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ЭлектроникаФототехника и оптика

Бинокли и телескопы в Брестской области

Телескоп Мицар,полный комплект.

850 р.

Телескоп Мицар,полный комплект.

Брестская, Ивацевичи

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Бинокль Слледопыт

150 р.

Бинокль Слледопыт

Брестская, Барановичи

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Бинокль японский до 30х

350 р.

Бинокль японский до 30х

Брестская, Кобрин

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Монокуляр МП 12*45 комз Бинокль

270 р.

Монокуляр МП 12*45 комз Бинокль

Брестская, Пинск

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Бинокль

650 р.

Бинокль

Брестская, Столин

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Труба Подзорная ТУРИСТ-4 1990 г СССР НОВАЯ

320 р.

Труба Подзорная ТУРИСТ-4 1990 г СССР НОВАЯ

Брест

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Бинокль

200 р.

Бинокль

Брестская, Береза

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Бинокль Steiner SKYHAWK 4.0 8x42

850 р.

Бинокль Steiner SKYHAWK 4.0 8x42

Брестская, Малорита

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Бинокль Praktica Falcon 10x50 (черный)

130 р.

Бинокль Praktica Falcon 10x50 (черный)

Брест

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Бинокль tasco 60*80

150 р.

Бинокль tasco 60*80

Брест

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Бинокль цифровой ночного видения. НОВЫЙ

299 р.

Бинокль цифровой ночного видения. НОВЫЙ

Брест

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Бинокль

1 100 р.

Бинокль

Брест

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Бинокль

Договорная

Бинокль

Брест

Зрительная труба Yukon 20-50x50

185 р.

Зрительная труба Yukon 20-50x50

Брестская, Пружаны

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Телескоп рефрактор 4''

1 500 р.

Телескоп рефрактор 4''

Брестская, Кобрин

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Монокуляр МП 8*30 СССР Бинокль

225 р.

Монокуляр МП 8*30 СССР Бинокль

Брестская, Пинск

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Бинокль Baigish БПЦ3 12х45

200 р.

Бинокль Baigish БПЦ3 12х45

Брестская, Барановичи

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Подзорная труба

150 р.

Подзорная труба

Брест

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Телескоп OTA GSO 10'' Delta Optical (торг)

2 999 р.

Телескоп OTA GSO 10'' Delta Optical (торг)

Брест

Прибор

80 р.

Прибор

Брест

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Бинокль ночного видения

165 р.

Бинокль ночного видения

Брестская, Другие города

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Бинокль Carl Zeiss Binoctar (торг)

555 р.

Бинокль Carl Zeiss Binoctar (торг)

Брест

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Телескоп Levenhuk Blitz 114 PLUS

800 р.

Телескоп Levenhuk Blitz 114 PLUS

Брестская, Иваново

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Телескоп Диагостини

120 р.

Телескоп Диагостини

Брестская, Пинск

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Бинокль театральный

120 р.

Бинокль театральный

Брест

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Труба подзорная СССР 20/50

100 р.

Труба подзорная СССР 20/50

Брест

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Монтировка Добсона для телескопа. Штатив, подставк

50 р.

Монтировка Добсона для телескопа. Штатив, подставк

Брест

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Турист-фл

150 р.

Турист-фл

Брестская, Пинск

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Бинокль NAVIGATOR

190 р.

Бинокль NAVIGATOR

Брестская, Барановичи

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Бинокли Nicon Aculon

Договорная

Бинокли Nicon Aculon

Брест

Бинокль Вебер классик бпц 15/50 и удочки

299 р.

Бинокль Вебер классик бпц 15/50 и удочки

Брест

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Кофр

45 р.

Кофр

Брестская, Иваново

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БИНОКЛЬ SWAROVSKI OPTIK HABICHT премиум

4 150 р.

БИНОКЛЬ SWAROVSKI OPTIK HABICHT премиум

Брест

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Бинокль

25 р.

Бинокль

Брестская, Барановичи

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Телескоп SVBONY SV48P + окуляр + диагональ

799 р.

Телескоп SVBONY SV48P + окуляр + диагональ

Брестская, Столин

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Бинокль

45 р.

Бинокль

Брестская, Пружаны

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Кофр к биноклю Б6 Б8 Новый

70 р.

Кофр к биноклю Б6 Б8 Новый

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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