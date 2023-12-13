Ремонт квартир в Бресте
Договорная
Ремонт монтаж крыши зданий складов других строений
Брест
7 р.
Шлифовка пола ремонт всех видов полов
Брест
Договорная
Штукатурка ,укладка плитки , ламинат
Брест
40 р.
Сантехнические работы
Брест
Договорная
Покраска помещений, безвоздушная покраска.
Брест
32 р.
Декоративная штукатурка Венецианка
Брест
6 р.
Натяжные потолки
Брест
Договорная
Ремонт квартиры,дома
Брест
5 р.
Натяжные потолки
Брест
Договорная
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Брест
Договорная
ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ , ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТ
Брест
Договорная
Отделочник
Брест
Договорная
Сантехник/Замена труб/водоснабжения/канализации/от
Брест
Договорная
Сантехнические работы
Брест
Договорная
Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка
Брест
Договорная
Штукатур маляр декоративка
Брест
Договорная
Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса
Брест
3 р.
Отделочные работы. Ремонт под ключ.
Брест
Договорная
Шлифовка ремонт Пола паркета доски
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брест
Договорная
Шлифовка Пола Дощатого Паркетного
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брест
Договорная
Укладка плитки,стены,пол,подготовка стен и полов
Брест
Договорная
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Брест
24 р.
Плиточник,укладка плитки санузел
Брест
Договорная
Сантехнические работы/сантехник
Брест
Договорная
Электромонтаж/электрик
Брест
Договорная
Укладка декоративного кирпича под ключ
Брест
Договорная
Безвоздушная покраска любых помещений
Брест
Договорная
Укладка плитки
Брест
Договорная
Отделка, обшивка сайдингом, монтаж под ключ Брест
Брест
Договорная
Реставрация Пола Абсолютно Любого Паркет-гоДоща-го
Брест
Договорная
Стяжка пола,со всеми материалами
Брест
33 р.
Натяжные потолки в Кобрине
Брест
22 р.
Розетка под люстру
Брест
Договорная
Демонтажные работы/ демонтаж
Брест
Договорная
Демонтаж снос домов. Демонтажные работы в квартира
Брест
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА
Брест
25 р.
Плиточные работы
Брест
Договорная
Механизированная штукатурка высокого качества. Шту
Брест
Договорная
Безвоздушная Покраска
Брест
Договорная
ДЕМОНТАЖ/ВЫВОЗ МУСОРА
Брест
15 р.
Услуги сантехника в Бресте: договор, гарантия
Брест
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
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2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель