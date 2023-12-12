Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Брестской области
Договорная
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX
Брестская, Барановичи
Договорная
Круг отрезной
Брестская, Барановичи
85 р.
ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE
Брест
100 р.
Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)
Брестская, Пинск
2 р.
лезвия для цикли
Брестская, Барановичи
70 р.
Пылеотвод на болгарку
Брест
25 р.
Зубило пиковое SDS-max
Брест
50 р.
ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Брестская, Пинск
Договорная
Оснастка к токарному станку
Брест
15 р.
Мини сверла СССР(новые)
Брест
40 р.
Диск на болгарку 44 шт
Брестская, Другие города
35 р.
Набор.
Брестская, Пинск
3 р.
щетка стальная торцевая со стержнем
Брестская, Другие города
15 р.
Сверло на 25. Советское.
Брестская, Пружаны
100 р.
Коронка Bahco bi-metall ф127 новая
Брест
2 р.
Круг лепистковый
Брест
5 р.
Сетка для шлифмашин 225мм Hilti
Брестская, Пинск
1 р.
Круг отрезной д125мм
Брест
35 р.
Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.
Брестская, Барановичи
50 р.
Диск циркулярный
Брестская, Жабинка
50 р.
Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.
Брест
8 р.
Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23
Брест
45 р.
Коронка для розеток
Брестская, Барановичи
1 р.
Круги отрезные 125мм
Брест
12 р.
Коралловые зачистные круги 125мм
Брест
150 р.
Стойка для УШМ, болгарки
Брест
80 р.
Фрезы по дереву Набор фрез
Брестская, Пинск
30 р.
Сверло
Брестская, Пинск
40 р.
Диск алмазный по железобетону 230мм
Брестская, Пинск
100 р.
Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)
Брест
10 р.
Насадки для гравёра
Брест
20 р.
Диск пильный
Брест
20 р.
Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону
Брестская, Пинск
50 р.
зарядка для акб Макита 18 вольт
Брестская, Пинск
5 р.
Зубило, перфоратор
Брестская, Барановичи
625 р.
Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное
Брест
35 р.
Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy
Брест
25 р.
Алмазный диск
Брестская, Пинск
Договорная
Диск
Брестская, Пинск
10 р.
Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23
Брест
260 р.
Круг отрезной
Брест
20 р.
насадка-пылеотвод на болгарку
Брест
15 р.
Диски отрезные 11шт
Брест
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный