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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Брестской области

Батарея на xiaomi mi 12 lite

60 р.

Батарея на xiaomi mi 12 lite

Брестская, Кобрин

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Акб

Договорная

Акб

Брестская, Барановичи

Новый аккумулятор

20 р.

Новый аккумулятор

Брестская, Барановичи

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Батарея для телефона BL-53QH

5 р.

Батарея для телефона BL-53QH

Брестская, Барановичи

Аккумулятор HB4342A1RBC Honor 5A/Y5 Huawei хонор 5

20 р.

Аккумулятор HB4342A1RBC Honor 5A/Y5 Huawei хонор 5

Брестская, Пинск

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Аккумуляторная батарея для телефона Wiko Rainbow

7 р.

Аккумуляторная батарея для телефона Wiko Rainbow

Брестская, Столин

Аккумулятор Samsung Galaxy S7, S8.

15 р.

Аккумулятор Samsung Galaxy S7, S8.

Брест

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Аккумулятор на iphone 11

25 р.

Аккумулятор на iphone 11

Брестская, Ивацевичи

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Запасные части к телефону самсунг

Договорная

Запасные части к телефону самсунг

Брест

Батарея для Nokia E52,E55, E61i, E63, E71, E72,E73

29 р.

Батарея для Nokia E52,E55, E61i, E63, E71, E72,E73

Брест

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Аккумуляторы для телефонов

Договорная

Аккумуляторы для телефонов

Брестская, Малорита

Аккумуляторы телефонов

Договорная

Аккумуляторы телефонов

Брестская, Барановичи

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Аккумуляторная батарея

15 р.

Аккумуляторная батарея

Брестская, Столин

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Аккумулятор для мобильного телефона Huawei

20 р.

Аккумулятор для мобильного телефона Huawei

Брестская, Столин

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АКБ для телефона новая.

25 р.

АКБ для телефона новая.

Брестская, Пинск

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Аккумулятор для SONY Xperia XA2, L2, H4311, H3311,

30 р.

Аккумулятор для SONY Xperia XA2, L2, H4311, H3311,

Брест

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Батарея для iPhone 5s, новая

30 р.

Батарея для iPhone 5s, новая

Брестская, Малорита

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Аккумулятор для телефона Samsung gelaxy s10

25 р.

Аккумулятор для телефона Samsung gelaxy s10

Брест

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Аккумулятор к iPhone Se, 6s, 7, 8plus, 12, 11x,XR,

20 р.

Аккумулятор к iPhone Se, 6s, 7, 8plus, 12, 11x,XR,

Брест

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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА XIAOMI

15 р.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА XIAOMI

Брестская, Пинск

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Батарея

7 р.

Батарея

Брестская, Пинск

АКБ для Samsung и Bkackberry.

5 р.

АКБ для Samsung и Bkackberry.

Брест

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Аккумулятор (батарея) IPhone XS

50 р.

Аккумулятор (батарея) IPhone XS

Брест

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аккумулятор оригинал

10 р.

аккумулятор оригинал

Брест

Акб Huawei, Samsung.

Договорная

Акб Huawei, Samsung.

Брест

Аккумулятор на телефон

40 р.

Аккумулятор на телефон

Брест

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Батарея Самсунг

3 р.

Батарея Самсунг

Брест

аккумулятор Samsung A3 2015

20 р.

аккумулятор Samsung A3 2015

Брестская, Кобрин

Huawei аккамулятор

16 р.

Huawei аккамулятор

Брестская, Малорита

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АКБ iPhone 7plus 79%

20 р.

АКБ iPhone 7plus 79%

Брест

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Аккумулятор li-pol 5000mah

30 р.

Аккумулятор li-pol 5000mah

Брестская, Барановичи

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2 аккумулятора 2АА 1,2V 1000 MA/H

12 р.

2 аккумулятора 2АА 1,2V 1000 MA/H

Брест

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Аккумклятор айфон

Договорная

Аккумклятор айфон

Брест

Аккумулятор для Huawei

10 р.

Аккумулятор для Huawei

Брест

Samsung s9 батарея (аккумулятор) оригинал

15 р.

Samsung s9 батарея (аккумулятор) оригинал

Брест

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Батареи НОКИА (РАБОЧИЕ)и телефон НОКИА-300

Договорная

Батареи НОКИА (РАБОЧИЕ)и телефон НОКИА-300

Брест

Аккумулятор iPhone 11ProMax

50 р.

Аккумулятор iPhone 11ProMax

Брестская, Пружаны

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Аккумулятор

15 р.

Аккумулятор

Брестская, Пинск

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Аккумулятор

Договорная

Аккумулятор

Брестская, Пинск

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Аккумулятор для смартфона Samsung

10 р.

Аккумулятор для смартфона Samsung

Брестская, Барановичи

Аккумулятор BT78S (батарея) для телефона ZOPO

18 р.

Аккумулятор BT78S (батарея) для телефона ZOPO

Брест

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Батарея, аккумулятор fly, overmax, samsung

Договорная

Батарея, аккумулятор fly, overmax, samsung

Брестская, Малорита

Батарея к телефону

5 р.

Батарея к телефону

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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