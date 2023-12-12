Услуги по благоустройству в саду в Бресте
Договорная
Устройство газона
Брест
Договорная
Покос травы ,бурьяна
Брест
Договорная
Покос травы, спил и обрезка деревьев
Брест
9 р.
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .
Брест
Договорная
Расчистка Очистка участка
Брест
1 р.
Забор Фундамент забора
Брест
Договорная
Мини экскаватор, Очистка участка от зарослей
Брест
70 р.
мини экскаватор аренда фундамент отмостка траншея
Брест
70 р.
Мини экскаватор, Корчевание пней, деревьев, кустар
Брест
Договорная
Мини экскаватор, Удаление пней, зарослей, кустов
Брест
10 р.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Брест
Договорная
Спил деревьев
Брест
40 р.
Обрезка деревьев,колка, распил дров
Брест
Договорная
Навесы, козырьки. Изготовление, монтаж.
Брест
Договорная
Ворота распашные, откатные
Брест
Договорная
Перильные ограждения
Брест
Договорная
Полки , стеллажи , стулья , скамейки , столы из ме
Брест
Договорная
Спил деревьев,Уборка участков, Покос травы
Брест
Договорная
Уборка снега
Брест
Договорная
Спил деревьев
Брест
Договорная
Озеленение придомовых территорий
Брест
Договорная
Чистка и Мойка тротуарной плитки
Брест
25 р.
Вспашка участков
Брест
45 р.
Вспашка огорода мотоблоком.
Брест
Договорная
Обработка почвы, вспашка, фрезеровка. Картофелекоп
Брест
300 р.
Замывка скважин
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Покос травы
Брест
Договорная
Фрезеровка огорода
Брест
Договорная
Спил и обрезка деревьев
Брест
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Брест
Договорная
Покос травы. Обрезка туй. Обрезка и спил деревьев
Брест
Договорная
Фрезеровка культивация вспашка огорода
Брест
25 р.
Фрезерование ( дискование) почвы тяжёлый мотоблок
Брест
Договорная
Фрезеровка вспашка огорода +375292083102
Брест
1 р.
Вспашка участка, огорода
Брест
Договорная
Стрижка туй/изгороди/куст
Брест
Договорная
Покос травы, уход за садом и участком, работы любо
Брест
Договорная
Покос травы
Брест
50 р.
Фрезерование
Брест
Договорная
Подрезка,обрез плодовых ветвей,деревьев
Брест
Договорная
Асфальтогранулят (дробленный асфальт)
Брест
Договорная
Спил деревьев и кустарников
Брест
Договорная
Мебель лофт. Лавочки, полки, обеденные группы и др
Брест
Услуги из других регионов
14 р.
Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Бурение скважин «под ключ»
Брестская, Дрогичин
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Уборка снега
Минская, Борисов
Услуга с выездом в регионы
300 р.
Замывка скважин
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
29 р.
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Бурение скважин byrovik.by
Гродненская, Ивье
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Геотекстиль
Брест
Услуга с выездом в регионы
2.50 р.
Борт газонный, бордюр.
Гродно
Услуга с выездом в регионы