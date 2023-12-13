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Услуги в сфере красоты и здоровья в Бресте

Маникюр педикюр Брест Ковалево

35 р.

Маникюр педикюр Брест Ковалево

Брест

Маникюр

40 р.

Маникюр

Брест

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Коррекция, окрашивание, прореживание

Договорная

Коррекция, окрашивание, прореживание

Брест

Брови окрашивание/коррекция/прореживание

Договорная

Брови окрашивание/коррекция/прореживание

Брест

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Ищу моделей на ламинирование

10 р.

Ищу моделей на ламинирование

Брест

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Маникюр

45 р.

Маникюр

Брест

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Маникюр, покрытие гель-лаком

30 р.

Маникюр, покрытие гель-лаком

Брест

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Наращивание ногтей и покрытие гель лаком м-н Дубро

30 р.

Наращивание ногтей и покрытие гель лаком м-н Дубро

Брест

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Брест

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Полировка волос Стрижка Уход Брест

20 р.

Полировка волос Стрижка Уход Брест

Брест

Макияж Брест в Центре и на Выезде

45 р.

Макияж Брест в Центре и на Выезде

Брест

Кератин , ботокс

Договорная

Кератин , ботокс

Брест

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Маникюр, педикюр

30 р.

Маникюр, педикюр

Брест

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Любой макияж ВЕСЬ декабрь по одной цене

30 р.

Любой макияж ВЕСЬ декабрь по одной цене

Брест

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Маникюр, педикюр, наращивание ногтей

Договорная

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей

Брест

Ищу модель для отработки наращивания ресниц

15 р.

Ищу модель для отработки наращивания ресниц

Брест

Маникюр

15 р.

Маникюр

Брест

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Перманентный макияж. Брови,губы,стрелки

120 р.

Перманентный макияж. Брови,губы,стрелки

Брест

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Брест

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Восстановление волос, пилинг кожи головы, полировк

55 р.

Восстановление волос, пилинг кожи головы, полировк

Брест

Наращивание ресниц+ламинирование бровей. Ковалевка

30 р.

Наращивание ресниц+ламинирование бровей. Ковалевка

Брест

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Брест

Маникюр, педикюр (выезд на дом)

30 р.

Маникюр, педикюр (выезд на дом)

Маникюр + покрытием гель-лаком — 30 p.

Брест

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Тренировка онлайн

20 р.

Тренировка онлайн

Брест

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Маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание.

45 р.

Маникюр, покрытие гель-лаком, наращивание.

Брест

Маникюр, педикюр.

33 р.

Маникюр, педикюр.

Брест

Наращивание ресниц

45 р.

Наращивание ресниц

Брест

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Брест

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Брови ,коррекция ,окрашивание ,ламинирование

Договорная

Брови ,коррекция ,окрашивание ,ламинирование

Брест

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Соляная пещера в Бресте

Договорная

Соляная пещера в Бресте

Брест

Бесплатно

Нужны модели

Брест

Маникюр и покрытие

35 р.

Маникюр и покрытие

Маникюр + покрытием гель-лаком — 43 p.

Брест

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Брест

Маникюр гель-лак

30 р.

Маникюр гель-лак

Брест

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Наращивание ресниц , брови

20 р.

Наращивание ресниц , брови

Брест

Коррекция бровей

15 р.

Коррекция бровей

Брест

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Наращивание ресниц

50 р.

Наращивание ресниц

Брест

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Ламинирование бровей и ресниц

25 р.

Ламинирование бровей и ресниц

Брест

Новогодние места на маникюр

35 р.

Новогодние места на маникюр

Брест

Макияж с выездом на дом

50 р.

Макияж с выездом на дом

Брест

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Маникюр Речица. Возможен выезд

30 р.

Маникюр Речица. Возможен выезд

Брест

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Укладки, причёски

Договорная

Укладки, причёски

Брест

Маникюр/Педикюр Вулька

15 р.

Маникюр/Педикюр Вулька

Брест

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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