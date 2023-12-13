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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Бизнес в сфере услуг в Брестской области

Продам свадебный декор. Готовый бизнес

16 500 р.

Продам свадебный декор. Готовый бизнес

Брестская, Кобрин

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

92 025.70 р.

Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc

Брест

Договорная

Действующее бюро переводов

Брест

Договорная

Закупаем у населения железо

Брестская, Барановичи

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Шиномонтаж на Фомина

58 000 р.

Шиномонтаж на Фомина

Брест

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Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт

9 499 р.

Продаётся (по цене оборудования) кофе-поинт

Брест

Ищу инвестора

1 000 р.

Ищу инвестора

Брест

50 000 р.

Парикмахерская

Брест

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Студия для бьюти мастеров

320 р.

Студия для бьюти мастеров

Брест

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Кастовый аппарат

130 р.

Кастовый аппарат

Брестская, Кобрин

Готовый бизнес, студия красоты

Договорная

Готовый бизнес, студия красоты

Брест

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Готовый бизнес, торговый остров

26 000 р.

Готовый бизнес, торговый остров

Брест

Маршрут 21

48 000 р.

Маршрут 21

Брест

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ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.

31 000 р.

ПВЗ Пункт выдачи Вайлдберрис/Озон.

Брест

Место под рекламные конструкции в центре города

4 990 р.

Место под рекламные конструкции в центре города

Брестская, Барановичи

Ростовые куклы

1 400 р.

Ростовые куклы

Брест

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Готовый бизнес

12 500 р.

Готовый бизнес

Брестская, Пинск

Место парикмахера

Договорная

Место парикмахера

Брестская, Кобрин

Караоке бокс

30 000 р.

Караоке бокс

Брест

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Вейдинг, пассивный доход.

Договорная

Вейдинг, пассивный доход.

Брестская, Барановичи

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Договорная

Такси

Брест

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34 000 р.

Студия косметологии

Брест

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Действующий бизнес по вывозу мусора

79 332.50 р.

Действующий бизнес по вывозу мусора

Брест

Готовый бизнес Мебель на заказ

25 000 р.

Готовый бизнес Мебель на заказ

Брест

Соляная комната в Бресте

26 973.05 р.

Соляная комната в Бресте

Брест

3 333 р.

Обувная мастерская

Брестская, Ивацевичи

Билборд

15 000 р.

Билборд

Брест

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Квест. Готовый бизнес.

15 000 р.

Квест. Готовый бизнес.

Брест

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Аттракцион Лодочки

2 000 р.

Аттракцион Лодочки

Брестская, Другие города

Студия кабинет парикмахерская

5 000 р.

Студия кабинет парикмахерская

Брест

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Билборд

15 000 р.

Билборд

Брест

Цех по переработке фруктов и овощей на сок

11 999 р.

Цех по переработке фруктов и овощей на сок

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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