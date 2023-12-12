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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Брестской области

Дровокол

2 500 р.

Дровокол

Брест

Аккумуляторная мини пила Stihl

670 р.

Аккумуляторная мини пила Stihl

Брест

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Продам снегоуборщик MAXPILER MST-4050B

2 235 р.

Продам снегоуборщик MAXPILER MST-4050B

Брестская, Барановичи

Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ

429 р.

Отвал поворотный ОНП-1 для мотоблока МТЗ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Масло DIVINOL для 2 - х тактных двигателей.

15 р.

Масло DIVINOL для 2 - х тактных двигателей.

Брестская, Пинск

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Продам снегоочиститель Champion ST553

1 680 р.

Продам снегоочиститель Champion ST553

Брестская, Барановичи

Электрический плуг- лебедка

800 р.

Электрический плуг- лебедка

Брестская, Барановичи

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Мойка высокого давления

500 р.

Мойка высокого давления

Брестская, Пинск

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Сечкарня

150 р.

Сечкарня

Брест

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Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 759 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее

100 р.

Кусторез 2 в 1 германия на литиевой батарее

Брест

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окучник для лошади

60 р.

окучник для лошади

Брестская, Каменец

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Дровокол

1 600 р.

Дровокол

Брестская, Пружаны

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Шины

300 р.

Шины

Брестская, Ганцевичи

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Воздуходувка Devalt

550 р.

Воздуходувка Devalt

Брест

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Одноосная тележка

470 р.

Одноосная тележка

Брестская, Другие города

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Мойка высокого давления

300 р.

Мойка высокого давления

Брест

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Плуг

59 р.

Плуг

Брестская, Жабинка

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Корморезка

280 р.

Корморезка

Брестская, Кобрин

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Соломорезка

180 р.

Соломорезка

Брестская, Кобрин

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Пила ножовка

7 р.

Пила ножовка

Брестская, Барановичи

Сельскохозяйственная техника

Договорная

Сельскохозяйственная техника

Брест

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Воздуходувка wortex

180 р.

Воздуходувка wortex

Брестская, Барановичи

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Фильтр с трубами для водяной калонки.

210 р.

Фильтр с трубами для водяной калонки.

Брестская, Пинск

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Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26

330 р.

Воздуходувка-пылесос бензиновая Hyundai hasbt26

Брест

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Продам 2е боронки

50 р.

Продам 2е боронки

Брестская, Пинск

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Ножовка садовая

10 р.

Ножовка садовая

Брестская, Кобрин

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Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.

Договорная

Колю дрова. Договорная. Подробности на месте.

Брест

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Кусторез Yato 600W 51см

190 р.

Кусторез Yato 600W 51см

Брест

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Садовые электроножницы.

315 р.

Садовые электроножницы.

Брестская, Барановичи

Барана 2шт.

100 р.

Барана 2шт.

Брестская, Барановичи

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Плуг, окучник.

50 р.

Плуг, окучник.

Брестская, Барановичи

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Кусторез электро ято

190 р.

Кусторез электро ято

Брест

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Дровакол 380В

400 р.

Дровакол 380В

Брест

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Секатор электрический Бош

280 р.

Секатор электрический Бош

Брестская, Береза

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Воздуходувка Stiga

250 р.

Воздуходувка Stiga

Брестская, Пинск

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Колонка для воды

50 р.

Колонка для воды

Брестская, Кобрин

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Кусторез-бензопила

600 р.

Кусторез-бензопила

Брест

Мойка автоматтческая для клубники

28 000 р.

Мойка автоматтческая для клубники

Брестская, Ганцевичи

Аэратор газонный фирмы Полисад

90 р.

Аэратор газонный фирмы Полисад

Брест

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Окучник

30 р.

Окучник

Брестская, Ляховичи

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Держатель кустов

5 р.

Держатель кустов

Брестская, Барановичи

Компактный инкубатор

120 р.

Компактный инкубатор

Брестская, Кобрин

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Товары с доставкой от магазинов

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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