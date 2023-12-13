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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Брестской области

Зарядное Varta

7 р.

Зарядное Varta

Брест

Аккумулятор Panasonic NCR18650B

60 р.

Аккумулятор Panasonic NCR18650B

Брест

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Свет

8 р.

Свет

Брестская, Барановичи

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Tp4056 USB type c / micro ( микро )

3 р.

Tp4056 USB type c / micro ( микро )

Брестская, Пинск

БАТАРЕЙКА GP R20

4 р.

БАТАРЕЙКА GP R20

Брест

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АКБ 18650

1.50 р.

АКБ 18650

Брест

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18650

15 р.

18650

Брест

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Батарейки

0.50 р.

Батарейки

Брестская, Барановичи

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Акамуляторы и Тен бу

20 р.

Акамуляторы и Тен бу

Брестская, Ганцевичи

Аккумулятор 18650

6 р.

Аккумулятор 18650

Брест

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Цена за 2шт новое зарядное устройство для батареек

5 р.

Цена за 2шт новое зарядное устройство для батареек

Брест

Батарейка Mirex CR2032 4 шт

4 р.

Батарейка Mirex CR2032 4 шт

Брестская, Барановичи

Батарейки AG1, LR621

5 р.

Батарейки AG1, LR621

Брест

Зарядное устройство для батареек

7 р.

Зарядное устройство для батареек

Брестская, Кобрин

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Аккумуляторы

3 р.

Аккумуляторы

Брестская, Барановичи

Аккумуляторы АА 3800 mAh.

6 р.

Аккумуляторы АА 3800 mAh.

Брестская, Береза

Аккумуляторы

1 р.

Аккумуляторы

Брестская, Барановичи

Продам новые батарейки

11 р.

Продам новые батарейки

Брестская, Барановичи

Батарейки PKCELL CR123a

10 р.

Батарейки PKCELL CR123a

Брестская, Пружаны

USB зарядное для аккумуляторов AAA

3 р.

USB зарядное для аккумуляторов AAA

Брестская, Пинск

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Зарядное устройство для аккумуляторов ACME

15 р.

Зарядное устройство для аккумуляторов ACME

Брест

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Батарейки R20 (D)

2 р.

Батарейки R20 (D)

Брест

Батарейка 3R12

1.50 р.

Батарейка 3R12

Брест

Аккумуляторы 21700 lr2140la

Договорная

Аккумуляторы 21700 lr2140la

Брестская, Береза

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Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов.Неисп

10 р.

Зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов.Неисп

Брестская, Барановичи

Зарядное устройство для батареек

25 р.

Зарядное устройство для батареек

Брестская, Береза

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Аккумуляторы 4500ач D

30 р.

Аккумуляторы 4500ач D

Брест

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Симистор Тс112-16

Договорная

Симистор Тс112-16

Брест

Батарейки CR 2016 CR 2025 CR 1220

1 р.

Батарейки CR 2016 CR 2025 CR 1220

Брест

Адаптеры зарядки

65 р.

Адаптеры зарядки

Брест

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Зарядное устройство для батареек

7 р.

Зарядное устройство для батареек

Брестская, Кобрин

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Зарядное для аккумуляторов и крон Космос

10 р.

Зарядное для аккумуляторов и крон Космос

Брестская, Пинск

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Аккумуляторы формы ''таблетка''

0.10 р.

Аккумуляторы формы ''таблетка''

Брестская, Барановичи

90 р.

продам зарядное устройство для авто и мото

Брест

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Дверной звонок Philips

115 р.

Дверной звонок Philips

Брестская, Пинск

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Зарядное для аккумуляторов

9 р.

Зарядное для аккумуляторов

Брестская, Пинск

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Зарядное устройство LitoKala lii-202.

16 р.

Зарядное устройство LitoKala lii-202.

Брестская, Жабинка

Батарейки ERGOLUX (новые)

5 р.

Батарейки ERGOLUX (новые)

Брестская, Барановичи

аккумулятор (батарея) UFINE 10S01 36v 4400mAh

80 р.

аккумулятор (батарея) UFINE 10S01 36v 4400mAh

Брест

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Упаковка батареек

12 р.

Упаковка батареек

Брест

Аккумуляторы 18650, 1500

20 р.

Аккумуляторы 18650, 1500

Брестская, Барановичи

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Аккумуляторы Li-ON

4 р.

Аккумуляторы Li-ON

Брестская, Пинск

Зарядное устройство Kodak Charger K620E-EC

19 р.

Зарядное устройство Kodak Charger K620E-EC

Брест

Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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