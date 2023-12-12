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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Брестской области

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Договорная

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Брестская, Барановичи

Круг отрезной

Договорная

Круг отрезной

Брестская, Барановичи

ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE

85 р.

ПРОДАНО - Milwaukee набор бит SHOCKWAVE

Брест

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Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)

100 р.

Bosch 18 v 3.0 ( для всех инструментов)

Брестская, Пинск

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лезвия для цикли

2 р.

лезвия для цикли

Брестская, Барановичи

Пылеотвод на болгарку

70 р.

Пылеотвод на болгарку

Брест

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Зубило пиковое SDS-max

25 р.

Зубило пиковое SDS-max

Брест

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ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

50 р.

ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Брестская, Пинск

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Оснастка к токарному станку

Договорная

Оснастка к токарному станку

Брест

Мини сверла СССР(новые)

15 р.

Мини сверла СССР(новые)

Брест

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Диск на болгарку 44 шт

40 р.

Диск на болгарку 44 шт

Брестская, Другие города

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Набор.

35 р.

Набор.

Брестская, Пинск

щетка стальная торцевая со стержнем

3 р.

щетка стальная торцевая со стержнем

Брестская, Другие города

Сверло на 25. Советское.

15 р.

Сверло на 25. Советское.

Брестская, Пружаны

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Коронка Bahco bi-metall ф127 новая

100 р.

Коронка Bahco bi-metall ф127 новая

Брест

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Круг лепистковый

2 р.

Круг лепистковый

Брест

Сетка для шлифмашин 225мм Hilti

5 р.

Сетка для шлифмашин 225мм Hilti

Брестская, Пинск

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Круг отрезной д125мм

1 р.

Круг отрезной д125мм

Брест

Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.

35 р.

Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.

Брестская, Барановичи

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Диск циркулярный

50 р.

Диск циркулярный

Брестская, Жабинка

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Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.

50 р.

Круги наждачный,войлочный,тряпочный в оправках.

Брест

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Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23

8 р.

Круг зачистной Kronenflex 230×6×22.23

Брест

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Коронка для розеток

45 р.

Коронка для розеток

Брестская, Барановичи

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Круги отрезные 125мм

1 р.

Круги отрезные 125мм

Брест

Коралловые зачистные круги 125мм

12 р.

Коралловые зачистные круги 125мм

Брест

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Стойка для УШМ, болгарки

150 р.

Стойка для УШМ, болгарки

Брест

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Фрезы по дереву Набор фрез

80 р.

Фрезы по дереву Набор фрез

Брестская, Пинск

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Сверло

30 р.

Сверло

Брестская, Пинск

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Диск алмазный по железобетону 230мм

40 р.

Диск алмазный по железобетону 230мм

Брестская, Пинск

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Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)

100 р.

Алмазный диск Wurth d350 (бетон/железобетон)

Брест

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Насадки для гравёра

10 р.

Насадки для гравёра

Брест

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Диск пильный

20 р.

Диск пильный

Брест

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Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону

20 р.

Круг (чашка) алмазная шлифовальная по бетону

Брестская, Пинск

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зарядка для акб Макита 18 вольт

50 р.

зарядка для акб Макита 18 вольт

Брестская, Пинск

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Зубило, перфоратор

5 р.

Зубило, перфоратор

Брестская, Барановичи

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Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное

625 р.

Аккумулятор (2шт.) BOSCH 5Ah 18V + зарядное

Брест

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Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy

35 р.

Набор 3 ступенчатых сверл, Smartbuy

Брест

Алмазный диск

25 р.

Алмазный диск

Брестская, Пинск

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Диск

Договорная

Диск

Брестская, Пинск

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Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23

10 р.

Круг зачистной Кронофлекс 230-6-22.23

Брест

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Круг отрезной

260 р.

Круг отрезной

Брест

насадка-пылеотвод на болгарку

20 р.

насадка-пылеотвод на болгарку

Брест

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Диски отрезные 11шт

15 р.

Диски отрезные 11шт

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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