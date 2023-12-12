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Услуги по благоустройству в саду в Бресте

Устройство газона

Договорная

Устройство газона

Брест

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Покос травы ,бурьяна

Договорная

Покос травы ,бурьяна

Брест

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Покос травы, спил и обрезка деревьев

Договорная

Покос травы, спил и обрезка деревьев

Брест

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

9 р.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ. УБОРКА УЧАСТКА .

Брест

Расчистка Очистка участка

Договорная

Расчистка Очистка участка

Брест

Забор Фундамент забора

1 р.

Забор Фундамент забора

Брест

Мини экскаватор, Очистка участка от зарослей

Договорная

Мини экскаватор, Очистка участка от зарослей

Брест

мини экскаватор аренда фундамент отмостка траншея

70 р.

мини экскаватор аренда фундамент отмостка траншея

Брест

Мини экскаватор, Корчевание пней, деревьев, кустар

70 р.

Мини экскаватор, Корчевание пней, деревьев, кустар

Брест

Мини экскаватор, Удаление пней, зарослей, кустов

Договорная

Мини экскаватор, Удаление пней, зарослей, кустов

Брест

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

10 р.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

Брест

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Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Брест

Обрезка деревьев,колка, распил дров

40 р.

Обрезка деревьев,колка, распил дров

Брест

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Навесы, козырьки. Изготовление, монтаж.

Договорная

Навесы, козырьки. Изготовление, монтаж.

Брест

Ворота распашные, откатные

Договорная

Ворота распашные, откатные

Брест

Перильные ограждения

Договорная

Перильные ограждения

Брест

Полки , стеллажи , стулья , скамейки , столы из ме

Договорная

Полки , стеллажи , стулья , скамейки , столы из ме

Брест

Спил деревьев,Уборка участков, Покос травы

Договорная

Спил деревьев,Уборка участков, Покос травы

Брест

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Договорная

Уборка снега

Брест

Спил деревьев

Договорная

Спил деревьев

Брест

Озеленение придомовых территорий

Договорная

Озеленение придомовых территорий

Брест

Чистка и Мойка тротуарной плитки

Договорная

Чистка и Мойка тротуарной плитки

Брест

Вспашка участков

25 р.

Вспашка участков

Брест

Вспашка огорода мотоблоком.

45 р.

Вспашка огорода мотоблоком.

Брест

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Обработка почвы, вспашка, фрезеровка. Картофелекоп

Договорная

Обработка почвы, вспашка, фрезеровка. Картофелекоп

Брест

Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Покос травы

10 р.

Покос травы

Брест

Фрезеровка огорода

Договорная

Фрезеровка огорода

Брест

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Договорная

Спил и обрезка деревьев

Брест

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Брест

Покос травы. Обрезка туй. Обрезка и спил деревьев

Договорная

Покос травы. Обрезка туй. Обрезка и спил деревьев

Брест

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Фрезеровка культивация вспашка огорода

Договорная

Фрезеровка культивация вспашка огорода

Брест

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Фрезерование ( дискование) почвы тяжёлый мотоблок

25 р.

Фрезерование ( дискование) почвы тяжёлый мотоблок

Брест

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Фрезеровка вспашка огорода +375292083102

Договорная

Фрезеровка вспашка огорода +375292083102

Брест

Вспашка участка, огорода

1 р.

Вспашка участка, огорода

Брест

Стрижка туй/изгороди/куст

Договорная

Стрижка туй/изгороди/куст

Брест

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Покос травы, уход за садом и участком, работы любо

Договорная

Покос травы, уход за садом и участком, работы любо

Брест

Покос травы

Договорная

Покос травы

Брест

Фрезерование

50 р.

Фрезерование

Брест

Подрезка,обрез плодовых ветвей,деревьев

Договорная

Подрезка,обрез плодовых ветвей,деревьев

Брест

Асфальтогранулят (дробленный асфальт)

Договорная

Асфальтогранулят (дробленный асфальт)

Брест

Спил деревьев и кустарников

Договорная

Спил деревьев и кустарников

Брест

Мебель лофт. Лавочки, полки, обеденные группы и др

Договорная

Мебель лофт. Лавочки, полки, обеденные группы и др

Брест

Услуги из других регионов

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

14 р.

Благоустройство Укладка тротуарной плитки Ливневка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин «под ключ»

25 р.

Бурение скважин «под ключ»

Брестская, Дрогичин

Услуга с выездом в регионы
Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Замывка скважин

300 р.

Замывка скважин

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

29 р.

Забор, 3d(д) ограждения. Ворота. Монтаж.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин byrovik.by

Договорная

Бурение скважин byrovik.by

Гродненская, Ивье

Услуга с выездом в регионы
Геотекстиль

Договорная

Геотекстиль

Брест

Услуга с выездом в регионы
Борт газонный, бордюр.

2.50 р.

Борт газонный, бордюр.

Гродно

Услуга с выездом в регионы
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