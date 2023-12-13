Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Брестской области
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Нашёл карту info post
Брест
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вод.удостоверение
Брест
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Пропала собака
Брест
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Нашёл телефон редми 9 (На площади Ленина)
Брестская, Пинск
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Потерял наушники в маршрутке 12
Брест
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Утеряно кольцо
Брест
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Бюро находок
Брестская, Барановичи
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Колпак рено
Брест
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Утеряны ключи от автомобиля хюндай и от квартиры в
Брест
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Найдено
Брестская, Барановичи
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Найдена флешка
Брест
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Старые белорусские рубли настоящие
Брест
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Найдены ключи от автомобиля Ситроен
Брест
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Ключница с ключами
Брестская, Барановичи
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Потеряли оба наушника
Брест
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Найден кот
Брест
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утерян штатив от трактора
Брестская, Барановичи
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Утеряна шапка-шлем детская Lassie
Брест
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Утеряна карта Зебра
Брестская, Барановичи
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Серёжка потерялась
Брест
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найден телефон
Брестская, Пинск
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Ключи SMART (Смарт) утеряны
Брест
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Найден кошелек
Брестская, Барановичи
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Найден колпак на WV 16 дюймов
Брест
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Утерян регистрационный знак.
Брест
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утеряна связка ключей
Брестская, Барановичи
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Найдена золотая серёжка
Брест
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Найдены ключи в районе Ледового
Брест
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прочее
Брестская, Барановичи
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Утеряно
Брестская, Пинск
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Найден кот
Брест
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Бюро находок
Брестская, Барановичи
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Бюро находок
Брест
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Найдены ключи
Брестская, Барановичи
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ключи
Брест
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Очки с голубой оправой в чехле
Брест
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Утерен детский рюкзак
Брестская, Барановичи
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Утеряны связка ключей
Брест
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Потерявшаяся собака ищет своего хозяина
Брест
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Телефон Самсунг
Брест
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Потеряли 3 ключа в районе 13 школы
Брестская, Барановичи
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Найден ключь
Брест
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Чей пёсик
Брестская, Барановичи