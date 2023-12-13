Товары от Куфар Маркета
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Бандажи в Брестской области
25 р.
Пояс для спины
Брест
45 р.
Корсет ортопедический для спины
Брестская, Барановичи
Договорная
Пояс дэзо и отводящая подушка
Брестская, Дрогичин
48 р.
Бандаж на плечевой сустав Orlett
Брестская, Барановичи
30 р.
Бандаж голеностопа
Брест
22 р.
Пояс бандаж эластичный для беременных Tonus Elast
Брест
10 р.
Стремена павлика
Брест
49 р.
Корсет грудопоясничный
Брест
20 р.
Бандаж послеоперационный размер (L)
Брест
45 р.
Корсет грудо поясничный
Брест
20 р.
Бандаж фиксирующий грыжевой паховый НОВЫЙ
Брестская, Барановичи
25 р.
Корректор осанки
Брест
45 р.
Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Trives
Брест
5 р.
Корректор осанки
Брест
60 р.
Бондаж
Брест
45 р.
Товары для красоты и здоровья.
Брестская, Пинск
7 р.
Бандаж для беременных
Брестская, Барановичи
20 р.
Бандаж
Брест
30 р.
Бандаж на плечевой сустав
Брестская, Белоозёрск
10 р.
Бондаж( шина) детский
Брестская, Пинск
25 р.
Бандаж послеоперационный
Брест
30 р.
Корректор осанки
Брестская, Пинск
90 р.
Подушка отводящая послеоперационная
Брестская, Кобрин
10 р.
Корсет для спины
Брест
25 р.
Суппорт бедра
Брест
30 р.
Бандаж паховый L
Брест
45 р.
Бандаж фиксируются плечевой
Брест
25 р.
Корректор осанки
Брест
10 р.
Бандаж на небольшой животик
Брест
50 р.
Бандаж грудопоясничный
Брест
25 р.
Бондаж
Брест
10 р.
Корсет для осанки
Брест
20 р.
Пояс утягивающий корректирующий фигуру
Брестская, Кобрин
20 р.
Шина детская на тазобедренный сустав
Брестская, Жабинка
15 р.
Медицинские товары
Брест
23 р.
Медицинские товары
Брест
15 р.
Бандаж
Брест
5 р.
Бандаж
Брест
40 р.
Бандаж для стомы послеоперационный
Брестская, Пинск
72 р.
Бандаж фиксирующий на плечевой сустав
Брест
18 р.
Реклинатор
Брестская, Жабинка
25 р.
Согревающий пояс из овечьей шерсти
Брестская, Пинск
20 р.
Корректор осанки (магнитный)
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
4.50 р.
Бандаж для лица.
Минск, Заводской
14.90 р.
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace
Минск, Центральный
14.90 р.
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power
Минск, Центральный
120 р.
Подушка отводящая (абдукционная)
Минск, Центральный