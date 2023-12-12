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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Брестской области

Коронка по керамограниту

25 р.

Коронка по керамограниту

Брестская, Пинск

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Плиткорез

75 р.

Плиткорез

Брест

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ПЛИТКОРЕЗ SIGMA 3E4M - 127 СМ СЕРИИ MAX

2 000 р.

ПЛИТКОРЕЗ SIGMA 3E4M - 127 СМ СЕРИИ MAX

Брест

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Плиткорез для крупноформатной плитки

1 500 р.

Плиткорез для крупноформатной плитки

Брестская, Столин

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Плиткорез 400*12

50 р.

Плиткорез 400*12

Брест

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Плиткорез TopLine Pro 630

1 400 р.

Плиткорез TopLine Pro 630

Брест

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Резак для плиткореза SIGMA + 2 ролика

150 р.

Резак для плиткореза SIGMA + 2 ролика

Брест

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Плиткорез

190 р.

Плиткорез

Брестская, Пинск

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Плиткорез

450 р.

Плиткорез

Брестская, Пинск

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Плиткорез и лазерный уровень

150 р.

Плиткорез и лазерный уровень

Брестская, Пинск

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Плиткорез

85 р.

Плиткорез

Брест

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Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

440 р.

Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

670 р.

Плиткорез DLT MAXLINE, рез: 870-1870

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электроинструмен

240 р.

Электроинструмен

Брест

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Плиткорез Startul ST4913-60

150 р.

Плиткорез Startul ST4913-60

Брест

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Электрический плиткорез SHIJING 9232.9510.9232.

2 500 р.

Электрический плиткорез SHIJING 9232.9510.9232.

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гельотина для колки кирпича и плитки

650 р.

Гельотина для колки кирпича и плитки

Брест

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Сменный ролик для плиткореза KAUFMANN

50 р.

Сменный ролик для плиткореза KAUFMANN

Брестская, Пинск

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Плиткорез ручной (новый)

100 р.

Плиткорез ручной (новый)

Брестская, Пинск

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Плиткорез Rubi TR-700

500 р.

Плиткорез Rubi TR-700

Брест

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Плиткорез

40 р.

Плиткорез

Брест

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Продаю плиткорез

200 р.

Продаю плиткорез

Брестская, Пинск

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Плиткорез

Договорная

Плиткорез

Брест

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Плиткорез новый

30 р.

Плиткорез новый

Брестская, Барановичи

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Плиткорез

80 р.

Плиткорез

Брестская, Барановичи

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Стеклорез. 3 в1.

10 р.

Стеклорез. 3 в1.

Брестская, Пинск

Плиткорез Kaufman

180 р.

Плиткорез Kaufman

Брест

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механизм подачи

50 р.

механизм подачи

Брестская, Барановичи

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Плиткорез 400 мм

70 р.

Плиткорез 400 мм

Брестская, Береза

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Плиткорез электрический Einhell TC-TC 618

195 р.

Плиткорез электрический Einhell TC-TC 618

Брестская, Пинск

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Плиткорез электрический SKIPER ПЭ-230

900 р.

Плиткорез электрический SKIPER ПЭ-230

Брест

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Стеклорез Topex

15 р.

Стеклорез Topex

Брестская, Пинск

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Плиткорез

350 р.

Плиткорез

Брест

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стусло

Договорная

стусло

Брестская, Пинск

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Плиткорез

100 р.

Плиткорез

Брест

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Круг алмазный

Договорная

Круг алмазный

Брест

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Плиткорез

110 р.

Плиткорез

Брест

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Спиральная пила Bosch rotoZip

80 р.

Спиральная пила Bosch rotoZip

Брест

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Система Шиджинг

1 900 р.

Система Шиджинг

Брест

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Ручки для плиткорезов SIGMA

100 р.

Ручки для плиткорезов SIGMA

Брест

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Электрический плиткорез Shijing 9033 Auto

2 950 р.

Электрический плиткорез Shijing 9033 Auto

Брест

Плиткорез электрический NORTON TR 200 E

900 р.

Плиткорез электрический NORTON TR 200 E

Брестская, Дрогичин

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Плиткорез

Договорная

Плиткорез

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Плиткорезы Total TS6112501

Онлайн-заказ

2 863.14 р.

Плиткорезы Total TS6112501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Онлайн-заказ

778.08 р.

Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Онлайн-заказ

333.30 р.

Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Онлайн-заказ

333.30 р.

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

42 р.

Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Онлайн-заказ

209 р.

Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ручной плиткорез Барс 87592

Онлайн-заказ

389.98 р.

Ручной плиткорез Барс 87592

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

440 р.

Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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