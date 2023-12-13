Услуги в сфере красоты и здоровья в Бресте
35 р.
Маникюр педикюр Брест Ковалево
Брест
40 р.
Маникюр
Брест
Договорная
Коррекция, окрашивание, прореживание
Брест
Договорная
Брови окрашивание/коррекция/прореживание
Брест
10 р.
Ищу моделей на ламинирование
Брест
45 р.
Маникюр
Брест
30 р.
Маникюр, покрытие гель-лаком
Брест
30 р.
Наращивание ногтей и покрытие гель лаком м-н Дубро
Брест
20 р.
Маникюр
Брест
20 р.
Полировка волос Стрижка Уход Брест
Брест
45 р.
Макияж Брест в Центре и на Выезде
Брест
Договорная
Кератин , ботокс
Брест
30 р.
Маникюр, педикюр
Брест
30 р.
Любой макияж ВЕСЬ декабрь по одной цене
Брест
Договорная
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
Брест
15 р.
Ищу модель для отработки наращивания ресниц
Брест
15 р.
Маникюр
Брест
120 р.
Перманентный макияж. Брови,губы,стрелки
Брест
100 р.
Наращивание волос
Брест
55 р.
Восстановление волос, пилинг кожи головы, полировк
Брест
30 р.
Наращивание ресниц+ламинирование бровей. Ковалевка
Брест
30 р.
Маникюр
Брест
30 р.
Маникюр, педикюр (выезд на дом)
Маникюр + покрытием гель-лаком — 30 p.
Брест
20 р.
Тренировка онлайн
Брест
45 р.
Маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание.
Брест
33 р.
Маникюр, педикюр.
Брест
45 р.
Наращивание ресниц
Брест
30 р.
Маникюр
Брест
Договорная
Брови ,коррекция ,окрашивание ,ламинирование
Брест
Договорная
Соляная пещера в Бресте
Брест
Бесплатно
Нужны модели
Брест
35 р.
Маникюр и покрытие
Маникюр + покрытием гель-лаком — 43 p.
Брест
20 р.
Маникюр
Брест
30 р.
Маникюр гель-лак
Брест
20 р.
Наращивание ресниц , брови
Брест
15 р.
Коррекция бровей
Брест
50 р.
Наращивание ресниц
Брест
25 р.
Ламинирование бровей и ресниц
Брест
35 р.
Новогодние места на маникюр
Брест
50 р.
Макияж с выездом на дом
Брест
30 р.
Маникюр Речица. Возможен выезд
Брест
Договорная
Укладки, причёски
Брест
15 р.
Маникюр/Педикюр Вулька
Брест
Услуги из других регионов
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30 р.
24 р.-20%
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
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85 р.
63 р.-26%
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Онлайн-заказ
85 р.
63 р.-26%
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Онлайн-заказ
30 р.
24 р.-20%
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы