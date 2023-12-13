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Услуги для животных в Бресте

Передержка котов и маленьких пород собак

20 р.

Передержка котов и маленьких пород собак

Брест

Дрессировка собак.Профессиональная помощь кинолога

20 р.

Дрессировка собак.Профессиональная помощь кинолога

Брест

Дрессировка собак в Бресте

Договорная

Дрессировка собак в Бресте

Брест

Груминг, стрижка собак и кошек

12 р.

Груминг, стрижка собак и кошек

Брест

Передержка котов, собак

Договорная

Передержка котов, собак

Брест

Кинологическая школа

25 р.

Кинологическая школа

Брест

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Стрижка собак на Вульке

35 р.

Стрижка собак на Вульке

Брест

Выгул собак

Договорная

Выгул собак

Брест

Груминг для вашего питомца.

50 р.

Груминг для вашего питомца.

Брест

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Груминг (стрижка) собак и кошек. Инф. в обьяв.

30 р.

Груминг (стрижка) собак и кошек. Инф. в обьяв.

Брест

Кинолог Брест

30 р.

Кинолог Брест

Брест

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Стрижка собак и котов (Груминг)

Договорная

Стрижка собак и котов (Груминг)

Брест

Договорная

груминг

Брест

Передержка

30 р.

Передержка

Брест

Груминг животных.

Договорная

Груминг животных.

Брест

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Триммер для стрижки животных

60 р.

Триммер для стрижки животных

Брест

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Стрижка собак/котов

25 р.

Стрижка собак/котов

Брест

Передержка котика

Договорная

Передержка котика

Брест

передержка, выгул животных

9.99 р.

передержка, выгул животных

Брест

Присмотр , передержка животных

Договорная

Присмотр , передержка животных

Брест

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5 р.

Присмотр, передержка, няня для меленькой собачки

Брест

Стрижка животных, груминг,грумер Брест

40 р.

Стрижка животных, груминг,грумер Брест

Брест

Передержка животных Северный городок

Договорная

Передержка животных Северный городок

Брест

Передержка собак

25 р.

Передержка собак

Брест

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Дрессировка собак

25 р.

Дрессировка собак

Брест

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Стрижка домашних животных

Договорная

Стрижка домашних животных

Брест

СТРИЖКА СОБАК

35 р.

СТРИЖКА СОБАК

Брест

СТРИЖКА СОБАК '' БОН-БОН''

35 р.

СТРИЖКА СОБАК '' БОН-БОН''

Брест

Гостиница для собак мелких пород

Договорная

Гостиница для собак мелких пород

Брест

Стрижка / грумминг собак и кошек

12 р.

Стрижка / грумминг собак и кошек

Брест

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Услуги из других регионов

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы

Договорная

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