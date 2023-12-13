logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Батареи, радиаторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Брестской области

Батареи (радиаторы) для отопления

18.72 р.

Батареи (радиаторы) для отопления

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея отопления

110 р.

Батарея отопления

Брест

Батарея чугунная - 10 рёбер

110 р.

Батарея чугунная - 10 рёбер

Брестская, Кобрин

badge-icon
Термостат умный

100 р.

Термостат умный

Брест

badge-icon
Радиатор чугунный РС100-1,0 новый (остаток)

Договорная

Радиатор чугунный РС100-1,0 новый (остаток)

Брестская, Барановичи

Батареи чугунные

Договорная

Батареи чугунные

Брестская, Барановичи

badge-icon
Клапан двух ходовой с сервоприводом

Договорная

Клапан двух ходовой с сервоприводом

Брестская, Пинск

Змеевик

70 р.

Змеевик

Брестская, Барановичи

badge-icon
Радиаторы отопления стальные, алюмин., биметал. Kermi, Lemax, Brugman, STH

Договорная

Радиаторы отопления стальные, алюмин., биметал. Kermi, Lemax, Brugman, STH

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Узел нижнего подвода батареи новый

30 р.

Узел нижнего подвода батареи новый

Брест

badge-icon
Батарея отопления

100 р.

Батарея отопления

Брест

badge-icon
Радиаторы стальные, алюминевые, биметаллические

Договорная

Радиаторы стальные, алюминевые, биметаллические

Брест

Кран

7 р.

Кран

Брестская, Пинск

badge-icon
Продам обогреватель

100 р.

Продам обогреватель

Брест

Конвектор

100 р.

Конвектор

Брестская, Малорита

badge-icon
Радиаторы Лемакс

Договорная

Радиаторы Лемакс

Брестская, Барановичи

Доставка
Электрический конвектор

100 р.

Электрический конвектор

Брест

badge-icon
Масляный обогреватель

40 р.

Масляный обогреватель

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Промывка систем отопления и ремонт. Сантехника

Договорная

Промывка систем отопления и ремонт. Сантехника

Брестская, Барановичи

badge-icon
Комплект кранов Giacomini R470FX003

70 р.

Комплект кранов Giacomini R470FX003

Брест

Радиатор отопительный

340 р.

Радиатор отопительный

Брестская, Лунинец

Радиатор биометалический

180 р.

Радиатор биометалический

Брестская, Ганцевичи

Полотенцесушитель

45 р.

Полотенцесушитель

Брест

12 р.

Батареи чугунные,старого образца

Брестская, Барановичи

Экран на радиатор

20 р.

Экран на радиатор

Брест

badge-icon
Радиатор Kermi - 2шт

790 р.

Радиатор Kermi - 2шт

Брест

Батарея отопления

360 р.

Батарея отопления

Брест

Радиатор

120 р.

Радиатор

Брестская, Барановичи

Радиатор отопления Керми

200 р.

Радиатор отопления Керми

Брест

badge-icon
Экран металлический на радиатор

20 р.

Экран металлический на радиатор

Брест

Кронштейн для радиаторов, комплект монтажный

Договорная

Кронштейн для радиаторов, комплект монтажный

Брест

Продам буржуйку в гараж

350 р.

Продам буржуйку в гараж

Брестская, Малорита

badge-icon
Радиатор

160 р.

Радиатор

Брест

Чугунные батареи (1-7, 2-6, 1-4 /шт-ребра)

250 р.

Чугунные батареи (1-7, 2-6, 1-4 /шт-ребра)

Брестская, Барановичи

Продам радиаторы (батареи)

9 р.

Продам радиаторы (батареи)

Брестская, Барановичи

Радиатор алюминиевый / биметаллический Standard Hidravlika

19 р.

Радиатор алюминиевый / биметаллический Standard Hidravlika

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея чугунная

6 р.

Батарея чугунная

Брест

полотенцесушитель

30 р.

полотенцесушитель

Брестская, Пинск

badge-icon
Чугунная батарея

Договорная

Чугунная батарея

Брест

badge-icon
Радиатор

80 р.

Радиатор

Брестская, Ивацевичи

Термоголовки

30 р.

Термоголовки

Брестская, Барановичи

Радиатор алюминиевый

28 р.

Радиатор алюминиевый

Брестская, Пинск

120 р.

Радиатор отопления ЛК 11-506

Брестская, Кобрин

Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки