Оборудование для салонов красоты в Брестской области
80 р.
Кушетка
Брест
100 р.
Кушетка
Брест
1 800 р.
Парикмахерское Зеркало двухстороннее
Брестская, Пинск
2 200 р.
Барбер кресло
Брестская, Пинск
270 р.
Напольный кулер
Брестская, Пинск
300 р.
Маникюрный стол с вытяжкой
Брестская, Ивацевичи
500 р.
Парикмахерский стул
Брестская, Кобрин
50 р.
Кушетка
Брестская, Пинск
300 р.
Педикюрное кресло
Брестская, Барановичи
70 р.
Сушуар
Брестская, Пинск
Договорная
Аппарат мульти коррекции фигуры RESOLADY RUIKD
Брестская, Пинск
9 900 р.
Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro
Брестская, Барановичи
70 р.
Тележка косметологическая
Брестская, Барановичи
100 р.
Тату машинка
Брестская, Пинск
480 р.
НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)
Брестская, Барановичи
200 р.
Кушетка косметологическая
Брестская, Барановичи
60 р.
Стол маникюрный
Брестская, Береза
1 500 р.
Проф. Станция для перманентного макияжа
Брестская, Барановичи
500 р.
Педикюрное кресло
Брест
2 600 р.
Кресло косметологическое
Брестская, Береза
120 р.
Маникюрный стол. Стол для маникюра.
Брест
250 р.
Гримерный стол
Брест
300 р.
Кушетка
Брест
60 р.
Тележка косметологическая
Брест
250 р.
Гримерный стол (для бровиста)
Брест
700 р.
Кушетка массажная
Брестская, Пинск
270 р.
Оборудование для наращивания ресниц
Брестская, Береза
30 р.
Подушка для наращивания ресниц
Брест
670 р.
Кресло косметологические
Брест
Договорная
Оборудование для маникюра
Брестская, Пинск
210 р.
Кушетка косметологическая Timbale
Брест
139.99 р.
Кушетка косметологическая
Брест
120 р.
Кушетка/массажный стол
Брест
80 р.
Стол для маникюра
Брест
140 р.
Стол маникюрный
Брестская, Кобрин
180 р.
Парикмахерская промышленная стойка.Есть держатели
Брестская, Пинск
Договорная
Мойка парикмахерская РБ
Брестская, Пинск
520 р.
Кресло педикюрное
Брест
80 р.
Маникюрный стол
Брест
200 р.
Кушетка для массажа, косметических процедур.
Брестская, Барановичи
10 900 р.
Оборудование косметическое Slim Beauty
Брестская, Береза
200 р.
Кушетка
Брест
110 р.
Кушетка
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский