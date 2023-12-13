Няни и сиделки в Бресте
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Нуждаемся в услугах сиделки
Брест
Договорная
Гигиенические процедуры.
Брест
Договорная
Услуги няни
Брест
10 р.
Няня восток
Брест
40 р.
Ищем сиделку
Брест
Договорная
Окажу услуги сиделки
Брест
Договорная
Няня
Брест
Договорная
Услуги няни
Брест
8 р.
Няня
Брест
Договорная
Няни- сиделки
Брест
10 р.
Няня
Брест
Договорная
Няня
Брест
1 р.
Сиделка
Брест
Договорная
Няня на час
Брест
Договорная
Няня
Брест
40 р.
ищем сиделку
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Брест
Договорная
Опытная сиделка
Брест
Договорная
Помощница в дом
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Сиделка выходного дня.
Брест
10 р.
Бытовая помощь для пожилых людей
Брест
Договорная
Няня на час
Брест
8 р.
Няня,отзывы от мам в фото)
Брест
60 р.
Услуги опытной сиделки с медицинскими навыками
Брест
Бесплатно
Няня
Брест
Договорная
Сиделка Помощница
Брест
8 р.
Услуги няни
Брест
10 р.
Няня,отзывы от мам в фото)
Брест
Договорная
Услуги сиделки
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Сиделка , помощь в уходе за пожилыми
Брест
7 р.
Няня
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Окажу услуги сиделки пожилым людям
Брест
8 р.
Няня
Брест
1 р.
Уход за инвалидом 1 группы
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
10 р.
НЯНЯ НА ЧАС
Брест
Договорная
Сиделка
Брест
1 р.
Кто готов помочь с ребёнком?
Брест