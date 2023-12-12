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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Брестской области

Герметик

20 р.

Герметик

Брестская, Кобрин

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Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брестская, Барановичи

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12 р.

стройматериалы

Брестская, Пинск

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Пена. герметик силикон

Договорная

Пена. герметик силикон

Брестская, Пинск

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Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная

16 р.

Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная

Брест

силикон санитарный белый hauser

10 р.

силикон санитарный белый hauser

Брест

Силикон санитарный прозрачный Wunder

10 р.

Силикон санитарный прозрачный Wunder

Брест

клей полиуретановый черный Tytan

15 р.

клей полиуретановый черный Tytan

Брест

пена монтажная полиуретановая stern

15 р.

пена монтажная полиуретановая stern

Брест

пена монтажная Profpur

12 р.

пена монтажная Profpur

Брест

Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брестская, Барановичи

Пена клей

15 р.

Пена клей

Брестская, Кобрин

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Герметик силиконовый белый

5 р.

Герметик силиконовый белый

Брестская, Лунинец

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Пена клей

15 р.

Пена клей

Брестская, Кобрин

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Пена монтажная Новая.

15 р.

Пена монтажная Новая.

Брестская, Барановичи

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Монтажная пена

12 р.

Монтажная пена

Брест

Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Брест

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Герметик полиуретановый Ceresit CS 29

20 р.

Герметик полиуретановый Ceresit CS 29

Брестская, Пинск

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Химический анкер

Договорная

Химический анкер

Брест

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Жидкие гвозди

Договорная

Жидкие гвозди

Брестская, Столин

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Пена монтажная

10.99 р.

Пена монтажная

Брест

Силикон Lakma Modesil NO11

20 р.

Силикон Lakma Modesil NO11

Брест

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Монтажная пена.

12 р.

Монтажная пена.

Брест

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Монтажная пена под пистолет.

12 р.

Монтажная пена под пистолет.

Брест

Силикон Ceresit cs25, BAHAMA 43

28 р.

Силикон Ceresit cs25, BAHAMA 43

Брест

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Герметик силиконовый (белый)

4 р.

Герметик силиконовый (белый)

Брестская, Барановичи

Химический анкер

20 р.

Химический анкер

Брестская, Пинск

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Хорошая пена

Договорная

Хорошая пена

Брестская, Пинск

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Герметик битумный

30 р.

Герметик битумный

Брестская, Барановичи

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Анкер химический

3.50 р.

Анкер химический

Брест

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Герметик Loctite 577 уплотнитель резьбовых соедине

30 р.

Герметик Loctite 577 уплотнитель резьбовых соедине

Брест

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Герметик для тёплого шва деревянных домов

14 р.

Герметик для тёплого шва деревянных домов

Брестская, Барановичи

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Пена монтажная

13 р.

Пена монтажная

Брест

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Пена монтажная профессиональная 65 литров, доставк

12.08 р.

Пена монтажная профессиональная 65 литров, доставк

Брестская, Барановичи

Клей жидкие гвозди

6 р.

Клей жидкие гвозди

Брестская, Барановичи

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Герметик полиуретановый 310мл 20шт

140 р.

Герметик полиуретановый 310мл 20шт

Брестская, Барановичи

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Монтажная пена

10 р.

Монтажная пена

Брестская, Барановичи

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Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Брестская, Другие города

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Силикон 270мл.

7 р.

Силикон 270мл.

Брест

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Монтажный полиуретановый клей-пена

16 р.

Монтажный полиуретановый клей-пена

Брестская, Пинск

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Профессиональная клей-пена SOMA FIX S916

15 р.

Профессиональная клей-пена SOMA FIX S916

Брест

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Пена монтажная 870 мл

16 р.

Пена монтажная 870 мл

Брест

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Герметик акриловый

5 р.

Герметик акриловый

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

10.80 р.

Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

16.30 р.

Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Договорная

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Герметик акриловый для швов

19 р.

Герметик акриловый для швов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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