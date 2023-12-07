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Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Брестской области
50 р.
Преобразователь напряжения Black & Decker CV6B
Брест
20 р.
Блок питания-4.8V 250мA
Брест
20 р.
Зарядка к часам
Брестская, Барановичи
6 р.
Зарядка для Amazfit Bip
Брест
5 р.
Зарядка для ми бенд 2 mi band Xiaomi
Брест
45 р.
Аккумулятор для часов
Брестская, Барановичи
5 р.
Зарядное устройство для часов универсальное
Брест
5 р.
Дата-кабель с разъёмом USB mini4p.Например к MP3/M
Брестская, Барановичи
8 р.
Зарядка для Mi Smart Band 4
Брест
20 р.
Внешний аккумулятор Power Bank ZMI 10000мА QB810
Брест
30 р.
зарядное для Huawei watch GT
Брест
20 р.
Адаптер питания 6В 0.5А с штекером 4*1.7мм
Брестская, Кобрин
Договорная
Зарядка.
Брестская, Кобрин
5 р.
Кабель зарядки смарт часов
Брестская, Пинск
12 р.
Зарядное устройство планшета Prestigio
Брест
10 р.
Кабель зарядный для часов GEOZON
Брест
10 р.
Адаптер для Samsung
Брестская, Барановичи
5 р.
Зарядное устройство для умных часов smart
Брест
30 р.
Зарядное устройство для часов Samsung
Брестская, Барановичи
5 р.
Кабель зарядки Mi Band
Брестская, Кобрин
3 р.
Зарядное MI Band 4
Брест
Товары с доставкой от магазинов
87.50 р.
Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
12 р.
Apple 12W Power adapter + cable
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
35 р.
Зарядка для часов Samsung
Витебск
Доставка по Беларуси
10 р.
Переходник для зарядки apple
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
Рассрочка
25 р.
Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
Рассрочка