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Услуги для торжеств в Бресте

Поздравление Деда Мороза

15 р.

Поздравление Деда Мороза

Брест

Бенто торт

30 р.

Бенто торт

Брест

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Фотозона

Договорная

Фотозона

Брест

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Кейтеринг-выездной повар

17 р.

Кейтеринг-выездной повар

Брест

Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост

Договорная

Извините что фото не по теме делаю боксы с сладост

Брест

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Оформление бутылок

25 р.

Оформление бутылок

Брест

Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь

55 р.

Белый Мишка Поздравит Вас в Новогоднюю ночь

Брест

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Банкетный зал

350 р.

Банкетный зал

Брест

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Чебурашка

Договорная

Чебурашка

Брест

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Банкетный зал (до 30 человек)

Договорная

Банкетный зал (до 30 человек)

Брест

Хаски

Договорная

Хаски

Брест

Оформление бутылок

25 р.

Оформление бутылок

Брест

Музыканты (кавер-группа)

Договорная

Музыканты (кавер-группа)

Брест

Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза

50 р.

Видеопоздравление для ребенка от Деда Мороза

Брест

Экспресс-поздравление от Красотки Зайки

Договорная

Экспресс-поздравление от Красотки Зайки

Брест

Ростовые куклы на вашем празднике

60 р.

Ростовые куклы на вашем празднике

Брест

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Чебурашка и белый мишка аниматор на день рождения,

Договорная

Чебурашка и белый мишка аниматор на день рождения,

Брест

Украшение зала

Договорная

Украшение зала

Брест

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Услуга ведущей для торжеств

Бесплатно

Услуга ведущей для торжеств

Брест

Поздравление видео открытка от дедушки мороза

5 р.

Поздравление видео открытка от дедушки мороза

Брест

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Оформление,декор свадеб и других праздников

Договорная

Оформление,декор свадеб и других праздников

Брест

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Выездной повар

Бесплатно

Выездной повар

Брест

Ведущая праздников Брест и область

Договорная

Ведущая праздников Брест и область

Брест

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Ведущая

Договорная

Ведущая

Брест

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Поздравление от Ростовых кукол

Договорная

Поздравление от Ростовых кукол

Брест

DJ на праздники.Световое и Лазерное шоу..

Договорная

DJ на праздники.Световое и Лазерное шоу..

Брест

Ведущий и организатор мероприятий

Бесплатно

Ведущий и организатор мероприятий

Брест

Гости на праздник

Договорная

Гости на праздник

Брест

Декор Праздника

200 р.

Декор Праздника

Брест

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Музыкальное обслуживание

300 р.

Музыкальное обслуживание

Брест

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Ведущая на Ваш праздник

350 р.

Ведущая на Ваш праздник

Брест

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Свадебные украшения на авто

100 р.

Свадебные украшения на авто

Брест

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Ведущая на торжество

Договорная

Ведущая на торжество

Брест

Ведущие живая музыка аккордеонист

Договорная

Ведущие живая музыка аккордеонист

Брест

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Деревянные игры на праздник

30 р.

Деревянные игры на праздник

Брест

Научное шоу. Бизнес для аниматоров

500 р.

Научное шоу. Бизнес для аниматоров

Брест

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торты и капкейки на любой праздник

25 р.

торты и капкейки на любой праздник

Брест

БЕСЕДКА для мероприятий

35 р.

БЕСЕДКА для мероприятий

Брест

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Оформление праздничных мероприятий

Договорная

Оформление праздничных мероприятий

Брест

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Оформление зала и авто

Договорная

Оформление зала и авто

Брест

Экспресс-поздравления

Договорная

Экспресс-поздравления

Брест

музыка на торжество.

Договорная

музыка на торжество.

Брест

Ведущая праздников,торжеств,мероприятий

Договорная

Ведущая праздников,торжеств,мероприятий

Брест

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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