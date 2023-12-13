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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Брестской области

Пояс для спины

25 р.

Пояс для спины

Брест

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Корсет ортопедический для спины

45 р.

Корсет ортопедический для спины

Брестская, Барановичи

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Пояс дэзо и отводящая подушка

Договорная

Пояс дэзо и отводящая подушка

Брестская, Дрогичин

Бандаж на плечевой сустав Orlett

48 р.

Бандаж на плечевой сустав Orlett

Брестская, Барановичи

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Бандаж голеностопа

30 р.

Бандаж голеностопа

Брест

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Пояс бандаж эластичный для беременных Tonus Elast

22 р.

Пояс бандаж эластичный для беременных Tonus Elast

Брест

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Стремена павлика

10 р.

Стремена павлика

Брест

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Корсет грудопоясничный

49 р.

Корсет грудопоясничный

Брест

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Бандаж послеоперационный размер (L)

20 р.

Бандаж послеоперационный размер (L)

Брест

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Корсет грудо поясничный

45 р.

Корсет грудо поясничный

Брест

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Бандаж фиксирующий грыжевой паховый НОВЫЙ

20 р.

Бандаж фиксирующий грыжевой паховый НОВЫЙ

Брестская, Барановичи

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Корректор осанки

25 р.

Корректор осанки

Брест

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Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Trives

45 р.

Корсет ортопедический пояснично-крестцовый Trives

Брест

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Корректор осанки

5 р.

Корректор осанки

Брест

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Бондаж

60 р.

Бондаж

Брест

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Товары для красоты и здоровья.

45 р.

Товары для красоты и здоровья.

Брестская, Пинск

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Бандаж для беременных

7 р.

Бандаж для беременных

Брестская, Барановичи

Бандаж

20 р.

Бандаж

Брест

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Бандаж на плечевой сустав

30 р.

Бандаж на плечевой сустав

Брестская, Белоозёрск

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Бондаж( шина) детский

10 р.

Бондаж( шина) детский

Брестская, Пинск

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Бандаж послеоперационный

25 р.

Бандаж послеоперационный

Брест

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Корректор осанки

30 р.

Корректор осанки

Брестская, Пинск

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Подушка отводящая послеоперационная

90 р.

Подушка отводящая послеоперационная

Брестская, Кобрин

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Корсет для спины

10 р.

Корсет для спины

Брест

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Суппорт бедра

25 р.

Суппорт бедра

Брест

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Бандаж паховый L

30 р.

Бандаж паховый L

Брест

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Бандаж фиксируются плечевой

45 р.

Бандаж фиксируются плечевой

Брест

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Корректор осанки

25 р.

Корректор осанки

Брест

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Бандаж на небольшой животик

10 р.

Бандаж на небольшой животик

Брест

Бандаж грудопоясничный

50 р.

Бандаж грудопоясничный

Брест

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Бондаж

25 р.

Бондаж

Брест

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Корсет для осанки

10 р.

Корсет для осанки

Брест

Пояс утягивающий корректирующий фигуру

20 р.

Пояс утягивающий корректирующий фигуру

Брестская, Кобрин

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Шина детская на тазобедренный сустав

20 р.

Шина детская на тазобедренный сустав

Брестская, Жабинка

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Медицинские товары

15 р.

Медицинские товары

Брест

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Медицинские товары

23 р.

Медицинские товары

Брест

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Брест

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Бандаж

5 р.

Бандаж

Брест

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Бандаж для стомы послеоперационный

40 р.

Бандаж для стомы послеоперационный

Брестская, Пинск

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Бандаж фиксирующий на плечевой сустав

72 р.

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав

Брест

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Реклинатор

18 р.

Реклинатор

Брестская, Жабинка

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Согревающий пояс из овечьей шерсти

25 р.

Согревающий пояс из овечьей шерсти

Брестская, Пинск

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Корректор осанки (магнитный)

20 р.

Корректор осанки (магнитный)

Брестская, Пинск

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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