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Компьютерная техника

Ноутбуки в Брестской области

(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

499 р.

(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

Брестская, Барановичи

Договорная

ASUS ROG Zephyrus M16 i9, NVIDIA GeForce RTX4090

Брестская, Пинск

Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

450 р.

Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

Брест

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Договорная

Бу

Брестская, Белоозёрск

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Продам MacBook Pro 13-inch 2017

2 000 р.

Продам MacBook Pro 13-inch 2017

Брестская, Столин

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ИГРОВОЙ НОУТБУК

1 200 р.

ИГРОВОЙ НОУТБУК

Брест

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ASUS K56CM

230 р.

ASUS K56CM

Брестская, Каменец

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Ноутбук Samsung r 518 da02ua

120 р.

Ноутбук Samsung r 518 da02ua

Брестская, Пинск

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14'' Hp ProBook 640 i5 16Gb SSD 256Gb Bluetooth

750 р.

14'' Hp ProBook 640 i5 16Gb SSD 256Gb Bluetooth

Брест

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Ноутбук HP 15.6 8/500GB

450 р.

Ноутбук HP 15.6 8/500GB

Брест

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ноутбук HP 4730s (в идеальном состоянии)

585 р.

ноутбук HP 4730s (в идеальном состоянии)

Брест

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Ноутбук

190 р.

Ноутбук

Брест

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MacBook Air 2020

2 200 р.

MacBook Air 2020

Брест

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Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DV-HN279

2 300 р.

Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DV-HN279

Брестская, Пинск

Asus vivobook s Торг

900 р.

Asus vivobook s Торг

Брестская, Иваново

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Ноутбук FUJITSU computers SIEMENS AMILO PRO V2085

50 р.

Ноутбук FUJITSU computers SIEMENS AMILO PRO V2085

Брестская, Барановичи

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Lenovo 4ядра/8Gb DDR/500Gb/Radeon 2Gb

455 р.

Lenovo 4ядра/8Gb DDR/500Gb/Radeon 2Gb

Брестская, Барановичи

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Ноутбук DELL INSPIRON N5110

600 р.

Ноутбук DELL INSPIRON N5110

Брест

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Ноутбук Lenovo V15-IIL 82C500NRRU

1 300 р.

Ноутбук Lenovo V15-IIL 82C500NRRU

Брест

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MacBook Pro 13, 2017

1 450 р.

MacBook Pro 13, 2017

Брест

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Ноутбук ASUS игровой 17''. Рассрочка

Договорная

Ноутбук ASUS игровой 17''. Рассрочка

Брест

Доставка по Беларуси
MacBook Air

800 р.

MacBook Air

Брест

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Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DD-BQ121

3 000 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DD-BQ121

Брестская, Барановичи

Ноутбук lenovo

200 р.

Ноутбук lenovo

Брестская, Пинск

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ноутбук офисный НР 256 РАССРОЧКА

Договорная

ноутбук офисный НР 256 РАССРОЧКА

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
HP ChromeBook C640 PRO i5-10310/8/64gb ChromeOs

720 р.

HP ChromeBook C640 PRO i5-10310/8/64gb ChromeOs

Брест

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Acer E1-531

375 р.

Acer E1-531

Брестская, Барановичи

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Ноутбук HP Pavilion dv5000

90 р.

Ноутбук HP Pavilion dv5000

Брестская, Барановичи

Ноутбук

950 р.

Ноутбук

Брест

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Ноутбук ASUS VivoBook 17

1 100 р.

Ноутбук ASUS VivoBook 17

Брест

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Ноутбук_ Macbook Pro 15

Договорная

Ноутбук_ Macbook Pro 15

Брестская, Кобрин

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Ноутбук Lenovo

790 р.

Ноутбук Lenovo

Брест

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Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15

5 990 р.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Брест

Lenovo G580, Intel i5, GeForce GT635m 2Гб, SSD

520 р.

Lenovo G580, Intel i5, GeForce GT635m 2Гб, SSD

Брестская, Барановичи

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Acer A315-21G, AMD A9,Radeon 530 2 Гб, SSD, FullHD

650 р.

Acer A315-21G, AMD A9,Radeon 530 2 Гб, SSD, FullHD

Брестская, Барановичи

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Ноутбук Huawei Mate book 13 2021 года

1 300 р.

Ноутбук Huawei Mate book 13 2021 года

Брест

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ASUS X541SA, Intel 4 ядра, отличная батарея

370 р.

ASUS X541SA, Intel 4 ядра, отличная батарея

Брестская, Барановичи

Lenovo G560 (2 ядра 2.5GHz/4Gb/320Gb/IntelHD/DVD)

260 р.

Lenovo G560 (2 ядра 2.5GHz/4Gb/320Gb/IntelHD/DVD)

Брестская, Пинск

Ноутбук Toshiba Satellite L850

210 р.

Ноутбук Toshiba Satellite L850

Брестская, Барановичи

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Ультрабук Machcreator-L

1 699 р.

Ультрабук Machcreator-L

Брестская, Пинск

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Игровой ноутбук Asus Tuf Gaming F15

1 800 р.

Игровой ноутбук Asus Tuf Gaming F15

Брестская, Пинск

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Ноутбук HP 15s-eq2000nw (15.6''FHD)

1 420 р.

Ноутбук HP 15s-eq2000nw (15.6''FHD)

Брестская, Кобрин

Ноутбук Dell Latitude 7300 (13.3'')

1 290 р.

Ноутбук Dell Latitude 7300 (13.3'')

Брестская, Кобрин

Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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