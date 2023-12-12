Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Брестской области
85 р.
Ортез
Брест
200 р.
Ортез
Брест
150 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett
Брест
230 р.
Ортез коленный
Брест
25 р.
Ортез голеностопный ОРРО
Брестская, Пинск
5 р.
Шина кошля N3
Брест
10 р.
Фиксатор голеностопного сустава
Брест
200 р.
Ортез
Брест
20 р.
Бандаж / ортез / фиксатор / на колено
Брест
200 р.
Ортез коленный
Брестская, Береза
15 р.
Шинка кошля. Размер 2
Брестская, Береза
30 р.
Отрез на голеностоп
Брест
300 р.
Ортез
Брестская, Иваново
120 р.
Тутор,ортез на колено(наколенник)
Брестская, Пинск
50 р.
Ортез коленный
Брестская, Ивацевичи
170 р.
Ортез на голеностоп
Брест
50 р.
Фиксатор голеностопного сустава
Брестская, Кобрин
170 р.
Ортез коленный
Брест
250 р.
Ортез на голенастоп
Брестская, Барановичи
8 р.
Бандаж
Брестская, Барановичи
70 р.
Ортез на коленный сустав Bort medical
Брестская, Пинск
70 р.
Ортез на коленный сустав Bort medical
Брестская, Пинск
45 р.
Ортез коленный жесткой фиксации
Брестская, Ивацевичи
100 р.
Тутор
Брест
120 р.
Ортез
Брест
55 р.
Ортопедические шинки
Брест
40 р.
Шина отводящая
Брест
10 р.
Лангета
Брест
200 р.
Ортез
Брестская, Барановичи
25 р.
Шина отводящая
Брестская, Береза
50 р.
Повязка дезо
Брестская, Пинск
50 р.
Наколенник
Брестская, Дрогичин
20 р.
Ортез (ортэз, гипс, лангета)
Брест
150 р.
Ортез
Брест
25 р.
Шина Кошля ( 4 )
Брест
140 р.
Ортез на тазобедренный сустав
Брест
35 р.
Фиксатор для голеностопа
Брест
55 р.
абдукционная подушка
Брестская, Береза
90 р.
Ортез полной степени
Брест
60 р.
Ортез голеностопный
Брестская, Кобрин
30 р.
Фиксаторы для косточки + новый экспандер
Брест
100 р.
Ортез
Брест
40 р.
Ортез голеностопный
Брестская, Малорита
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный