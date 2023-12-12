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Компьютерная техникаКомплектующие

Оптические приводы в Брестской области

SD-ROM новый для ноутбука или ПК

35 р.

SD-ROM новый для ноутбука или ПК

Брестская, Барановичи

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Оперативная память DDR3 8GB,16G Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB,16G Kingston для Ноут

Брест

Дисковод срочно

17 р.

Дисковод срочно

Брест

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Привод и платы для компьютера

15 р.

Привод и платы для компьютера

Брестская, Барановичи

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DVD привод Pioneer DVR-K17VA

10 р.

DVD привод Pioneer DVR-K17VA

Брест

Привод к компьютеру

15 р.

Привод к компьютеру

Брестская, Барановичи

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Дисковод 5.25

Договорная

Дисковод 5.25

Брест

Дисковод

20 р.

Дисковод

Брестская, Лунинец

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DVD/CD

15 р.

DVD/CD

Брест

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Оптический привод Sony, для компьютера.

8 р.

Оптический привод Sony, для компьютера.

Брестская, Барановичи

Привод для ноутбука

15 р.

Привод для ноутбука

Брест

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Продам 2 ноутбучных дисковода

2 р.

Продам 2 ноутбучных дисковода

Брестская, Пинск

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Дисковод для компьютера

10 р.

Дисковод для компьютера

Брест

Портативный оптический привод 3Q

55 р.

Портативный оптический привод 3Q

Брестская, Микашевичи

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Привод DVD-rw

10 р.

Привод DVD-rw

Брест

Оптический привод LG GH 22 NS 50

20 р.

Оптический привод LG GH 22 NS 50

Брестская, Ивацевичи

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dvd привод

20 р.

dvd привод

Брест

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Оптический Привод DVD RW

9 р.

Оптический Привод DVD RW

Брест

Дисковод

10 р.

Дисковод

Брестская, Ляховичи

Оптический привод

Договорная

Оптический привод

Брест

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Привод двд на ноутбук открывается но засорился

10 р.

Привод двд на ноутбук открывается но засорился

Брестская, Пинск

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Привод du-8a5lh

15 р.

Привод du-8a5lh

Брест

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Дисковод (Привод)

10 р.

Дисковод (Привод)

Брест

Привод DVD RW DVD RAM LITE-ON DH-20A3P Черный

35 р.

Привод DVD RW DVD RAM LITE-ON DH-20A3P Черный

Брест

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Дисковод к ноутбуку 11 мм

10 р.

Дисковод к ноутбуку 11 мм

Брестская, Барановичи

Комплектующие для компьютера

Договорная

Комплектующие для компьютера

Брест

Dvd приводы для ноутбука

20 р.

Dvd приводы для ноутбука

Брестская, Барановичи

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Dvd rom приводы

Договорная

Dvd rom приводы

Брест

Привод DVD для ПК

10 р.

Привод DVD для ПК

Брестская, Барановичи

Оптический диск DVD привод к ноутбуку.

15 р.

Оптический диск DVD привод к ноутбуку.

Брестская, Барановичи

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DVD привод для ноутбука

15 р.

DVD привод для ноутбука

Брестская, Барановичи

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Гибкий диск Floppy disk

Договорная

Гибкий диск Floppy disk

Брестская, Барановичи

оптический привод ( дисковод )

7 р.

оптический привод ( дисковод )

Брест

оптические привода IDE

4 р.

оптические привода IDE

Брестская, Ляховичи

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оптический привод macbook pro air A1286

20 р.

оптический привод macbook pro air A1286

Брест

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СД ром

10 р.

СД ром

Брестская, Другие города

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Привод для дискеты

10 р.

Привод для дискеты

Брестская, Барановичи

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DvD привод для дисков

40 р.

DvD привод для дисков

Брестская, Пинск

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Дискетный привод

Бесплатно

Дискетный привод

Брестская, Пинск

Windows home 10 64 bit диск. Лицензия.

40 р.

Windows home 10 64 bit диск. Лицензия.

Брестская, Пинск

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Дисководы

20 р.

Дисководы

Брестская, Жабинка

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Оптический привод DVD RW Asus

Договорная

Оптический привод DVD RW Asus

Брест

Оптический привод для ноутбука dvd write sn-208

9 р.

Оптический привод для ноутбука dvd write sn-208

Брестская, Береза

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Товары с доставкой от магазинов

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

1 000 р.

Комплект I9 9900K + МП ASRock Z390 PRO4

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

1 р.

Заглушка DVD привода дисковода для ноутбука Asus X553M Асус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Онлайн-заказ

158 р.
129 р.-18%

Привод Asus SDRW-08D2S-U Lite

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Онлайн-заказ

87.04 р.

DVD привод ASUS SDRW-08U1MT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Онлайн-заказ

121.05 р.

Оптический привод LITE-ON eBAU108 Black (Retail)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод LG GP57ES40

Онлайн-заказ

122.75 р.

DVD привод LG GP57ES40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02

Онлайн-заказ

53.64 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Онлайн-заказ

60.97 р.

DVD привод Gembird DVD-USB-02-SV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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