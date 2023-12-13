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Бюро находок в Брестской области

Нашёл карту info post

Договорная

Нашёл карту info post

Брест

Договорная

вод.удостоверение

Брест

Пропала собака

Договорная

Пропала собака

Брест

Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)

Договорная

Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)

Брестская, Пинск

Договорная

Потерял наушники в маршрутке 12

Брест

Утеряно кольцо

Договорная

Утеряно кольцо

Брест

Договорная

Бюро находок

Брестская, Барановичи

Договорная

Колпак рено

Брест

Договорная

Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в

Брест

Найдено

Договорная

Найдено

Брестская, Барановичи

Договорная

Найдена флешка

Брест

Старые белорусские рубли настоящие

Договорная

Старые белорусские рубли настоящие

Брест

Найдены ключи от автомобиля Ситроен

Договорная

Найдены ключи от автомобиля Ситроен

Брест

Ключница с ключами

Договорная

Ключница с ключами

Брестская, Барановичи

Потеряли оба наушника

Договорная

Потеряли оба наушника

Брест

Найден кот

Договорная

Найден кот

Брест

утерян штатив от трактора

Договорная

утерян штатив от трактора

Брестская, Барановичи

Утеряна шапка-шлем детская Lassie

Договорная

Утеряна шапка-шлем детская Lassie

Брест

Договорная

Утеряна карта Зебра

Брестская, Барановичи

Серёжка потерялась

Договорная

Серёжка потерялась

Брест

Договорная

найден телефон

Брестская, Пинск

Ключи SMART (Смарт) утеряны

Договорная

Ключи SMART (Смарт) утеряны

Брест

Найден кошелек

Договорная

Найден кошелек

Брестская, Барановичи

Найден колпак на WV 16 дюймов

Договорная

Найден колпак на WV 16 дюймов

Брест

Утерян регистрационный знак.

Договорная

Утерян регистрационный знак.

Брест

Договорная

утеряна связка ключей

Брестская, Барановичи

Договорная

Найдена золотая серёжка

Брест

Найдены ключи в районе Ледового

Договорная

Найдены ключи в районе Ледового

Брест

Договорная

прочее

Брестская, Барановичи

Договорная

Утеряно

Брестская, Пинск

Найден кот

Договорная

Найден кот

Брест

Договорная

Бюро находок

Брестская, Барановичи

Бюро находок

Договорная

Бюро находок

Брест

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Брестская, Барановичи

ключи

Договорная

ключи

Брест

Договорная

Очки с голубой оправой в чехле

Брест

Договорная

Утерен детский рюкзак

Брестская, Барановичи

Договорная

Утеряны связка ключей

Брест

Потерявшаяся собака ищет своего хозяина

Договорная

Потерявшаяся собака ищет своего хозяина

Брест

Договорная

Телефон Самсунг

Брест

Договорная

Потеряли 3 ключа в районе 13 школы

Брестская, Барановичи

Найден ключь

Договорная

Найден ключь

Брест

Чей пёсик

Договорная

Чей пёсик

Брестская, Барановичи

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