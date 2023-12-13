Услуги для торжеств в Бресте
15 р.
Поздравление Деда Мороза
Брест
30 р.
Бенто торт
Брест
Договорная
Фотозона
Брест
17 р.
Кейтеринг-выездной повар
Брест
Договорная
Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост
Брест
25 р.
Оформление бутылок
Брест
55 р.
Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь
Брест
350 р.
Банкетный зал
Брест
Договорная
Чебурашка
Брест
Договорная
Банкетный зал (до 30 человек)
Брест
Договорная
Хаски
Брест
25 р.
Оформление бутылок
Брест
Договорная
Музыканты (кавер-группа)
Брест
50 р.
Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза
Брест
Договорная
Экспресс-поздравление от Красотки Зайки
Брест
60 р.
Ростовые куклы на вашем празднике
Брест
Договорная
Чебурашка и белый мишка аниматор на день рождения,
Брест
Договорная
Украшение зала
Брест
Бесплатно
Услуга ведущей для торжеств
Брест
5 р.
Поздравление видео открытка от дедушки мороза
Брест
Договорная
Оформление,декор свадеб и других праздников
Брест
Бесплатно
Выездной повар
Брест
Договорная
Ведущая праздников Брест и область
Брест
Договорная
Ведущая
Брест
Договорная
Поздравление от Ростовых кукол
Брест
Договорная
DJ на праздники.Световое и Лазерное шоу..
Брест
Бесплатно
Ведущий и организатор мероприятий
Брест
Договорная
Гости на праздник
Брест
200 р.
Декор Праздника
Брест
300 р.
Музыкальное обслуживание
Брест
350 р.
Ведущая на Ваш праздник
Брест
100 р.
Свадебные украшения на авто
Брест
Договорная
Ведущая на торжество
Брест
Договорная
Ведущие живая музыка аккордеонист
Брест
30 р.
Деревянные игры на праздник
Брест
500 р.
Научное шоу. Бизнес для аниматоров
Брест
25 р.
торты и капкейки на любой праздник
Брест
35 р.
БЕСЕДКА для мероприятий
Брест
Договорная
Оформление праздничных мероприятий
Брест
Договорная
Оформление зала и авто
Брест
Договорная
Экспресс-поздравления
Брест
Договорная
музыка на торжество.
Брест
Договорная
Ведущая праздников,торжеств,мероприятий
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы