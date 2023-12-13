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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Бресте

Договорная

Сиделка

Брест

Договорная

Нуждаемся в услугах сиделки

Брест

Договорная

Гигиенические процедуры.

Брест

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Договорная

Услуги няни

Брест

Няня восток

10 р.

Няня восток

Брест

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40 р.

Ищем сиделку

Брест

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Договорная

Окажу услуги сиделки

Брест

Договорная

Няня

Брест

Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Брест

Няня

8 р.

Няня

Брест

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Договорная

Няни- сиделки

Брест

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Няня

10 р.

Няня

Брест

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Няня

Договорная

Няня

Брест

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1 р.

Сиделка

Брест

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Няня на час

Договорная

Няня на час

Брест

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Договорная

Няня

Брест

40 р.

ищем сиделку

Брест

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Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брест

Договорная

Опытная сиделка

Брест

Договорная

Помощница в дом

Брест

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Договорная

Сиделка

Брест

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Договорная

Сиделка выходного дня.

Брест

Бытовая помощь для пожилых людей

10 р.

Бытовая помощь для пожилых людей

Брест

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Няня на час

Договорная

Няня на час

Брест

Няня,отзывы от мам в фото)

8 р.

Няня,отзывы от мам в фото)

Брест

Услуги опытной сиделки с медицинскими навыками

60 р.

Услуги опытной сиделки с медицинскими навыками

Брест

Бесплатно

Няня

Брест

Договорная

Сиделка Помощница

Брест

Услуги няни

8 р.

Услуги няни

Брест

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Няня,отзывы от мам в фото)

10 р.

Няня,отзывы от мам в фото)

Брест

Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Брест

Договорная

Сиделка

Брест

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Договорная

Сиделка , помощь в уходе за пожилыми

Брест

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Няня

7 р.

Няня

Брест

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Брест

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Договорная

Окажу услуги сиделки пожилым людям

Брест

Няня

8 р.

Няня

Брест

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1 р.

Уход за инвалидом 1 группы

Брест

Договорная

Сиделка

Брест

Договорная

Сиделка

Брест

10 р.

НЯНЯ НА ЧАС

Брест

Договорная

Сиделка

Брест

1 р.

Кто готов помочь с ребёнком?

Брест

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