Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Брестской области
2 500 р.
Дровокол
Брест
670 р.
Аккумуляторная мини пила Stihl
Брест
2 235 р.
Продам снегоуборщик MAXPILER MST-4050B
Брестская, Барановичи
429 р.
Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ
Брест
15 р.
Масло DIVINOL для 2 - х тактных двигателей.
Брестская, Пинск
1 680 р.
Продам снегоочиститель Champion ST553
Брестская, Барановичи
800 р.
Электрический плуг- лебедка
Брестская, Барановичи
500 р.
Мойка высокого давления
Брестская, Пинск
150 р.
Сечкарня
Брест
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Брест
100 р.
Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее
Брест
60 р.
окучник для лошади
Брестская, Каменец
1 600 р.
Дровокол
Брестская, Пружаны
300 р.
Шины
Брестская, Ганцевичи
550 р.
Воздуходувка Devalt
Брест
470 р.
Одноосная тележка
Брестская, Другие города
300 р.
Мойка высокого давления
Брест
59 р.
Плуг
Брестская, Жабинка
280 р.
Корморезка
Брестская, Кобрин
180 р.
Соломорезка
Брестская, Кобрин
7 р.
Пила ножовка
Брестская, Барановичи
Договорная
Сельскохозяйственная техника
Брест
180 р.
Воздуходувка wortex
Брестская, Барановичи
210 р.
Фильтр с трубами для водяной калонки.
Брестская, Пинск
330 р.
Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26
Брест
50 р.
Продам 2е боронки
Брестская, Пинск
10 р.
Ножовка садовая
Брестская, Кобрин
Договорная
Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.
Брест
190 р.
Кусторез Yato 600W 51см
Брест
315 р.
Садовые электроножницы.
Брестская, Барановичи
100 р.
Барана 2шт.
Брестская, Барановичи
50 р.
Плуг, окучник.
Брестская, Барановичи
190 р.
Кусторез электро ято
Брест
400 р.
Дровакол 380В
Брест
280 р.
Секатор электрический Бош
Брестская, Береза
250 р.
Воздуходувка Stiga
Брестская, Пинск
50 р.
Колонка для воды
Брестская, Кобрин
600 р.
Кусторез-бензопила
Брест
28 000 р.
Мойка автоматтческая для клубники
Брестская, Ганцевичи
90 р.
Аэратор газонный фирмы Полисад
Брест
30 р.
Окучник
Брестская, Ляховичи
5 р.
Держатель кустов
Брестская, Барановичи
120 р.
Компактный инкубатор
Брестская, Кобрин
Товары с доставкой от магазинов
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный