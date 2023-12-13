Бизнес в сфере услуг в Брестской области
16 500 р.
Продам свадебный декор. Готовый бизнес
Брестская, Кобрин
92 025.70 р.
Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc
Брест
Договорная
Действующее бюро переводов
Брест
Договорная
Закупаем у населения железо
Брестская, Барановичи
58 000 р.
Шиномонтаж на Фомина
Брест
9 499 р.
Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт
Брест
1 000 р.
Ищу инвестора
Брест
50 000 р.
Парикмахерская
Брест
320 р.
Студия для бьюти мастеров
Брест
130 р.
Кастовый аппарат
Брестская, Кобрин
Договорная
Готовый бизнес, студия красоты
Брест
26 000 р.
Готовый бизнес, торговый остров
Брест
48 000 р.
Маршрут 21
Брест
31 000 р.
ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.
Брест
4 990 р.
Место под рекламные конструкции в центре города
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Ростовые куклы
Брест
12 500 р.
Готовый бизнес
Брестская, Пинск
Договорная
Место парикмахера
Брестская, Кобрин
30 000 р.
Караоке бокс
Брест
Договорная
Вейдинг, пассивный доход.
Брестская, Барановичи
Договорная
Такси
Брест
34 000 р.
Студия косметологии
Брест
79 332.50 р.
Действующий бизнес по вывозу мусора
Брест
25 000 р.
Готовый бизнес Мебель на заказ
Брест
26 973.05 р.
Соляная комната в Бресте
Брест
3 333 р.
Обувная мастерская
Брестская, Ивацевичи
15 000 р.
Билборд
Брест
15 000 р.
Квест. Готовый бизнес.
Брест
2 000 р.
Аттракцион Лодочки
Брестская, Другие города
5 000 р.
Студия кабинет парикмахерская
Брест
15 000 р.
Билборд
Брест
11 999 р.
Цех по переработке фруктов и овощей на сок
Брестская, Барановичи