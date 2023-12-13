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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Брестской области

Экран для ванны

200 р.

Экран для ванны

Брест

Держатель для туалетной бумаги из чугуна

50 р.

Держатель для туалетной бумаги из чугуна

Брест

Поглотитель влаги (контейнер, без таблетки)

25 р.

Поглотитель влаги (контейнер, без таблетки)

Брестская, Барановичи

Накладки на полотенцесушитель

20 р.

Накладки на полотенцесушитель

Брест

Штора для ванны, новая, 180 на 180

12 р.

Штора для ванны, новая, 180 на 180

Брест

Крючок

8 р.

Крючок

Брест

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Сиденье для ванны Berossi АС 12601000

20 р.

Сиденье для ванны Berossi АС 12601000

Брестская, Жабинка

Экран под ванну

30 р.

Экран под ванну

Брест

Держатель колбы для ванной комнаты

14 р.

Держатель колбы для ванной комнаты

Брест

Вешалка для ванной комнаты

18 р.

Вешалка для ванной комнаты

Брест

Подсветка

8 р.

Подсветка

Брестская, Ивацевичи

Чашка накладка к смесителю, НОВЫЕ

5 р.

Чашка накладка к смесителю, НОВЫЕ

Брест

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Ножки для ванны

50 р.

Ножки для ванны

Брест

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Дозатор для жидкого мыла

10 р.

Дозатор для жидкого мыла

Брестская, Барановичи

Сушилка для рук,автоматическая,в ванную либо сануз

60 р.

Сушилка для рук,автоматическая,в ванную либо сануз

Брестская, Пинск

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Экран под ванну новый

30 р.

Экран под ванну новый

Брест

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Сантехника

3 р.

Сантехника

Брест

Душевой шланг Ferro W05

22 р.

Душевой шланг Ferro W05

Брест

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Экран для ванны

50 р.

Экран для ванны

Брестская, Столин

Набор для ванной

15 р.

Набор для ванной

Брест

Штора для ванной

20 р.

Штора для ванной

Брест

Стойка для туалетной бумаги. Лофт.

55 р.

Стойка для туалетной бумаги. Лофт.

Брест

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Штора-дверь (рефленое стекло)

250 р.

Штора-дверь (рефленое стекло)

Брест

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Мыльница на ножке со сливом воды.Новая

8 р.

Мыльница на ножке со сливом воды.Новая

Брест

Стеклянная шторка для ванны Sanplast TX5b D2-W/TX5

420 р.

Стеклянная шторка для ванны Sanplast TX5b D2-W/TX5

Брест

Держатель для зубных щеток

15 р.

Держатель для зубных щеток

Брест

Решётка для вентиляции

5 р.

Решётка для вентиляции

Брестская, Барановичи

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Мыльница с плавающими растениями

15 р.

Мыльница с плавающими растениями

Брестская, Кобрин

Штанга в ванную

15 р.

Штанга в ванную

Брестская, Столин

Массажный коврик

30 р.

Массажный коврик

Брест

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Экран в ванную

20 р.

Экран в ванную

Брестская, Кобрин

Экран под ванну

5 р.

Экран под ванну

Брест

Держатель для душа Rene

10 р.

Держатель для душа Rene

Брестская, Барановичи

Новая подвесная мыльница

22 р.

Новая подвесная мыльница

Брест

Держатель для пасты и щетки

10 р.

Держатель для пасты и щетки

Брест

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Люк ревизионный 40х60, новый из новостройки

30 р.

Люк ревизионный 40х60, новый из новостройки

Брестская, Пинск

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Крышка квадратная

5 р.

Крышка квадратная

Брестская, Пинск

Надёжная полка ,для полотенец в (баню)ванную.

60 р.

Надёжная полка ,для полотенец в (баню)ванную.

Брест

Чашка сантехническая. Отверстие 32 мм.Новая

5 р.

Чашка сантехническая. Отверстие 32 мм.Новая

Брест

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Полка на ванну

25 р.

Полка на ванну

Брестская, Барановичи

Аксессуары для ванной

1 р.

Аксессуары для ванной

Брестская, Барановичи

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Накладка на унитаз

50 р.

Накладка на унитаз

Брестская, Кобрин

Душевая стойка

20 р.

Душевая стойка

Брестская, Пинск

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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