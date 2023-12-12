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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Брестской области

80 р.

Кушетка

Брест

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Кушетка

100 р.

Кушетка

Брест

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Парикмахерское Зеркало двухстороннее

1 800 р.

Парикмахерское Зеркало двухстороннее

Брестская, Пинск

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Барбер кресло

2 200 р.

Барбер кресло

Брестская, Пинск

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Напольный кулер

270 р.

Напольный кулер

Брестская, Пинск

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Маникюрный стол с вытяжкой

300 р.

Маникюрный стол с вытяжкой

Брестская, Ивацевичи

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Парикмахерский стул

500 р.

Парикмахерский стул

Брестская, Кобрин

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Кушетка

50 р.

Кушетка

Брестская, Пинск

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Педикюрное кресло

300 р.

Педикюрное кресло

Брестская, Барановичи

Сушуар

70 р.

Сушуар

Брестская, Пинск

Аппарат мульти коррекции фигуры RESOLADY RUIKD

Договорная

Аппарат мульти коррекции фигуры RESOLADY RUIKD

Брестская, Пинск

Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro

9 900 р.

Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro

Брестская, Барановичи

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Тележка косметологическая

70 р.

Тележка косметологическая

Брестская, Барановичи

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Тату машинка

100 р.

Тату машинка

Брестская, Пинск

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НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)

480 р.

НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)

Брестская, Барановичи

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Кушетка косметологическая

200 р.

Кушетка косметологическая

Брестская, Барановичи

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Стол маникюрный

60 р.

Стол маникюрный

Брестская, Береза

Проф. Станция для перманентного макияжа

1 500 р.

Проф. Станция для перманентного макияжа

Брестская, Барановичи

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Педикюрное кресло

500 р.

Педикюрное кресло

Брест

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Кресло косметологическое

2 600 р.

Кресло косметологическое

Брестская, Береза

Маникюрный стол. Стол для маникюра.

120 р.

Маникюрный стол. Стол для маникюра.

Брест

Доставка по Беларуси
Гримерный стол

250 р.

Гримерный стол

Брест

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Кушетка

300 р.

Кушетка

Брест

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Тележка косметологическая

60 р.

Тележка косметологическая

Брест

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Гримерный стол (для бровиста)

250 р.

Гримерный стол (для бровиста)

Брест

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Кушетка массажная

700 р.

Кушетка массажная

Брестская, Пинск

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Оборудование для наращивания ресниц

270 р.

Оборудование для наращивания ресниц

Брестская, Береза

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Подушка для наращивания ресниц

30 р.

Подушка для наращивания ресниц

Брест

Кресло косметологические

670 р.

Кресло косметологические

Брест

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Оборудование для маникюра

Договорная

Оборудование для маникюра

Брестская, Пинск

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Кушетка косметологическая Timbale

210 р.

Кушетка косметологическая Timbale

Брест

Кушетка косметологическая

139.99 р.

Кушетка косметологическая

Брест

Кушетка/массажный стол

120 р.

Кушетка/массажный стол

Брест

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Стол для маникюра

80 р.

Стол для маникюра

Брест

Стол маникюрный

140 р.

Стол маникюрный

Брестская, Кобрин

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Парикмахерская промышленная стойка.Есть держатели

180 р.

Парикмахерская промышленная стойка.Есть держатели

Брестская, Пинск

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Мойка парикмахерская РБ

Договорная

Мойка парикмахерская РБ

Брестская, Пинск

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Кресло педикюрное

520 р.

Кресло педикюрное

Брест

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Маникюрный стол

80 р.

Маникюрный стол

Брест

Кушетка для массажа, косметических процедур.

200 р.

Кушетка для массажа, косметических процедур.

Брестская, Барановичи

Оборудование косметическое Slim Beauty

10 900 р.

Оборудование косметическое Slim Beauty

Брестская, Береза

Кушетка

200 р.

Кушетка

Брест

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Кушетка

110 р.

Кушетка

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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