых полов.
Брест
Договорная
Труба чугунная 70кг 10мм Труба алюминиевая 18кг
Брест
Договорная
Септики KANN с зимней скидкой -10%
Брест
30 р.
Сантехника
Брест
Договорная
Колектор на воду Fat
Брест
Договорная
ПРИБОР СТРУМЕНЬ
Брестская, Пинск
10 р.
Уголок латунный под пресс APE
Брест
0.50 р.
Труба гофрированная (пешель)
Брест
5 р.
Кронштейн в ванну
Брестская, Барановичи
145 р.
Резиновый компенсатор
Брестская, Жабинка
Договорная
Талреп стяжки струбцины хомуты
Брест
150 р.
Сервопривод sm4.6
Брест
Товары с доставкой от магазинов
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
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267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск